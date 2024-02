'SRBIJA JE SLOBODNA, NEZAVISNA I SAMA DONOSI SVOJE ODLUKE' VUČIĆ IZ NIŠA: Štitićemo svoje nebo i svoje građane! (FOTO)

Predsednik Republike Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kompleksu Niške tvrđave.

- Ovde ste danas mogli da vidite neka od najmoderniji oruđa Vojske Srbije. Želim da čestitam ministru obrane, generealu i svim pripadnicima vojske naš najveći praznik... Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost ali i da štiti svoje nebo i svoje građane. Imaćemo uvek za to dovoljno naoružanja i dovoljno hrabrih srca. Molim vas za aplauz za naše veterane koji su danas tu sa nama - kazao je Vučić.

- Naš najveći praznik je sutra. Naše vojnike ću da zamolim da čuvaju svoju zemlju, da nastavimo da nabavljamo još Nora i svega. Da ćemo imati dovoljno sposobnosti za to. Veliki aplauz za naše borce, veterane, za one koji su danas sa nama. To su ljudi koji su uvek bili spremni da svoje žovote daju za svoju zemlju, kako da ekonomski napredujemo - rekao je Vučić.

- Ponosni sam predsednik Srbije koji danas može da kaže da je Srbija slobodna, nezavisna i da sama donosi odluke.

Vučić je potom istakao da pred nama nisu laka vremena.

- Znamo da mnogi ne žele dobro Srbiji, a moj odgovor da napredujemo, jeste da ojačamo vojsku. Kako da vam kažem, sa jedne strane je žalosno da se spaljuju ljudi i lutke, a ja da vam kažem, nisam bio siguran šta d amislim. Ovako, kada znamd a su spaljivali kuće, crkvu, odakle je moj otac, sitnoca je da spale i lutku. Visep sam da kažu da su to tradicionalna događanja. Možete da mislite šta hoćete, ja sam siguran da je moj otac ponosan, a njemu su ubili oca, dedu... Neću da kažem da mi je krivo, da smp mi touradili cela Evropa bi nam se nakačila na grbaču - dodao je Vučić.

Govoreći o dešavanjim na Jarinju, Vučić kaže da je boo u pravu na SB UN, ništa nije suspendovano.

- Na dnevnom nivou ćemo reagovati, glčedati kako da pomognemo našem anrodu na KiM. Videćemo kakva će biti reakcija onih koji su napravili sve ovo. I oni koji pšomažu nakaradnu, kriminalnu vlast. Naši ljudi treba da znaju da ćemo voditi računa o našoj državi. U skladu sa tim, a uvek ćemo voditi računa o našim građanima - objasnio je Vučić.

Po dolasku, predsednik je pozdravio prisutne i poželeo im srećan rad i srećan praznik.

- Tamnava je uz našu Noru ogromno pojačanje za vojsku - rekao je Vučić i dodao da je u brigadi 18 Nora, a još šest treba da stigne.

To su suštinska pojačanja za našu vojsku. Pokušajte da povećate malo plate ljudima, da ih motivišete, da zaposlimo još ljudi na ovako složenim sistemima. Kada budemo imali 100 Nora, onda ću moći da kažem da imamo solidno naoružanje

- Kad budemo imali 100 "nora" moći ću da kažem da smo pristojno naoružani - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da postoje zahtevi da se otvori još 10 fabrika i svi traže municiju.

- Juče je nemački kancelar rekao da mora podići proizvodnju, da sebe da čuva i Ukrajini pomaže. Jedna mala Srbija, 30 hiljada tih ukupno preko 50, pa da probamo da dignemo na 100 hiljada, da se takmičimo. Posao je posao. Nije svaki lep, ali mora da se zarade pare - kazao je Vučić. Istakao je da su naše značajno jeftinije, ali da mnogi smatraju i da je najefikasnije.

Predsednik je dodao da je artiljerija uz Mojsilovićeve tenkove majka svih ratova, kao što se vidi i u Ukrajini.

"Uložićemo 300 miliona evra u novo domaće naoružanje za VS" Predsednik Vučić izjavio je da su u toku ulaganja u nove proizvode domaće namenske industrije koji će biti uvedeni u naoružanje Vojske Srbije. - Ulažemo sada 300 miliona evra u proizvode domaće industrije koji ulaze u našu vojsku. Samo u domaću industriju i proizvode - rekao je Vučić. Dodao je da se radi i na novoj generaciji artiljerije. - Sada idemo dalje na artiljeriju, novu generaciju artiljerije, prvo najveće oruđe koje će to imati je Tamnava, sa raketama Orkan 2, Nora 70mm - rekao je Vučić.

- Artiljerija je ta koja pobeđuje na frontu. Ovo su strašna pojačanja za nas. Pre dve godine smo prikazivali prototip Nore, a sada ih imamo već 24. Kada ubacimo "Tamnavu" stićiće i "Grozdika" i to su stravična pojačanja za našu vojsku - kazao je predsednik.

Vučić je istakao da bi puške morale da imaju transparentan magacin, kako bi vojnik mogao da vidi koliko ima metaka.

- Naše je da zaštitimo ljude - rekao je Vučić, pa se osvrnuo na želje mlađeg sina:

- Vukan je pravio kartonske tenkove, sve samo da bude vojnik. Sad neće da bude vojnik, nego fudbaler - otkrio je predsenik.

Dodao je da će najviše nabavljenih biti točkaša.Tokom obilaska "Kasa" je preletela nebo što je predsednika posebno douševilo.

Vučić je istakao da svi traže municiju, i da bi bilo kupaca i da je otvoreno 10 fabrika. Pitao je vojnike i da li su im uniforme u redu.

Istakao je da su naše značajno jeftinije, ali da mnogi smatraju i da je najefikasnije.

Važno oruđe, prema rečima predsednika je top od 40 mm.

Rakete "Mistral" važe za najbolje u svetu, a Srbija se može pohvaliti time što ih ima u sastavu vojske.

Predsednik se prisetio i jedne anegdote.

- Živ sam se pojeo, jedan dan smo prevozili negde, pa je bio udes sa kamionom pancira. Tri dana nisam spavao.

- Jedna baterija gađa 6 odjedanput. Da neko pokušava da provodi agresiju kao '99, ne bi to mogli da izvode na isti način. To više nije moguće, sve dok nam ne unište kapacitete... Nije isto nebo - kazao je on.

U kompleksu Niške tvrđave izložen je i "repelent", čiji je osnovni cilj odvraćanje potencijalnog napada.

Predsednik je istakao kako se ne raspolaže sa dovoljnim brojem raketa i letelica. Kada je u pitanju vojna policija, predsednik je bio zadovoljan onim što vidi.

Predsednik je istakao da na VTI želi da dovede ljude, a ne da ih drugi oduzimaju.

Kako je najavljeno ukupno 78 komada komponenti je poručeno za noružanje Vojske Srbije, što bi trebalo da bude nabavljeno i testirano do kraja iduće godine.

Tokom obilaska Hamera, predsednik je poručio da je reč o čudu koje "može da pregazi i tenk".

Izložena je napredna i moderna verzija oklopnih vozila. Posebnu pažnju privukla je anti-dron puška.

Kada je reč o bespilotnim letelicama, Srbija se može pohvaliti sa nekoliko vrsta, različitih generacija.

- Mali je novac koji se ulaže u ovo, ali pokušaćemo do kraja godine da ga svaki vojnik ima - kazao je predsednik, pričajući o osicama i komarcu, koji mogu napraviti ozbiljnu pometnju u pešadijskim redovima.

- Teče vreme, do kraja godine želim 5 000 komada da vidim - bio je jasan predsednik.

Predsednik je istakao kako mu je "Gavran" velika nada, te da će Srbija uaraditi sve da on uđe u TOC do maja, juna iduće godine.

- Gavran mi je velika nada, velika želja da uradite, platićemo šta god da treba samo da nam uđe u naoružanje - rekao je predsednik.

Kako se moglčo čuti, "Lancet" je želja svake države, ali je ruski predsednik Putin ne želi poslati ni Belorusiji, a kamo li drugim zemljama.

Srbija raspolaže i modernim uniformama, koje momogućavaju da se sa znatnom manjom masom materijala izvrše svi zadaci.

- Kao da je gram teško - rekao je predsednik.

Nabavljeno je i kišno odelo, na sugestiju Vučića.

Presednik je ukazao da mora da se prati sve novo što je pojavljuje, kako bi Srbija mogla pravovremeno da nabavi tu opremu, kako ne bi kaskala za drugim državama.

- Kaži mi Jovanoviću pošteno jesi ikad gađao iz korneta? Jesi pogodio?, pitao je predsednik pa upitao i Stankovića kako se on snalazi. Rekao je da će uskoro doći nove rakete pa će moći češće da gađaju.

- Moji momci svi vole glok - rekao je Vučić obilazeći prikaz naoružanja u Nišu.

- Gledao sam sad ove rezultate Kobre, pogađaju često ali imaju problema sa brzinom, moraće mnogo da rade na tome - rekao je Vučić.

Prikaz se održava u kompleksu Niške tvrđave. Prikazu naoružanja i vojne opreme prisustvuje i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, kao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. U Nišu su izloženi borbeni i neborbeni sistemi, brojno naoružanje, vojna oprema, kao i proizvodi srpske odbrambene industrije. Posetioci će imati priliku da pogledaju i prikaz borbenih vozila BRDM-2MS, "Lazar", "Miloš", MRAP i "hamer", zatim bespilotne letelice i dronove, kao i prikaz rada sa službenim psima. Izložena su i pešadijska sredstva – "Kornet", "Fagot", BGA 30mm, sredstva za osmatranje, zaštitnu i opremu za razbijanje demonstracija koju koriste pripadnici Vojne policije. Pripadnici 63. padobranske brigade i 72. brigade za specijalne operacije prikazaće streljačko naoružanje – automatske puške, snajpere, pištolje i puške, četvorocikle KVAD, NTV Zastava TERVO, kao i daljinski upravljanu električnu besposadnu zemaljsku borbenu platformu srednje veličine „mali Miloš“.

Podsetimo, Vučić je 30. januara obišao sredstva naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije na Topčideru.

Vučić je tada izjavio da ako nemate dovoljno snažnu vojsku, nećete imati ni zemlju ni državu.