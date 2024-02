DAČIĆ U 'HIT TVITU' O SEDNICI SB UN: Redak je slučaj da Kurtija kritikuju oni koji su ga stvorili i koji ga podržavaju!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Predlog broj 1 - Savet bezbednosti

Dačić je komentarišući ovaj predlog rekao da je očigledno da Kurti nije uradio to u dogovoru sa njima.

- Možemo da kažemo da je to redak slučaj da ga kritikuju oni koji su ga stvorili i koji ga podržavaju. Treba da idemo u nekoliko koraka. Dobro je da je sednica održana, to je bila hitna sednica SB UN - kazao je Dačić.

Kako je kazao, u poslednjih 10, 15 godina se dešava to da kada dođe zahtev za hitnu sednicu njih 15 sedne, pa sagledaju da li je potrebno, pa većaju da li da sednica bude otvorena ili zatvorena.

- Uveli su i to da li da bude otvorena ili zatvorena. Pošto Gvajana predsedava, zapadne države su počele da vrše pritisak, da je dovoljno da se razgovara u zatvorenom formatu... Mi smo u ponedeljak počele te aktivnosti. Zvao sam Lavrova, odmah se javio na telefon, to je velika stvar - istakao je Dačić i dodao da je Lavrov rekao da će dati sve od sebe.

Kako je dodao, ključna je bila Gvajana kao predsedavajuća, koja je nakon uspostavljene komunikacije donela odluku da sednica bude održana u petak i da bude otvorena za javnost.

Dačić je rekao da je cilj Kurtijevih mera da se Srbi isele sa Kosmeta, te dodao da je predsednik na izvanredan način iskoristio priliku u svom obraćanju.

- Mislim da je domet sednice veoma veliki, pokazalo se da su i zemlje Kvinte bile protiv tog poteza - naglasio je Dačić.

Prema njegovim rečima, sve što Priština radi govori da radi zbog srpskog naroda na KiM.

- Albanci su ga prozreli i rekli da Kurti izaziva incidente, eksalaciju, da se to zaboravi, pa se izazivaju novi... Sada, da li Kvinta ozbiljno to misli, to je suštinsko pitanje - naveo je Dačić.

Kako je rekao, ako oni ozbiljno misle da se sačuva mir na Kosmetu mora da se obuzda i zauzda Kurti.

Dačić je otkrio da su im zamerili što hoće otvorenu sednicu i dodao da se ispostavilo da su Tadić i Koštunica pristajali na zatvorene sednice.

Milivojević je rekao da je sednica značajnija od skromne ocene koju je izneo i predsednik Vučić, ali i ministar Dačić.

- To je prva hitna sednica od kad se pitanje KiM tretira u Ujedinjenim nacijama - istakao je Milivojević i dodao da su pre bile četiri sednice godišnje o KiM, a da su sada dve.

Kako je rekao, time što je sednica održana priznati su razlozi zbog kojih je naša država želela to.

- Potvrđena je Rezolucija 1244. Znate, ja ne znam koga je Kurti predstavljao. Sednica je na licu mesta pokazala da Kosovo nije država. Većina zemalja je prihvatila našu argumentaciju, da je ugrožen mir i stabilnost i naš narod na KiM - kazao je Milivojević i dodao da niko nije osporio ono što je predsednik Vučić rekao.

Milivojević je pojasnio da je Gvajana presekla jer je to njihovo pravo, te dodao da održavanje sednice daje nama mogućnost da se na nju pozivamo.

- Tamo niko nije osporio krivicu Prištine za stanje na terenu, da su ugroženi mir i bezbednost - istakao je Milivojević i dodao da je sednica sazvana zbog toga.

Milivojević je naglasio da sada nikakav ustupak ne treba činiti Prištini i da se ne treba polakomiti na ono što Kurti nudi.

Povodom pomenutog zločina protiv čovečnosti od strane Vučića Milivojević je rekao da sada ta tema može da se otvori i da je sve ostalo zabeleženo.

- Replika predsednika Vučića je bila jako važna, podsetio je na Rezoluciju 1244 - naglasio je diplomata i dodao da je to poruka za ceo svet.

Milojičić je rekao da je predsednik Vučić govorio jasno i da je jasno pokazao da želi nezavisnu, hrabru, slobodarsku Srbiju.

- Sa druge strane smo u EP videli kakvu Srbiju želi Dragan Đilas, a to je potčinjena... Siguran sam da su svi ponosni na govor predsenika Vučića koji je branio srpske interese i naš narod na Kosovu i Metohiji - naveo je Milojičić.

Upitan kako vidi opoziciju koja je veličala Kurtijev nastup Milojičić je rekao da ga je zabolelo kada je čuo da se Kurti pozvao na akcije đilasovaca u Evropskom parlamentu.

Milojičić je rekao da kada god je teško Srbiji, tu su Marinika Tepić i Dragan Đilas da učine da joj bude još teže.

Upitan o priči o atentatu na Kurtija Dačić je istakao da su to svi osporili i da je ta priča plasirana jer njemu treba eskalacija, pa deeskalacija.

- Čuo sam i da spremaju tužbu protiv Srbije, samo ne znam kome će da je podnesu - otkrio je Dačić.

Upitan šta činiti posle diplomatskog uspeha Milivojević je rekao da smo u ruke dobili instrument koji do sada nismo imali i da sada na Srbiji nije odgovornost na Srbiji šta će biti, već da je odgovornost na prištinskoj strani, ali i gospodi koja su sedela na SB UN.

- Kod njih je sad odgovornost. Oni moraju da reaguju zbog sopstvenog interesa - ocenio je Milivojević i dodao da mi imamo i pravo i obavezu da se pozivamo na tu sednicu.

Dačić je rekao da je potrebno pozvati Vuka Jeremića koji treba da objasni zašto je sa jednom rezolucijom, predlogom otišao u Njujork, a to je promenjeno u avionu, prebačeno je u Brisel.

- Na njemu je da to objasni. On mi je tada govorio da je to za njega bio najteži trenutak - kazao je Dačić.

Predlog broj 2 - Rezolucija

Dačić je rekao da kada je reč o odlukama koje EP donosi postoje one koje nemaju obavezujući karakter.

- Sa stopostotnom sigurnošću mogu da kažem da ništa neće biti pretočeno u odluke štetne po Srbiju - kazao je Dačić i dodao da to ima značaj samo za one koji planiraju da na tome baziraju neku svoju politiku.

Dačić je istakao da je olajavanje sopstvene zemlje loše i da se dolazi u situaciju da mrze Srbiju.

- Ni njihovi birači na to neće reagovati pozitivno - kazao je Dačić.

Milojičić je rekao da je rezolucija neki politički pamflet i dodao da bi ga deca iz OŠ bolje napisala.

- To je kao kad odete ispred prodavnice, pa ispred druge i tako se priča raširi po selu... Ja ne bih nikog da uvredim, ali oni su ispali korisni idioti - naveo je Milojičić.

Dačić je pojasnio da oni nisu otišli na sednicu, već na neki pamflet koji je organizovala Viola fon Kramon.

Milivojević je rekao da je ovo najgora rezolucija do sada koja je usvojena, te dodao da je tako iz tri razloga.

Kako kaže, ulazi se u suverenitet i nedopustiva je, neće proći na Evropskoj komisiji.

- Druga stvar, rezolucija je doneta uz učešće poslanika iz ove zemlje. U direktnoj saradnji su komponovali i uticali na donošenje rezolucije. Ukoliko bi se rezolucija prihvatila uticala bi i na naš odnos sa EU - kazao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, ima stvari koje govore o drugim ciljevima i drugom karakteru.

Predlog broj 3 - Putin Intervju

Komentarišući ovaj predlog Dačić je rekao da bi trebalo da je normalno da se daju intervjui i da ispada da je teško krivično delo ako se sa nekim uradi intervju.

- Ne znam šta je tu nešto što je novo. Ovde je Putin više puta rekao da želi dogovor sa Amerikom... Regionalne krize su se završile dogovorm velikih sila. Kada je reč o Putinu i onom što se dešava, trenutno Amerika kupuje uranijum od Rusije. Pa, čekaj, o čemu se to radi, zašto nisu uveli sankcije... Austrijska banka radi u Moskvi, a mi ne smemo... Kada je reč o Srbiji, mislim da Rusija u vreme Jeljcina nije pomogla Srbiji kako je mogla, da je Putin bio u to vreme, do bombardovanja ne bi došlo - rekao je Dačić.

Kako je dodao, potrebno je gledati samo na odnos Srbije sa Rusijom, a ne odnos Rusije i SAD.

Milivojević je rekao da se vidi da EU uključujući i EP nema ni suverenitet ni identitet.

- Evropske unije sada nema na terenu, a sigurno je da se kosi sa normama i standardima - kazao je on i dodao da je problem intervjua što i druga strana izlazi u svet.

Kako je rekao, nije čudno što je Putin govorio o prošlosti, jer ovo društvo tada nije ni postojalo.

- Intervju je uspeo i poruke koje su poslate su jasne - kazao je diplomata.

Milojičić je rekao da znamo da je Taker sledbenik Donalda Trampa i da je prašina dignuta zbog izbora u Americi, te naveo da nema potrebe da se EP čuje o intervjuu.

- Tačno je to što je Putin istakao o srpskom i ruskom narodu - kazao je Milojičić i ocenio da je Evropa izgubila kredibilitet.

Milojičić je naglasio da Srbija treba da gleda u svoje dvorište i dodao da je nama u interesu, ali i svima, da Rusija i Amerika budu u miru.

Polaganje zakletve Milojičić je rekao da je verbalno nasilje u Narodnoj skupštini prilikom polaganja zakletve počelo kada je ušla opozicija, te da je transparent sklonio jer je uvreda za sve poslanike i skoro 2,5 miliona građana.

