Kako je ukidanje dinara uticalo na rad škola na severu Kosova i Metohije: Upozorenje Milorada Jovanovića

Predsednik aktiva direktora osnovnih škola na severu Kosova i Metohije Milorad Jovanović izjavio je danas da je situacija u školama alarmantna zbog odluka Prištine da zabrani upotrebu dinara u Pokrajini i naglasio da su direktno ugroženi život i rad učenika, njihovih porodica i prosvetnih radnika.

On je uputio javni apel predstavnicima Evropske unije i ambasadorima zemalja Kvinte da ulože maksimalni trud i da svojim ponašanjem i diplomatskim aktivnostima u interesu dece, nastavnika i roditelja pokušaju da suspenduju tu "nerazumnu odluku" i da omoguće pravo na normalnan život i rad na prostoru KiM.

"Odlukom o ukidanju platnog prometa u dinarima došlo je do mnogo problema - sistem javnih nabavki ne funkcioniše zbog smanjenog priliva dinara, a dobavljači žele da isporuče robu. Rizikujemo i pojavu epidemije u školama nema sredstava za održavanje higijene, dezinfekcija i deratizacija školskog prostora se sprovodi otežano", rekao je Jovanović na konferenciji za medije nakon sastanka Aktiva direktora osnovnih škola sa severa KiM.

On je ukazao na to da je obrazovanje složen sistem i da se ovim merama privremenih institucija samouprave u Prištini škole, koje su u eri digitalizacije i veštačke inteligencije, vraćaju unazad jer ne mogu da obezbede ni krede i sunđere, prenosi TV Most.

Naglasio je i da osnovne škole na teritoriji KiM ne pohađaju samo deca srpske nacionalnosti, već da su škole multietničke i da ih pohađaju i deca romske nacionalnosti, Bošnjaci, Egipćani i sve druge manjinske zajednice na Kosovu.

Dodao je da u poslednjih nekoliko godina konstatno postoji problem sa distribucijom ogrevnog drveta, peleta i mazuta za vaspitno - obrazovne ustanove.

"Dolazimo u situaciju da nam škole budu hladne kada krene grejna sezona. Da li je cilj tih pokušaja, da se toj deci onemogućava da budu u toplom prostoru, nego da se smrzavaju? Verovatno da je to cilj", rekao je Jovanović.

Upozorio je da ukidanje dinara direktno utiče na aktivnosti škole.

"Po planu i programu, u radu osnovnih škola u celoj Republici Srbiji pa tako i na KiM, imamo obavezno izvođenje ekskurzija, izleta, maturskih ekskurzija. Sve to radimo preko javnih nabavki i sve se to plaća u dinarima. Kako je dinara sve manje na prostoru KiM dolazimo u problem da roditelji ne mogu da svoje rate za koje su potpisali ugovor sa školom i sa agencijom, isplaćuju, tako da škola dolazi u finansijske probleme i utuživanja od strane agencija", objasnio je Jovanović.

Naglasio je i da postoji problem sa obezbeđivanjem đačkih užina, kao i odlaska na školska takmičenja.

Dodao je da je na KiM trenutno 4.339 prosvetnih radnika, koji ne mogu da podignu svoj zarađeni novac na proistoru KiM, nego moraju da idu u Rašku, Novi Pazar, Kraljevo, Niš da bi podigli platu.

Direktorka škole za decu sa posebnim potrebama "Kosovski božur" Marta Popović rekla je da je ova škola, koja ima isturena odeljenja u Leposaviću i Zubinom potoku, jedina institucija na celoj teritoriji KiM koja se bavi ovom populacijom dece i da ukidanje dinara dodatno otežava njihovu već posebno tešku situaciju.

"Ova nerazumna odluka je iskomplikovala i njima život, koji su ionako u velikom problemima. Svakodnevno mi se javljaju roditelji koji ne znaju na koji način da dođu svakodnevno do terapije dece koja im je obavezna. Potreban im je i taj medicinski materijal, imaju potrebu za kateterom i higijenskim i medicinskim materijalom, koji nisu u stanju da nabave", ukazala je Popović.

Naglasila je da je 80 odsto dece koja su u ovoj ustanovi iz loših socijalnih sredina i da su korisnici dečjeg dodatka i socijalne pomoći pa su njihovi roditelji pored te situacije sada u velikom problemu da im to obezbede.

"Nisu u mogućnosti da finansiraju odlaske na kontrole u druge gradove, koje su jako česte. Takođe, već duže vreme stoje posebna didaktička sredstva koja su potrebna za Montesori sobu. Nismo u mogućnosti da ih prebacimo iz Raške, jer nam to ne dozvoljavaju", rekla je Popović.

Zabrinuta je i za higijenu, koja kako je rekla posebno u ovakvim školama i zbog specifičnog zdravstvenog stanja dece mora da bude na zavidnom nivou.

"Mislim da je ova odluka toliko uticala na decu sa posebnim potrebama i njihove porodice, da je ovo poslednji apel svima onima koji mogu da negde pomognu da se ovakva odluka povuče i da se pomogne i ovoj kategoriji dece", poručila je Popović.

