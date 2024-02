Milovanović o rezoluciji Evropskog parlamenta: Opozicija traži sankcije za svoj narod

U četvrtak je u Strazburu usvojena sramna rezolucija Evropskog parlamenta o situaciji u Srbiji posle izbora u kojoj se traži i međunarodna istraga o glasanju. Poslanik Evropskog parlamenta Klemen Grošelj izjavio je uoči početka sednice u Strazburu, da eventualne mere koje bi EU preduzela ne bi bile usmerene prema građanima Srbije.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je za Pink da je bio šokiran da je u jednoj emisiji na "tajkunskoj" televiziji poslanik iz DSS-a Predrag Marsenić rekao da se slaže sa tim da se Srbiji treba da se uvedu ekonomske sankcije.

- Vi imate situaciju gde čak i od tih takozvanih patriotskih desnih snaga se kaže da se slažu sa svim što je napisano u rezoluciji i traže da se to primeni na građane Srbije, znači oni traže sankcije za svoj narod - kaže Milovanović.

Kako je rekao oni se raduju tome da se Srbija osiromaši. On je naveo primer brze pruge Beograd Niš čija se izgradnja finansira iz evropskih fondova, da će zbog tog uspeha opozicije kada se finasiranje obustavi i prestanu radovi, da će im građani tada biti veoma zahvalni na tome.

Predrag Azdejković, urednik magazina Optimist, kaže da ga cela ova situacija podseća na bombardovanje Srbije od kojeg se svi peru i kada je rečeno da se ne bombarduju građani već režim Srbije.

- Negde sada ovo je isto, kada iz opozicije kažu nije to protiv naroda to je protiv Vučića, osetićemo mi to na svojoj koži - kaže Azdejković.

- Mi moramo prvo da vidimo kako svet funkcioniše i ko čini Evropski parlament, to su partije koje su ideološki slične opoziciji, mahom su zelene i socijal demokratske partije. Oni su drugari koji su se viđali na međunarodnim konferencijama i onda je bilo to u fazonu poziva i aj nam bate sredi ovo, jer mi smo drugari - navodi Azdejković.

On dodaje da mi sad možemo da pričamo da li je opozicija zbog toga sada izdajnička ili nije, sve dok njihovi glasači to tolerišu njih posebno ne zanima naše mišljenje.

Dejan Bulatović, narodni poslanik, rekao je da se toliko radi protiv Srbije, ne smao protiv suvereniteta nego i legitimiteta jednog predsednika koji je zaista predsednik Srbije i koji na najbolji mogući način predstavlja Srbiju.

- To ste videli najpre na sednici UN-a, zatim sad na sednici Saveta bezbednosti samo nije jasno šta je radio Kurti na tommestu u Savetu bezbednsti. To je čovek koji ne priznaje Rezoluciju 1244, čovek koji ne priznaje Savet bezbednosti i koji se oglušava o sve preporuke - kaže Bulatović i dodaje:

- On je čovek koji radi protiv srpskog naroda, koji želi da napravi etničko čišćenje i građanski rat sa ovakvim ponašanjem i aktivnostima.