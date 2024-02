Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

U studiju kod Verice Bradić, o teškoj situaciji srpskog naroda na Kosmetu i drugim aktuelnim temama govorili su, Igor Simić - Srpska lista, Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju i Dragan J.Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera.

Gledaoci su utoku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su takođe mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

PREDLOG BROJ 1 - Ukidanje dinara

Simić je rekao da su ovo jedni od najtežih dana za Srbe na KiM od 1999. Dodaje da je očigledno da Kurti želi da sprovede etničko čišćenje u južnoj srpskoj pokrajini.

- On želi da protera Srbe odatle, sa svojih vekovnih ognjišta - rekao je Simić.

Kako kaže, ono što ohrabruje naš narod na KiM, jeste to da je država Srbija uz njih i da će dati sve od sebe da se nastavi normalno funkcionisanje.

- Srbi i svih ovih godina opstaju zahvaljujući davanjima iz Srbije i budžeta države, ako toga nema, oni bi bili u velikom problemu - rekao je Simić, dodavši da je Kurtijev cilj da nema Srba na KiM.

Kako kaže, KFOR mora da pruži zaštitu Srbija na KiM. Dodaje da Kurti od početka svoje vlasti želi samo da protera sve što je srpsko.

- Oni su krenuli i na SPC, hoće da prekroje i istoriju, sada je na red došao i srpski dinar i to sve uz jedan blagonaklon stav opozicije u Beogradu - rekao je Simić.

Simić je rekao da je svaki Srbin koji je ostao na prostoru KiM pobednik. Dodaje da ih više bole uvrede Srba i poruke koje čuju. Kako kaže, KiM je kolevka srpske državnosti i ne pripada samo Srbima koji žive dole.

- Mi to čuvamo za sve druge Srbe, ma gde oni da žive. Zato je takva poruka nešto što dolazi od retkih Srba, ali nas boli, svakog od nas pojedinačno - rekao je Simić.

Simić je rekao da je Kurti, kada je upao u srpsku ambulantu i opštinu, on smatra da je porazuo Vučića, takođe, dodaje, to misli i opozicija.

- Oni su ukrali parče hleba nekom starcu iz Osojana, ili su uzeli čokoladu od nekog deteta. Ja ne znam čime se Kurti hvali, što je srušio bilbord ili što je ukrao komad hleba nekim starcima. To boli Srbe. Početak je meseca, dolaze računi. Ljudi moraju da znaju šta će da rade. Šta će biti sa kreditima, šta sa računima, kako da deci obezbede doručak za školu - rekao je Simić.

Bokan je rekao da i mnogi nacionalisti govore jezivu priču i klevetu koja ugrožava samo naše postojanje i naš otpor.

- Moramo da se setimo da je sve vezano za KiM proces dugog trajanja. Od momenta kada smo oslobodili Kosovo, odmah je krenuo udar na naše interese. Stvara se Albanija, na najrazilitije načine krenulo se na napade na nas - rekao je Bokan.

Kako kaže, mi imamo jedno ostvro na NATO okeanu. Dodaje da i pored svega toga mi iz te tvrđavice stižemo da se bavimo i delom razrušenih bedema, i svemu onome što nas napada sa svih strana.

- Mi imamo i strategiju sa privrednim jačanjem kao i gladijatorsku borbu protiv ujedinjenih neprijatelja - rekao je Bokan.

Kako kaže, mi moramo svakodnevno od jutra do mraka da se branimo i hvatamo u koštac. Dodaje da moramo da budemo u balansnoj poziciji između istoka i zapada, da pazimo da nikoga ne osuđujemo ali opet da ne ulazimo u romantičarske priče-

- Uz sve to jačamo vojsku. Jačanje vojske i patriotskog duha pokazatelj su da je Kosovo naše srce, mi postojimo učeći se tim zavetima i poukama kojima su išli naši preci, kada su bili slobodni ali i kada nisu - rekao je Bokan.

Dodaje da je kosovski zavez svesrpski zavet, kao i da on funkcioniše i u Svetog Gori i u Čikagu, i u Republici Srpskoj.

Vučićević je rekao da je prvi srpski dinar iskovan na Novom brdu na KiM. Dodaje da sada neko tamo hoće da zabrani srpski dinar, što je, kako kaže, toliko nenormalno.

- U njihovom anti zakonu lažne države Kosovo, piše da, ako nekome u džepu nađu dinare da će da im pišu krivičnu prijavu - rekao je Vučićević.

Kako kaže, zar je kriminalno delo imati dinare u džepu ili u torbi. Dodaje da ovo što Kurti radi na KiM, poprima elemente genocidne namere, on hoće da ukine plate i penzije Srbima na KiM.

Vučićević je rekao da postoje ljudi u Srbiji koji su prodali veru za neveru.

- Nisu nama problem Kurti i njegovi ekstremisti. Problem su ovi iz Beograda koji podržavaju Kurtija. Koji kažu da je Kosovo država i da moramo da je priznamo, kao i da su Srbi na Kosovu teroristi - rekao je Vučićević.

Simić je rekao je da je protiv 80 viđenih Srba Kurti već podneo prijave. Dodaje da nam je potreba sabornost i jedinstvo, kako kaže, ovo nije političko pitanje, već nacionalni.

- Na ovome ne treba sticati političke poene, što rade neki iz opozicije - rekao je Simić.

Kako kaže, oni nemaju pojma kako to funkcioniše, ne znaju jer nisu bili tamo. Dodaje da govorimo o porodicama kojima su napisane prijave za ustavni poredak, a samo su hteli, kako kaže, da izdaju penzije.

Simić je rekao da bi Borko Stefanović trebalo da ćuti, jer zbog njegovih loših sporazuma Srbi i dalje trpe.

- On je 2011. godine postisao RKS registarske oznake. Drugo, sve teško što danas proživljavamo dolazi kao odluka Aljbina Kurtija, a ista ova opozicija je govorila kako je to izvrsni stručnjak i čovek sa kojim će moći da se priča - rekao je Vučićević.

Bokan je rekao da je ova vrsta zavađanja i građanskog rata koji ne pamtim od kada smo imali. Dodaje da se ljudi svađaju oko najbanalnijih pitanja.

- Tolike su mogućnosti delovanja i umesto da čovek sam u sebi sabira i meditira, da jutro bude pametnije od večeri - rekao je Bokan i rekao da, tamo gde je svađa nema ni mira ni pouke.

Simić je rekao da je bitna činjenica da je 14 posto Srbia u protekloj godini napustilo teritoriju KiM. Dodaje da je teško preživeti, dva su stuba na kojima počivamo mi dole jesu srpska država i srpska crkva.

- Kurti to zna, zato i hoće da otme imovinu SPC, kao i da ukine pomoć države Srbije - rekao je Simić.

PREDLOG BROJ 2 - Ubrzano naoružavanje

Vučićević je rekao da je važno da naša namenska industrija proizvodi što više oružja i oruđa, ali je takođe važno da imamo i vojnike koji će znati da ih koriste.

- Ja sam jedan od najvatrenijih zagovornika vraćanja vojnog roka. Vojska pravi od dečaka ljude. Moja ćerka će takođe da ide u vojsku dobrovoljno. Svi treba da služe vojsku. Mi smo okruženi neprijateljima, da se ne lažemo - rekao je Vučićević.

Kako kaže, mi moramo da budemo spremni za rat, ne želim ga, imam šestoro dece, ali ne možemo da kažemo da ga neće biti. Dodaje da moramo našu decu da nauče da se brane.

- Ja sam za to da se uvede vojni rok od 6 meseci, ali dobro je da bude koliko god. Da su naši dedovi i pradedovi imali prigovore savesti, da li bi danas bilo Srbije. Šta bi bilo od Srbije? Ne bi je bilo - rekao je Vučićević.

Kako kaže, ne postoji vojno neutralna država u Evropi koja nema obavezni vojni rok.

Bokan je rekao da svaka zemlja koja se za svoju suverenost ne izbori sama, uvek ima kompleks prema onima koji su joj to doneli, pa je tako, kako kaže, i u Hrvatskoj.

- Oni se samo pokazuju nad našim civilima, ne sećam se da su imali uspeha nad našim vojnicima, ali to nije bitno - rekao je Bokan.

Kako kaže, ono što je bitno jeste da je u kasarni u Pančevu za Svetog Savu, bio na slavi tamo. Dodaje da je bila Liturgija bila u kapeli u okviru kasarne. Kako kaže, bili su i novi i stari vojnici, čak i oni u penziji, i dodaje da je najmanje video ono što se kasnije na televiziji najviše videlo, a to je oružje i oruđe.

- Ono što se videlo na licu mesta jeste srce, koje nas posebno odlikuje. Zato smatram da služenje vojnog roka apsolutno treba da postoji, jer kada dođu ljudi da služe vojsku, najvažnije je da se obuče patriotizmu. Ono što ne može da se nauči u školama je upravo to - rekao je Bokan.

Kako kaže, suština je u čojstvu, u primerima onih koji nas uzdižu.

Simić je rekao da se sloboda ne podrazumeva i ne dobija na poklon. Dodaje da želi jasno da kaže da bez jake Srbije u svakom smislu, nema opstanka Srba ni na KiM, ali ni na jednom mestu gde oni žive.

- Potrebno nam je to. To je odbrana mira, samo kada ste dovoljno jaki možete biti sigurni da nećete biti deo potkusurivanja u nečijim igrama - rekao je Simić.

Kako kaže, moramo da verujemo jedni drugima i da budemo spremni za teška vremena koja dolaze. Dodaje da Srbi na Kosovu nemaju nikoga sem Srbije.

PREDLOG BROJ 3 - Suđenje Kecmanovićima

Bokan je rekao da ulazimo u novo vreme, dodaje da treba da uspemo da prodremo u digitalni i virtuelni svet naše dece. Kako kaže, oni su izloženi najrazličitijim sadržajima koji ih okružuju.

- To je prirodna sklonost puberteta, da budu opasni i važniji nego što jesu i da pokažu da smeju i ono što je zabranjeno. To je velika zamka puberteta, pa je bitno da u tome učestvujemo koliko god možemo, kako ne bi u očaju gledali kako naše dete odlazi od nas u potpuno suprotnom smeru - rekao je Bokan.

Kako kaže, stvara se jedna generacija koja ubija bez razloga, i to zbunjuje javnost. Ističe da je ovde razlog dobijanje lajkova.

- Prvo što je ubicu zanimalo jeste šta se priča o zločinu. NJemu je bila potrebna scena, reflektori, policija, hitna pomoć. Crteže je ostavio kod kuće, kako bi mi to gledali posle preko televizije, pa kako bi neko i dalje širio tu ideju. U SAD ima 18- oro dece ubistva mlađih od 9 godina. Oni ubijaju da bi dobili lajkove, oni su zbog toga spremni da izvrše i samoubistvo uživo - rekao je Bokan.

Kako kaže, to je počelo onog dana kada je DŽona Lenona ubio čovek koji ga je voleo, nije ga mrzeo, ali je znao, kako dodaje, da će biti zapamćen i da njegovo ime bude besmrtno.

- On je kasnije osuđen i na zabranu pominjanja njegovog imena - rekao je Bokan.

Ističe da njemu nije bitna njegova sudbina, oni žele da budu opasni, njihovi idoli su likovi iz horor filmova.

Vučićević ističe da je njegov stav da je u ovom slučaju najpre zakazala porodica. Kako kaže, on je otišao u školu sa dva pištolja i gomilom municije, i tri molotoljeva koktela koja je on sam pravio.

- On je pravio to u stanu, a to niko nije osetio, niko se nije bavio njime očigledno - rekao je Vučićević.

Kako kaže, roditeljstvo je odgovornost. Mora, kaže, da postoji neka odgovornost nas kao roditelja, da moramo da nađemo svakoga dana vremena za našu decu.

- Očekivao sam da će majka i otac reći da su makar delimično krivi, a ne da izjave da nisu. Kako nisu. Toliko njih je mrtvo, kako mogu da kažu da nisu krivi. Bojim se da smo došli u vreme da ni kod odraslih nema empatije sa drugima, neko čudno vreme očigledno - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da đilasovska opozicija ovaj zločin pokušava da lešinari i dalje nastavljaju da krive državu za nešto.

- Oni su čak za nezavisno pravosuđe, pa kada im to odgovara onda nisu. Sudija je odlučio da zaštiti prava maloletnika da suđenje zatvor i za javnost i mi nismo ti koji treba to da tumačimo - rekao je Vučićević,

Kada je slučaj Slavka Ćuruvije u pitanju, možemo da čujemo Mariniku Tepić koja i za to krivi predsednika Vučića i državu Srbiju što ubice još uvek nisu osuđene.

- Sud je presudio kako je presudio. Danas čitam kako je Ljilja Smajlović saučesnik u zataškavanju, a ona je ta koja je jedina smela da čita govor na njegovoj sahrani pod bombama - rekao je Vučićević i dodao da je presuda doneta i na osnovu mišljena suda u Strazburu.

Kako kaže, krunska činjenica jeste iskaz i izjava Branke Prpe.

Bokan kaže da svaka vrsta lešinarenja treba da se ukloni iz našeg društva u svakom obliku.

Bokan je glasao za predlog broj 1. Dodaje da ta bitka za KiM traje od srednjeg veka, kako kaže, ne treba da se plašimo ali treba da se borimo za ono u šta verujemo.

Simić je takođe glasao za predlog broj 1. Dodaje da su vremena teška, ali da su Srbi na prostoru KiM bez straha, da stalno nastavalju dalje i da se bore uvereni u to da će jednoga dana da dočekaju slobodu.

- Izgubili smo samo ono čega se odreknemo - rekao je Simić.

Vučićević je takođe glasao za predlog broj 1. Dodaje da Kosovo ne možemo da izgubimo, osim ako ga se sami ne odreknemo. Kako kaže, veruje da će Srbija pobediti.

Autor: