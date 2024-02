Vulin: Lažovima sa Zapada cilj isti kao u vreme Karađorđa da Šiptari imaju svoju državu, da se Srbi nikada ne ujedine i prekinu veze sa Rusijom

"Jedan od naših najdubljih strahova, od kad smo počeli da pregovaramo u Briselu 2012. godine jeste bio ukidanje platnog prometa. To što je Kurti uradio, uradio je namerno da bi se Srbi iselili, da se Kosovo etnički očisti, a to potpuno odgovara Zapadu. Apsolutno ne prihvatam da je ovo Kurti sam smislio i uradio. Zapad nas konstantno laže, laže nas od trenutka kada smo potpisali Briselski sporazum i još nas laže da će formirati Zajednicu srpskih opština. Prave se da su šokirani, iznenađeni, zabrinuti, lažu jer žele da svi Srbi napuste Kosovo, ali ovoga puta tiho i mirno", izjavio je osnivač Pokreta socijalista i doskorašnji direktor BIA Aleksandar Vulin.

"Država Srbija, svakog meseca, da najmanje 40.000 različitih plata, socijalnih davanja Srbima na Kosovu i Metohiji. Od toga Srbi žive, posebno Srbi južno od Ibra. Jako ćete teško naći, mislim da skoro nije ni zabeleženo, da imate Srbina koji recimo radi u privatnoj apoteci u Prištini koju drži Šiptar. Nema toga. Ti ljudi nemaju gde da žive ni gde da rade. Ili će raditi i živeti tako što država Srbija uspeva da im obezbedi neka primanja ili će ostati bez ičega i moraće da odu. I zato i u Briselskom sporazumu piše, da će Zajednica srpskih opština biti finansirana od strane Srbije, samo da bismo imali način da doturimo novac našim ljudima jer bez tog novca jednostavno nema opstanka za Srbe na prostoru Kosova i Metohije, nema života bez Vlade Republike Srbije", rekao je Vulin gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

On je istakao da je Kurti ukino dinar namerno, da bi se Srbi iselili, da bi se Kosovo etnički očistilo.

"A, to potpuno odgovara Zapadu, nema onih ružnih scena - kolone izbeglica, 17. marta, pa se pale crkve i manastiri - ne nego Srbi sami odu, njihova stvar, ekonomska migracija. Tako su i posle Oluje, Mesić koji je delio odlikovanja ovim našim izdajnicima, i slični, tako su isto govorili da je Oluja zapravo bila "ekonomska kategorija", Srbi su išli zato što su ekonomski loše stajali na prostoru Hrvatske. Tako će govoriti i za Srbe sa KiM", rekao je Vulin i dodao:

Apsolutno ne prihvatam da je Kurti ovo sam smislio i sam uradio. Vrlo je jednostavno, prvo takozvano Kosovo nije deo evropskog monetarnog sistema, evromonetarne zone. Hrvatska se, mislim, deset godina pripremala da uđe u evrozonu, a Mađarska još nije ni ušla, kod njih je još uvek forinta. Kako to Kosovo odjedanput može da raspolaže evrima? Stvar je vrlo jednostavna, ako Zapad ne želi da Kurti radi to što radi, pa samo nemojte štampati evre, pa ne štampa ih on sam, on mora da ih trebuje u nekoj centralnoevropskoj banci. Što mu to dajete? Nemojte da mu date. Da li ste svesni da ćete morati da primite i njihovu inflaciju kad evro postane jedino sredstvo plaćanja na području Kosova? Lažete nas. Zapad nas konstantno laže, laže nas od sekunda kada smo potpisali Briselski sporazum i još nas laže da će formirati Zajednicu srpskih opština. Mi se sve vreme nešto pravdamo i dokazujemo Zapadu. Ne, Evropska unija treba nama da se dokaže, oni su slagali. Aleksandar Vučić nije slagao ni jedno slovo, a oni su slagali sve. Oni treba nama da se dokažu, da njihova reč ponovo nešto vredi, a ne vredi ništa. Njihova reč vredi koliko i potpis na papiru na Briselskom sporazumu koji nikad nije sproveden

- Zapad laže, lagao je tada laže i sada. Laže kad kaže da im je bitno da dinar ostane i da Srbi ostanu. Lažu, zato što žele da svi Srbi napuste Kosovo, ali tiho, mirno. Uskoro će biti 17. mart, 20 godina od Pogroma. Šta se desilo od tada? Samo su se opametili da to ne rade na silu. Dakle, lažovi iz Evropske unije žele da Srbi odu sa prostora Kosova i Metohije. Sada su konačno došli do onoga što je najbitnije - život. Ne možete da živite bez plate. Lažovi iz EU se zato prave da su šokirani, iznenađeni, zbunjeni, zabrinuti. Samo im ukinite evre, rešili smo problem. Neće to nikada uraditi, zato što je njihov cilj kao u vreme Karađorđa da Šiptari imaju svoju državu, da se Srbi nikada ne ujedine i da Srbi pokvare i zatruju svoje odnose sa Rusijom. I samo jedan dodatak u odnosu na vreme Karađorđa, da Srbija postane članica NATO pakta - rekao je Vulin ističući da je on za uvođenje obaveznog vojnog roka.



Prema njegovom rečima, nema vojske bez ljudi.

- Svi u okruženju razmišljaju o nekom od oblika uvođenja obaveznog vojnog roka. Šiptati to rade, Šiptari razmatraju obavezno uvođenje vojnog roka, a preko toga, već sada je više hiljada Šiptara prošlo kroz odgovarajuće vojne obuke. Još dok sam bio ministar odbrane pravili smo planove za uvođenje obaveznog vojnog roka - poručio je Aleksandar Vulin.

