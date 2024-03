Brnabić:Opozicija se služi principom ako ne možeš da ga pobediš diskvalifikuj ga

Premijerka Srbije Ana Brnabić ponovila je da će kampanja opozicije i civilnog društva koje podržava opoziciju biti fokusirana na to da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može da pozajmi svoje ime i/ili lik nekoj od lista i istakla da takvi zahtevi ne postoje nigde u svetu.

"Kao što su rekli i u Briselu i u Strazburu - ako bilo koja lista, bilo kad, na bilo kojim izborima u Srbiji, nosi njegovo ime, oni ne mogu da pobede. Danas kažu to je "najbazičniji uslov"", napisala je Brnabić na mreži X reagujući na izjavu direktorke Građanskih inicijativa Maje Stojanović da opozicija pre svega mora da se "fokusira na izmene najbazičnijih uslova a to je nepojavljivanje predsednika u izbornoj kampanji i u izbornom procesu, na izbornom listiću". Brnabić je zapitala gde to još postoji i podsetila da je Boris Tadić davao svoje ime DS-u za sve izbore na svim nivoima, pa to nije bio problem i nije bilo civilnog društva da kaže da je to nedemokratski i nefer. "U Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, u SAD....svuda je to dozvoljeno i uobičajena je praksa", navela je Brnabić i istakla da samo u Srbiji opozicija i oni koji ih podržavaju misle da je fer trka samo ona u kojoj kad nekog ne možeš da pobediš, a ti ga "lepo diskvalifikuješ iz trke". Brnabić je naglasila da taj "najbazičniji uslov" ne postoji u preporukama ODIHR zato što, kako je ukazala, nije u skladu sa međunarodnim standardima demokratije. "Da su fer, na ovo bi Proglas ili Građanske inicijative (i svi ostali iz tog spektra) rekli: "Pa nismo mi za demokratiju, mi smo protiv Vučića". Da su fer, kao što nisu", napisala je Brnabić. Direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović izjavila je prethodno da opozicija "pre svega mora da se fokusira na izmene najbazičnijih uslova a to nepojavljivanje predsednika u izbornoj kampanji i u izbornom procesu, na izbornom listiću".