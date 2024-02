Orlić o zahtevu opozicije da se Vučićevo ime ne nalazi na izbornim listama: Poenta je samo jedna, Aleksandar Vučić to ime da pobede ne mogu

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras su birali najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink su bili Vladimir Orlić, predsednik Narodne skupštine Srbije, Nikola Nikodijević, predsednik Gradskog odbora SPS-a i Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera.

Gospodin Orlić prokomentarisao je reakciju opozicije na proslavu Dana državnosti rekavši da od njih nikada ništa nećemo čuti dobro.

- Bilo kakav uspeh države oni doživljavaju kao svoj lični poraz- rekao je Orlić.

Nikola Nikodijević, predsednik Gradskog odbora SPS-a rekao je da smo ove godine imali jedan odličan program obeležavanja Dana državnosti.

- Prvi put koristimo svoju srpsku trobojku, ne znam šta je tu sporno svaki građanina mora da bude ponosan na svoju državu- rekao je Nikodijević.

Problem je u tome što oni državu ne doživljavaju kao svoju zemlju, rekao je Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera.

On je naveo primer kako su srpsku zastavu ispred kancelarije Informera neko gađao katranom.

- Tada sam shvatio da postoje ljudi koji mrze srpsku državu, I Miki Aleksić i Janko Baljak kažu da je vatromit totalitarni raspad sistema, rekoa je Vučićević.

Na komentar Mikija Aleskića da su sredstva od vatrometa mogla da se usmere na lečenje dece , Vučićević je rekao da je to totalna besmislica, mi smo jedina zemllja u evropi gde je besplatno lečenje i to retkih bolesti i u lečenje se sada ulaže sto puta više nego ranije.

- Danas ste posle intervjua sa Vučićem imali saopštenje da se podnese prijava protiv tv Prva i da se oduzme frekfencija TV Prvoj a nigde u tekstu ne objašnjavaju po kom pravnom osnovu - kaže Vučićević.

- Jedna u prvoj laži o fantomskoj centrali birača bila je telefonska centrala, pošaljemo ekipu tamo napravimo pet koraka iza te centrale i vidimo čitavo jedno naselje gde zaista žive ti ljudi nisu nikakvi fantomi niti fantomski glasači, dodao je Vučićević.

- Demantovali smo ih i o Infektivnoj klinici, to su sve njihove laži - zaključuje Vučićević.

Gospodin Orlić je izjavio da Srbija ne krije dya Srbija nabavlja razna sredstva za vojsku kako bi čuvala mir.

- Mi ništa ne krijemo i uvek gledamo šta je za nas najbolje i najvažnije i možemo da budemo ponosni a i mogli smo da vidimo u obilasku vojske predsednika Vučića.

- Tu promenu koju smo napravili ona nam je najveća i najvažnija jer bez nje nemožemo da napredujemo ni u ekonomiji ni u drugim oblastima - dodao je on.

Vučićević se osvrnuo na proslavu Dana državnosti i rekao je da misli da smo ove godine održali najbolju proslavu so sada .

-To je praznik ne samo Srba kod nas nego i svih Srba u regionu i svetu. Jako mi je važno što se predsednik setio i Spomenka Gostića, dečaka junaka koji je imao smao 15 godina koji je poginu o braneći svoju rodnu gudu. M ismo ga bil izaboravili ,samo jedna mala ulica uBanjaluki nosi njegovo ime. Sada je pokrenuta inicijativa da jedan bulevar u Banjaluci nosi njegovo ime - rekao je Vučićević.

Neki dobitnici ordena su dobili razne uvrede, gospodin Nikodijević je rekao da svako ko se zahvali Vučiću može da očekuje takve uvrede.

- Građani Srbije to prepoznaju i znaju kako izgleda Srbija danas i ne veruju svim tim uvredama- naveo je Nikodijević.

On je pomenuo rezultate koji su ostvareni u vojsci zahvaljući Vučiću i zato ga oni mrze.

Na predlog i spaljivanju lutke Vučića u Maškarama u Hrvatskoj Vučićević je odgovorio da je to zato što ga Hrvati mrze.

- Zamislite da mi u Srbiji zapalimo Milankovića ili Plenkovića, jel stevideli nekog iz Evropske unije da li su protestvovali zbog toga, niste - kaže Vučićević.

Što se tiče ovih stvari to je refleksija njihovog odnosa prema Srbiji i uspehu Vučića i Srbije jer ih prestižemo u svim kategorijama, reako je Orlić.

- Paljenje lutke Vučića u Hrvatskoj jeste mržnja prema srpskom narodu, oni ne mogu da oproste uspehe Srbije. Ono što je čudno da na isti način reaguju i neki iz opozicije ovde koji su noslili lutku vučića na vešalima, ima li razlike izbeđu njih , pa nema. Neće top uspeti da spreči Vučića da vodi politiku koju vodi - rekao je Orlić.

Ako pratite dešavanja u Hrvatskoj znate da imaju ogromne probleme i da ih potresaj urazne afere i zato je odlična tema vratititi se na Srbe i skrenuti pažnju sa njih. Mržnjom prema Srbiji na žalost jedan deo i dobije glasove ,rekao je Nikodijević

-Čitam njihove portale i ččitam njihove vesti jedina zemlja sa kojom se porede je Srbija. Pogledajte kada Srbija kupi nove avione, odmah i u Hrvatskoj se digne uzbuna za kupovinu aviona - dodao je Nikodijević.

Vučićević je naveo da stalno prati vesti kao urednik jedne od najvećih informativnih redakcija u Srbiji i vidi da se u Hrvatskoj svakodnevno prate vesti iz Srbije.

- Mi ih pristižemo po BDP-u prvi put u istoriji, oni su bili bogatiji od nas sada ih mi pristižemo i to ih boli, jer oni su kompleksaši - dodao je Vučićević.

Vučićević je komentarisao je odlazak dela opozicije u predvorje Evropskog parlamenta da je sve to napravljeno da bi mogli ovi iz N1 TV-a da prenose i da su tamo govorili da tereba da se zabrani ime Aleksandra Vučića na izbornoj listi.

- To je zato što oni ne mogu da ga pobede, oni treže da se zabrani predsednik vučić u politici za to što je previše popularan, oni 12 godina vode politiku protiv njega jer su mu našli nešto da je ukrao i jedna jedini dinar. Kako vam nije smetalo kad je Tadić bio predsednik na svakoj lokalnoj listi je bio Boris Tadić. Po kom zakonu oni to traže? Oni hoće da najuglednijem državniku i političaru zabrane da se bave politikom zapravo - dodaje Vučićević.

On je naveo da je uobičajena praksa u svetu da se koriste ime političara koji je najpopularniji na izbornim listama.

- Deo opozicije je bio kod Viole fon Kramon koja kaže da je Kosovo nezavisna država jel je to njihova politika - dodao je Vučićević.

Orlić je rekao da zakon ne može da se menja kako bi oni došli na vlasti.

- U čemu je razlika između onih koji sebe nazivaju Proglas i predstavnika opozicije, ono što važi za Tadića to ne može da važi za Vučića - dodao je Orlić.

- Jel ste pogledali kako se zovu njihove izborne liste na lokalu kako ima se zvala lista u Vranju "Za našu banju - Miodrag Aleksić" kako to može da važi za njih a za Vučića to ne može da važi - rekao je Orlić.

Poenta je samo jedna Aleksandar Vučić to ime da pobede ne mogu - rekao je Orlić.

Gospodin Nikodijević je se osvrnuo na sutrašnju konstitutivnu gradsku skupštinu i rekao da je SNS osvojio većinu na tim izborima.

-Da bi smo mogli da radimo velike krupne projekte treba nam skupština ,a ko neko smatra da neće da bude deo vlasti i da treba da idemo na nove izbore onda je to njihova odgovornost. Ako se ponove izbori onda bi ušli u fazu da odložimo ozbiljne projekte koji bi izmenili krvnu sliku grada - rekao je Nikodijević.

- Ako učestvujete u izborima i dobijete mogućnost d aučestvujete u vlasti i vi to odbijete onda je to neodgovorna politika - dodao je Nikodijević.

Oni koji su glasali za Nestorovića oni sigurno nisu glasali za nove izbopre već za njihov izborni program, dodao je Vučićević.

-Šta sad treba da potrošimo, šest meseci života i odlaganja projekata, pravi se jedna ludačka atmosfera u Beograd uproglašavaj use neki kao pobednicima koji su osvojili oko 6 odsto glasova a oni koji us osvojili puno više se proglašavaju gubitnicima - kaže Vučićević.

Gostuje Dobrica Veselinović na N1 na kojoj kaže da će sprečavati rad skupštine i dodaje da je de njihova agenda neće menjati. Jako je važno da birači znaju za koga glasaju, dodaje on.

- Predsednik je rekao da imamo legalnu većinu i da ne želi da učestvuje u nelegitimnim stvarima, i svaka čast što on unapred kaže i da li je pošteno da pravi koaliciju sa nekim ko je glasao protiv njega - rekao je Vučićević.

Njihov politički program je nema formiranja skupštine grada - dodao je Orlić.

O projektu izgradnje brze pruge Beograd - Niš i prema granici sa Severnoj Makedoniji i saradnji sa Grčkom Orlić je rekao da je ovo zajednički projekat i ideja da se skroz iz luke Pirin stigne do Budimpešte.

- Izuzetan je bio sastanak sa Micotakisom i to je od veoma velike važnosti, jedna od stvari koju suštinsku promenu donose našoj zemlji je i prateće infrastruktura i dolazak novih investitora - dodao je Orlić.

- Znate ko najviše voli da se vozi vozom iz Novog Sada pa oni koji dolaze u Beograd da protestuju protiv vučića, oni uskaču sami sebi u usta - rekao je on.

Mislite da oni imaju problem što su besmisleni i što sami sebi uskaču u usta - rekao je Orlić.

Vučićević je rekao da imamo brzi voz u Srbiji za koji danas nemamo ni jednu slobodnu kartu i da je sve rasprodato što govori da ljudi puno putuju vozom.

Na rekacije ljudi koji su se iskreno obradovali izgradnji brze pruge ka Grčkoj Nikodijević je rekao da svaki normalan čovek se raduje uspehu svoje zemlje i izgradnje infrastrukture.

- Mislim da je u interesu EU da se napravi ta železnica kako bi imali brz protok robe i ljudi. Ono što je jako važno da se izgradi pruga prema Subotici i još neki delovi itime postanemo nezaobilazno čvorište u saobraćaju - rekao je Nikodijević.

On je dodao da pored Avio saobraćaja nam je potrebno da sve to zaokružimo i železnicom.

Gledateljka Marija glassala je za predlog broj 1. ali je prokomentarisala predlog broj dva i spaljivanju lutke Vučića dodajući da se Vučić nije zbog toga potresao i d su kog njega izazvale jednu vrstu podsmeha i smeha , a da su kod nas pokazali koliko ih boli napredak Srbije do kojeg nas je doveo sam Vučić

Vesna iz novog sada glasala je za predlog broj 1. rekavša ida je zaista bila ponosna na Dan državnosti, ona jepodsetila na vreme Tadića i Đilasa kada nismo smeli da se ponosimo na sve ono što smo prošli kroz istoriju.

Branka iz Zrenjanina glasala je za predlog broj 1. i osvrnula se na predlog broj 2. dodajući da je jako ružno od opozicije koja napada svakog onog koji se zahvalio za primljeni orden. Šro sse tiče paljenje lutke vučića to je odnos Hrvat prema nama, napadajući vučića oni napadaju celu Srbiju.

Gospodin Orlić je glasao za prilog broj 2. zbog onog dela oko zabrane Vučića u Srbiji to je na njega ostavilo najveći utisak , rekao je on.

Nikodijević je glasao za broj 1. Dan državnosti dodajući da se zaista osećao veoma ponosnim na fenomenalnu proslavu.

Dragan J. Vučićević je glasao za broj 1. dodavši da konačno slavimo Dan državnosti kako treba.

- Svaka čast predsedniku vučiću i svaka čast štp se setio da odlikuje heroje koji su se borili za slobodu srpskog naroda.

Pobedio je predlog broj1. "Zastave"