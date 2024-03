Vrzić: Iza KRIK-a stoji organizacija koja sarađuje sa CIA-om (VIDEO)

Nikola Vrzić, glavni i odgovorni urednik RT Balkan, govorio je na TV Prva o tome ko stoji iza KRIK-a.

"Protekle nedelje smo imali kulminaciju medijsko-obaveštajne operacije koja se dešava u Srbiji. Reanimirala se afera oko Šarića i navodnih veza sa našom BIA-om, pa sam ja ukazao na to da portal KRIK, od koga je sve to krenulo, kao deo organizacije koja se zove OCCRP, sarađuje direktno sa CIA-om! To je po svedočenju dvojice visokih zvaničnika Saveta za nacionalnu bezbednost SAD i to stoji i na sajtu Bele kuće! Dakle, ta organizacija koja je povezana sa CIA, sada ovde lansira jednu priču", rekao je Vrzić.