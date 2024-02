Kada terorista Kurti proziva Miloša Vučevića to je neoboriv dokaz da je srpski ministar odbrane na pravom putu, rekao je nedavno poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Đurđev je istakao da je vraćanje obaveznog vojnog roka dobro zato što je to jedini način da se u zemlji očuva mir.

- Podsetiću vas da su unazad 20 godina mnogi političari i na vlast i opoziciji pozivali na ponovo uvođenje vojnog roka, ali niko, sem verbalnih izjava, nije ništo učinio konkretno. Vučević je prvi na mestu ministra odbrane, povukao konkretne poteze i sada je sve ono što je pripremljeno, dokumentacije i javna rasprava koja će tek da usledi, naći će se pred vojnim kabinetom predsednika Republike koji tu inicijativu treba da potvrdi. Onda bi ona u Skupštini trebala da dobije većinu ne bi li se to ponovo uspostavilo – rekao je Đurđev za TV Informer i dodao:

- To je bio jedan od osnovnih razloga zato što smatram da je upravo ponovno vraćenje redovnog služenja vojnog roka, bez obzira kako će se odlučiti, koliko će dugo trajati, jedan od neophodnih uslova da bi imali mir i bezbednost u državi. Jer, bez tog mira i bezbednosti mi nećemo moći da očuvamo ni političku stabilnost, niti ekonomski razvoj ili napredak kao što smo ga imali ovih proteklih nekoliko godina. Non-stop ćemo imati pretnje na koje nećemo moći adekvatno da odgovorimo ukoliko nemamo snažnu vojsku u toj meri da zaštiti našu državu i da odvrati nepretelje.

Đurđev je podsetio da smo na samom početku formiranja prethodne vlade imali nepreteljski atak, na koji je odgovoreno zahvaljujući predsedniku Vučiću i ministru Vučeviću.

- Imali smo napad od terorista sa Kosova, šiptarski terorista. To su oni dronovi koji su leteli na teritoriji centralne Srbije i Vojska Srbije, na čijem čelu je i predsednik države Vučić kao Vrhovni komandant, ali i ministar odbrane Vučević. Oni su oborili te dronove. Mogli smo da vidimo i u sukobima u Ukrajini ili na Blizkom istoku, da je savremeni način vođenja borbi i ratova pre svega se to odvija dronovima i neki staromodni načini ratovanja praktično su prevaziđeni. Mislim da smo mi bili ozbiljno napadnuti. On je pokazao odlučnost da to sprovede u delo i obori ih – rekao je Đurđev i dodao:

- Tako da mislim da je Vučević trn u oku Aljbinu Kurtiju. To je i činjenica. Samim tim, pokazuje se da ko je u fokusu neprijateljskih izjava ili bilo kakvih dejstava Aljbina Kurtija, jeste dobronameran prema državi Srbije, jeste neko na koga Srbija može da se osloni, jeste neko na koga Srbija i građani Srbije mogu da računaju. Zato ja se ne libim da predložim i da prosto skrenem pažnju javnosti da je ministar odbrane Vučević pravi kandidat za budućeg premijera vlade Republike Srbije. Verujem da će se vlada formirati početkom aprila i da ćemo onda kao država prosto moći da idemo na jedan kurs odlučnije politike, smelije politike u zaštiti nacijalnih interesa i politike koja se neće kolebati. Kada upravo pominjam te odrednice, onda vidimo jasne obrise da je jedino ministar Vučević, koji je i predsednik najsnažnije političke partije u Srbiji, to je SNS, logičan kandidat da bude budući premijer vlade Republike Srbije i ja mu u tome dajem puno podršku – istakao je Đurđev.

POTEZI U PROŠLOSTI OPREDELJUJU BUDUĆNOST

Đurđev smatra da kao što svaki uzrog imao određenu posledicu, tako i neki potezi u proštosti opredeljuju kakva će nam biti politička sadačnost ili budućnost. Đurđev je podsetio da je svojovremeno je Aljbin Kurti bio zatvorenik u zatvoru Srbiji i da je kao terorista bio pravosnežno osuđen, a da bi nakon 5. oktobra 2000. godine i dolaska DOS-a na vlast on bio oslobođen.

- I evo mi sada imamo posledicu da je država Srbija oslobodila osuđenog teroristu koji nam u srcu naše države na Kosovu i Metohiji pravi probleme koje mogu da izazovu oružene sukobe koje Srbija apsolutno ne želi, niti podržava, niti ih inicira. Sa druge strane, takođe ne u toliko davnoj proštosti, za pojedine aktere, to se meri i nekoliko meseci unazad ili za neke nekoliko godina unazad, a da su pripadnici aktualne opozicije u Srbiji, oni su bili u vlasti, bili su u političkom partnerstvu sa aktualnom vlasti ili su bili njen deo ili su blizko sarađivali. Tako da je ono što je krajnje paradoksalno, jeste da je aktuelna opozicija koja je destruktivna opozicija u Srbiji, može se reći da je sve vreme bila podržavana od države Srbije – rekao je Đurđev i podsetio na producenta filmova i serija Belogralića.

SRBIJA VODI RAČUNA O MANJINAMA

- Sva svoje ostvarenja koje je napravio poslednjih godina finansirala je Republika Srbija. Stekao je ogroman kapital na osnovu finansijskih sredstava koje mu je dodelila Republika Srbija i upustio se u opozicionu destruktivnu državnu borbu protiv države u koje je sve svoje uspehe postigao. Takvih je ne mali broj u aktuelnoj opoziciji i mislim da se to više nikada ne treba da dozvoli kada je država u pitanju. Takođe, sve oni pozitivni napori koje država Srbija čini kada su manjine u pitanju, a koji su krajnje pozitivni, i ako postoji ijedna država u Evropi koja vodi računa o manjinama pa unazad 50 i više godina, to je upravo Srbija.

Đurđev je naglasio da i mi možemo da vidimo da su u svakoj vladi Srbije ili vladi AP Vojvodine manjine zastupljene.

- Da li su to u pitanju Mađari ili Hrvati. Hrvati imaju potpredsednika vlade, Mađari imaju veliki broj svojih predstavnika u izvršenoj vlasti u vlade Republike Srbije. Ali, recimo, mi imamo jedan paradoks da je jedna manjina, tu mislim na Slovake, Državljani Republike Srbije, koji su politički organizuvani, koji su pripadnici nacije, manjinskog naroda ili nacije, i države Slovačke, koje nije priznala, za razliku od Mađarske ili Hrvatske, nije priznala nezavisno Kosovo, koji su u svim ratovima učestvuvali izrazito patriotski kao državljani Srbije na srpskoj strain. Oni nisu nikada u istoriji imali člana vlade, da li je to ministar ili potpredsednik vlade. Znači, nikada u istoriji Srbije nijedan Slovak, što je po mene poražavajuće, katastrofalno, nije bio ministar ili potpredsednik vlade Srbije, a čini mi se da nije bio ni neki sekretar, kad je u pitanju pokrajina Vojvodina. Mislim da to treba ispraviti, ja se za to zalažam – istakao je Đurđev i dodao:

- Slovaci su maksimalno lojalni državi Srbije, u svim poljima koji su bitni za Republiku Srbiju. Država Slovačka je najvažniju stvar, koja je najvažnija za Republiku Srbiju, a to je nepriznavanje nezavisnog Kosova i Metohije, oni nas u tome podržavaju, iako su pripadnici Evropske unije i trpe ogroman pritisak, kao što ga trpe recimo Mađari ili Hrvati, i oni nisu podlegli tom pritisku. Tako da mi moramo taj deo da ispravimo. Bitno je da pokažemo da lojalni ljudi državi Srbije budu nagrađeni, bez obzira koje su nacije. Takvih ima i Albanaca. Nisu svi Albanci teroristi, ni ekstremisti. I treba ih prikazati, treba ih označati, kao što, recimo, evo imamo člana Vlade Republike Srbije Žigmanova, koji je predsednik partije Hrvata u Srbiji.