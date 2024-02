Doskorašnji predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je da najoštrije upozorenje po pitanju dinara Kurtiju upućuju Sjedinjene Američke Države, dok Nemačka, Velika Britanija... drže se stava da on ima prava da donosi takve odluke.

- SAD ovo izgleda doživljavaju kao udarac na partnerstvo takozvano Kosova sa Amerikom. A to Amerika ne voli - istakao je Drecun i dodao:

- Uputili su mu snažno upozorenje preko izjave Obrajana, da ako oni ne tretiraju Ameriku kao partnera, da je Amerika neće takozvano Kosova, odnosno, kako kažu, vladu Kosova, tretirati kao partnera i da to može da ima posredice. Očigledno je da je Kurti sada doživeo jedan težak udarac na međunarodnom planu, zbog toga što je svima postalo jasno da on generiše probleme i da on stvara uslove da onemogući normalan život srpskomu narodu na Kosovu i Metohiju. A kada se kaže da onemogućite nekome normalne uslove da može da živi, da može da prehrani svoju porodicu, onda to znači da pokušavate da promenite etnički sastav stanovništva na tom delu teritorije.

- Zbog toga se govori o pokušaju da on dovrši etničko čišenje - dodaje Drecun.

Prema njegovim rečima postoje dva načina etničkog čišćenja, a jedan je uz brutalnu upotrebu sile.

- Ako bi to pokušao, onda mu je neizvesno kako bi reagovao KFOR. Naišao bi sigurno na osude, snažne osude u međunarodnoj zajednici, a i ne bi bila isključena reakcija naše države, odnosno naših snaga bezbednosti ako bi pretio neki opasan pogrom srpskomu narodu. I to je za njega veliki rizik. Zato se odlučuje za ovu drugu varijantu etničkog čišćenja koja predpostavlja teror, svakodnevni teror na srbima - kazao je Drecun.

Drecun ističe da je pitanje šta i koji deo međunarodne zajednice tretira kao teror.

Drecun smatra da sada kada imate miran protest Srba Kurti želi da fokus međunarodne zajednice sa pitanja dinara usmeri u drugom pravcu.

- Potreban mu je neki incident. Uz upotrebu, ako je moguća, specijalnih parapolicijskih jedinica da bi pitanje dinara gurnuo u drugi plan. Amerikanci upućuju na to da u dialogu moraju da se reše ti problemi, da ne sme da se jednostrano ponaša ni jedna strana. Pogledajte kako on može da preusmeri pažnju međunarodne zajednice sa pitanja dinara i da nekako tiho dalje od očiju javnosti dovrši primenu te odluke. Tako što može da izazove nove incidente. Odjednom, pogledajte sad ovo, se pojavljuju grafiti koje potpisije nepostojeća severna brigada. Setite se da je Kurti dve nepostojeće organizacije proglasio terorističkim, civilnu zaštitu i severnu brigadu, da bi dokazao kako srpski terorizam na severu postoji da on ugrožava bezbednost i stabilnost takozvanog Kosova - rekao je Drecun i dodao:

- Znači, prvo se pojavljuju ti nekakvi grafiti koje Kurtijeva policija, koje je sve prisutna i njihove obaveštajne službe na severu, postoji kamere i sve, može veoma lako da identifikuje, ako žela. Nakon toga se pojavljuje letak, koji potpisuju opet neka sada famozna, nova, nepostojća narodna odbrana i poziva na oružani otpor Kurtijevoj policiji. Čak daju upustvo kako se prave moltovljevi kokteli ili te bombaške nekakve naprave. I tu se sada odjedno stvara slika gde hoće da se pokaže, aha, opet preti terorizam na severu Kosova, a sve na pozivanjem na Banjsku, na ono što se desilo u Banjskoj. Evo preti terorizam, evo moraćemo da preduzemo neke akcije i možda već priprema neke aktivnosti, da bi potisnuo u drugi plan priču o dinaru.

- I na kraju se pojavljuje njegova nebulozna tvrdnja, posle ono priče o pokušuju atentata, koja nije prošla, jer ga je Vučić razmontirao bukvalno u političkom smislu u Savetu bezbednosti i nije znao šta će. Nego ajde da izmislim neki atentat. Pošto to nije prošlo, svi su počeli da se sprdjuju sa tim. On sada ide sa pričom Vučić nije hteo da potpiše Brisarski sporazum, predlog francusko-nemački predlog sporazuma, zato da bi ostavio otvorenu mogućnost za invaziju... Jedina invazija koja se priprema, jeste invazija njegovih parapolicijski snaga, takozvane vojske na sever Kosova. On to i priprema - navodi Drecun.