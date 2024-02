Maja Gojković, član Predsedništva SNS, rekla je da ovakav postupak Evropskog parlamenta ne služi na čast ni EU, ni EP i nikako ne može biti u interesu demokratskih vrednosti u celini.

- Donošenjem Rezolucije kojom se ignoriše činjenica da je upravo na ovaj izborni postupak u Srbiji izražen najmanji broj zamerki i istovremeno zanemaruje najteža povreda osnovnih ljudskih prava, onemogućavanje građana Srbije na teritoriji KiM da izraze svoju političku volju od strane PIS u Prištini, nanosi se uvreda ne samo političkoj volji suverene države, već se podriva i poverenje u posvećenost temeljnim evropskim vrednostima samih evropskih institucija. Štaviše, ovakav potez svakako ne pokazuje odgovoran stav prema političkim procesima u Srbiji, koja je uvek bila veran i pouzdan učesnik u procesima evropskih integracija, niti dovoljan stepen ozbiljnosti u pitanjima od značaja za političku stabilnost koja je svima preko potrebna - kazala je Gojković i dodala:

- Ovo je posebno upadljivo imajući u vidu činjenicu da je ovaj dokument, koji obiluje falsifikatima i neshvatljivim fabrikacijama, potekao iz redova opozicionih stranaka u Srbiji, razumljivo nezadovoljnim lošim izbornim rezultatom. Ne prihvatajući da je njihov izborni neuspeh proistekao iz jednostavne činjenice da građani Srbije odbacuju i ne podržavaju njihove stavove, oni krivca izmišljaju na drugoj strani. Ono što ipak nije razumljivo je spremnost evropskog parlamenta da ih u tome podrži.

Kako je istakla, sa druge strane, spremnost opozicije da izmišljotinama, konstrukcijama i teškim falsifikatima bezkrupulozno napadne državu i legitimnu i legalno izabranu vlast, govori samo da su im lični politikanski intersi ispred interesa građana i države.

- Iako je neverovatno da postoje politički akteri koji su spremni da pozovu na zaustavljanje finansijskog i privrednog rasta Srbije, traže ukidanje predpristupnih fondova i zaustavaljanje projekata, samo da bi dobili alibi i opravdali svoje izborne neuspehe, danas smo svedoci da njima zapravo nije stalo ni do građana naše zemlje, ni do demokratije u Srbiji, već da su spremni da rade na štetu Srbije samo da bi došli do svojih političkih ciljeva - rekla je Gojković.

- I na kraju, ostaće kao presedan upisano u istoriji naše zemlje i našeg naroda da su pojedinci u istanom danu u kom je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao u Njujork da se u Ujedinjenim nacijama bori za očuvanje naše zemlje i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, koji je izložen teroru, u Strazburu ugrožavali interese Srbije - zaključuje Gojković.