'Svaki pasivan otpor je uvek tragičan!' ĐURĐEV: Srbija ima dovoljno snage, ima svoj vojsku, ima svoje snage bezbednosti, ima svoju naciju!

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, rekao je da je Sretenje jedan od najznačajnijih praznika koje proslavlja naša nacija, jer je upravo na Sretenje, kako je dodao, počela moderna srpska država 1804. godine Prvim srpskim ustankom koji su ustanici podigli predvođeni Karađorđem.

- To je pravi praznik koji treba i danas da nas opomene da postojeće izazove ne možemo da rešavamo stalnim ustručavanjem i povlačenjem ili predajom onoga što su ranije generacije sticale. Nego, prosto da u jednom trenutku treba da krenemo da se branimo na sve moguće načine ne bi li opstali, zaštitili naš način života, identitet i našu državu i našu naciju – rekao je Đurđev za Prvu i dodao:

- Mi pre svega treba da se odbranimo od Aljbina Kurtija i njegovih saveznika od kojih mu je Edi Rama prvi saveznik.

Đurđev ističe da on nije nije nikakav prijatelj Srbije bez obzira kako se predstavlja.

- Upravo njegova izjava pred Sretenje jeste preteća. On nagoveštava oružani sukob. Srbija po svaku cenu i na svaki mogući načine upravo izbegava taj oružani sukob bez obzira što Aljbin Kurti provocira, maltretira Srbe, iživljava se na svemu tamo što je naš narod. Mi u ovim danima upravo moramo da smognemo snage da okupimo sve one rodoljubive i patriotske snage ne bi li se oduprli takvim neprijateljima, kao što su Aljbin Kurti i Edi Rama – rekao je Đurđev.

ALBANIJA JE I 1999. GODINE AKTIVNO UČESTVOVALA NA NAPAD NA SRBIJU

Prema njegovim rečima, Edi Rama nije rekao ništa novo, jer je, kako je podsetio Đurđev, 1999. godine Albanija aktivno učestvuvalo u napadu na Srbiju, na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

- Nihovi vojnici su non-stop pokušavali da upadnu na našu teritoriju, ubijali su naše vojnike, naš narod. Tako da to nije ništa novo, nije ništa nepredvidimo. Svaki pasivan otpor je uvek tragičan. Mi smo videli da u ne tako davnoj prošlosti, da desetak ustaških vojnika baca u jame stotine i hiljade Srba koji su pružali pasivan otpor. Takođe se to dešavalo i u Vojvodini, kada su pod led mađarski nacisti bacali Srbe isto koji su pružali pasivan otpor. Otpor kao otpor, pasivan, ne znači ništa – kazao je predsednik Srpske lige i dodaje da to na takav način mogu da se brane ljudi koji nemaju ni jedan drugi način, ni jedan drugi mehanizm, ni jedno drugo sredstvo.

- Država Srbija ima dovoljno snage, ima svoj vojsku, ima svoje snage bezbednosti, ima svoju naciju. Naša država je starija od većine naših suseda. Mi imamo iskustvo u otporima prema daleko većim nepretljima nego što su to teroristi Aljbina Kurtija ili regularna vojska Edija Rame. Mislim da Srbija mora na svaki mogući način aktivno da se brani. Jedino je to način na koji naša država može da opstane, naša nacija da se razvija i naša ekonomija da jača. Džaba nama i sadašnji ekonomski uspesi, i državna i društvena stabilnost, ukoliko mi nemamo vojsku i narod spreman da se brani, da odbrani ono što imamo, a ono što nam je okupirano da oslobodimo. To je jedini mogući način, aktivan otpor, otpor na svaki mogući način, i kada vas prosto neko napadne silom, odbrana mora da bude silovita – istakao je Đurđev.

DA NIJE BILO ORUŽANIH OTPORA NE BI BILO NI SRBA U SRBIJI

Đurđev je podsetio i to da su i Miloš Obrenović i Karađorđe bili mudri, i da su i jedan i drugi bili hrabri, kao i da su pružali oružani otpor.

- Sve od 1389. godine pa do oslobađenja konačnog Srbije od Turaka, ko malo se bolje zagleda u srpsku istoriju, videće da nije prošla ni jedna jedina godina da nije bilo nekog ustanka, da nije bilo nekog oružanog otpora. Oni jesu u nekoj meri bili manje ili više uspešni, ali ono sa čim je turska uprava u Istanbulu uvek mogla da računa kada su Srbi u pitanju, to je oružan i direktan i otvoreni otpor, i praktično oni su sve ono što nisu bile urbane sredine tadašnje teritorije gde su živeli Srbi, su izbegavali – rekao je Đurđev i dodao da smo stalno bili podvrnuti propagandi da smo dugo bili pod okupacijom Turaka tih 500 godina.

- Nisu sve teritorije na kojima su Srbi bile okupirane toliko dugo godina, a ni na jednoj tački te teritorije nije postojala jedna jedina godina da nije bilo oružanog otpora. To je upravo razlog što smo mi sačuvali svoju genetsku strukturu, da Turci, sem tih urbanih celina i varošica, apsolutno nisu kročili ni na jedan drugi pedalj ove zamlje. Da nije tako, onda danas ne bi Srba u Srbiji uopšte bilo. Ako ne bude tako, u Srbiji Srba više neće biti. Jedini način opstanka je otvoreni otpor. Kada vas neko napadne oružijem i silom, jediniji način odbrane je sila – kategoričan je Đurđev.

SRBIJA JE DUŽNA DA ZAŠTITI SVOJE GRAĐANE UKOLIKO BUDU NAPADNUTI

Đurđev je rekao da je Priština Republika Srbija, kao što je to i Kosovo i Metohija, dok je, kako je dodao, Aljbin Kurti šiptarski terosrista.

- Naoružane snage na KiM su potpuno nelegitimne, jer ne postoji nijedan međunarodni sporazum niti postoji bilo kakva povelja Ujedinjenih nacija. Oni su ništa drugo nego terorističke snage. Da NATO želi da ih brani i dalje ne bi ih pomagao i obučavao da oni postanu regularna vojska, što oni apsolutno nemaju kapacitet. Vidimo da od 1999. godine dod danas nemaju kapacitet niti da postanu regularna vojska ili da postanu regularna država – rekao je Đurđev i dodao da Republika Srbija ukoliko su njeni građani napadnuti dužna je da zaštiti sve one koje napadaju teroristi bez obzira da li je to u Trsteniku ili u Prištini.

Đurđev je bio izričit i rekao da bi se dobrovoljno javio i branio srpski narod ukoliko bi to bilo potrebno.

On je takođe istakao da je jučerašnji praznik Sretenje pokazao ono što je prava Srbija, a to je slobodarska Srbija.

- Ono što je zajedničko za sve Srbe ma gde živeli na Kosovu i Metohiji, centralnoj Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, a to je da se aposolutno neće nikada predati i da neće dati onu svoju stečenu teritoriju nasleđenu od predaka. Na svaki mogući način će se izboriti sa svim onim neprijateljima koji su van ove države, pa čak i onim koji su klonuli, našim sunarodnicima, koji bi predali sve samo za malo ćara – zaključio je Đurđev.