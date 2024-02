Vesić: Radovi na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica napreduju veoma brzo, bice gotovi do kraja godine

Radovi na izgradnji brze pruge od Novog Sada do Subotice napreduju veoma brzo i ne postoji nijedan problem na čitavoj trasi da posao ne bude završen do kraja ove godine, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je do sada postavljeno više od 55 odsto svih šina, kao i da je završeno preko 80 odsto radova na svim objektima duž pruge, među kojima su i nadzvožnjaci.

Vesić je za televiziju Pink naveo da će se tom prugom, čija je ukupna dužina 108 kilometara, od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta.

Naveo je da svake subote ima sastanak kako bi se razmotrilo šta sve treba da se uradi da bi ova brza pruga bila gotova do kraja ove godine, kako je obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kako bi, nakon testiranja, pruga već u martu ili aprilu sledeće godine bila puštena u saobraćaj.

Vesić je rekao da je do sada urađeno 74 odsto svih radova i da na trasi pruge postoji 11 železničkih stanica od čega se osam starih rekonstruiše, među kojima je i stanica u Subotici koja je izgrađena u drugoj polovini 19. veka.

Sa druge strane, naveo je da se rade i tri nove stanice od kojih je jedna u Vrbasu.

Na postojećoj stanici u Novom Sadu se, podseća, rekonstruiše cela stanična zgrada koja, dodao je, treba da bude gotova do kraja aprila.

“Kada je pušten deo pruge između Beograda i Novog Sada urađeni su peroni i čekaonica, a sada se cela stanica rekonstruiše tako da će imati divan plato ispred, galerije u samoj stanici, kao i komandni centar iz koga će se nadgledati vozovi koji saobraćaju ovom brzom prugom”, naveo je Vesić.

Kazao je da kineske kompanije, zajedno sa srpskim firmama, koje grade brzu prugu od Novog Sada do Subotice rade dobro, te dodao da više od 55 odsto svih izvođača čine naše, domaće kompanije.

Vesić je podsetio da se osim pruge, rade i objekti poput nadzvožnjaka koji su važni, a među kojima je i nadzvožnjak Stepanovićevo dužine oko 150 metara i širine 9,4 metra.

“Ima mnogo ovakvih objekata koje radimo duž čitave pruge. Na ovom nadvožnjaku, koji će imati dve trake, uradili smo oko 95 odsto svih radova i već se postavlja zaštitna ograda”, rekao je Vesić i dodao da je generalno na svim objektima duž pruge urađeno više od 80 odsto radova, a nedge su i završeni potpuno.

Osim toga što će se, kada pruga bude završena, od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta, Vesić je rekao da će se od 2026. godine stizati i do Budimpešte, za manje od tri sata.

Takođe, podsetio je da će se graditi brza pruga prema Nišu kojom će se od Beograda do Niša stizati za sto minuta, te da će se kasnije raditi i pruga prema Skoplju.

“Srbija će biti zemlja sa najvećim brojem kilometara brzih pruga u ovom delu Evrope čime smo posebno zadovoljni i ponosni”, zaključio je Vesić.

Autor: