Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, pored najave slanja novog paketa pomoći iz SAD i EU, mišljenja je da Ukrajina ne može da preokrene tok rata u svoju korist.

- Rusija je u izbornoj fazi. Predsednik Putin će potvrditi svoje liderstvo. To su kontradiktorne aktivnosti, zato što non-stop pozivaju na primirje, ali to primirije, kao što je Putin nedavno izjavio u intervju, je nova prilika za sve više i više naoružavanje Ukrajine. Međutim, ono što mislim da je tu ključno, jeste da će sve što je Rusija započla sa specijalnom vojnom operacijom, biti privedeno kraju. Moj utisak, da to neće trajati više od šest meseci, bez obzira kolika je zapadna pomoć ka Ukrajini. Mislim da je Rusija bila strateški opredeljena da ne priređuje medijske scene ratnih razaranja, kao što mi imamo priliku da vidimo u Gazi – rekao je Đurđev za Televiziju Prva i dodao da to ostavlja vrlo negativan utisak na celokupnu populaciju na svetu.

- Tim potezom on je i u ovom intervju, koji je dao američkomu čuvenom novinaru, pokazao da uživa globalnu popularnost. Njegov intervju u SAD-u pogledalo je više Amerikanca nego što je sva ukupna obraćanja naciji i medijima Bajden imao – istakao je Đurđev i konstatovao da Putin ima apsolutno veći autoritet.

- Možda nema veću popularnost, ali veći autoritet i ugled svakako ima. Ono što je tu izuzetno važno, jeste da svi ti međunarodni potresi kakav jeste rat u Ukrajini, kakav jeste sukob u Gazi i njihov uticaj i implikacije na nas, na Srbiju, da mi tu moramo da budemo izuzetno oprezni. Taj plamen rata može da se proširi na druge neuralgične tačke, jedna od nih je svakako Balkan. Tu je najveća opasnost, zapravo sukub sa teroristima na Kosovu i Metohiji. Država Srbija tu mora zaista da bude oprezna. Verujem da će tako i biti izborom nove vlade, verujem da će novi premijer biti gospodin Miloš Vučević i kao čovek koji vodi računu o bezbednosti države Srbije i naše nacije. Mislim da će biti najbolje rešenje da se svim tim izazovima izađe na kraj – ističe Đurđev.

DOBITNIK U SUKOBU JE AMERIKA

Prema njegovim rečima, kao jedan od ključnih dobitnika ovog sukoba su Sjedinjen Američke Države, a sa druge strane, kako kaže Đurđev, Ukrajina i njihovi zapadni partneri, bez obzira kolika pomoć bude bila upućivana, ne može da izađe kao pobednik.

- Čak je veliko pitanje da li Ukrajina uopšto može da preživi kao država, kao teritorija. 1991. godine, oni su imali više od 40 miliona stanovnika u svojoj državi. Oni na današnji dan imaju manje od 20 miliona stanovnika. Tako da je veliko pitanje na koji način će oni uopšto moći da sprovedu predsedničke izbore koji kod njih treba da se održe. Vidimo sve više izjeva da je veliki znak pitanje da li će oni uopšto biti održani – konstatovao je Đurđev i dodao:

- Znači oni nemaju čak kapacitet da održe predsedničke izbore, a kamoli da dobiju rat. Slanjem te vojne pomoći, materijalne pomoći, novčane pomoći, sa zapada ka Ukranji, pre svega slabi zapad, slabi njihovu unutrašnju političku i nacionalnu koheziju i to će se viditi na njihojim izborima. Vidi se na protestima na njihojim ulicima. Videli smo pre neki mesec protesti poljoprivrednika i problemi sa kojima se oni suočavaju, a to je osnovna potreba jedne države i jedne nacije da proizvede hranu za svoje državljene.

RUSIJA ĆE IZAĆI KAO APSOLUTNI POBEDNIK

Đurđev je mišljenja da će u tom narednom period Rusija izađi kao apsolutni pobednik. - Mislim da oni tek mogu da pokažu na koliko frontova mogu da ratuju, ne samo vojno, nego i na svaki drugi način. Ove vojne vežbe koje se sprovode u Francuskoj, koje su najveće u njihovoj istoriji, gde su uključene sve borbene jedinice, pokazuju da oni ni malo ne blefiraju. Ono što je Makron izjavio, mislim da to nije blef, nego to je njihovo razmišljenje. Da li će do toga doći ili neće, to ćemo da vidimo. Ali to neće biti, što se kaže, prva Makronova greška i uopšte lidera u Zapadnoj Evropi. Sasvim sam siguren da će to biti njihova definitivna konačna greška, kada će se oni na izvestan način osloboditi svih zabluda u kojima danas žive. Ali ono što je bitno, treba upravo gledati kako se u samoj Rusiji odvija život, da oni povećavaju svoj bruto društveni proizvod, da oni povećavaju svoju nezavisnost od uvoza sa zapada. Njihova tehnologija se razvija ubrzano, oni su praktično podigli već neku vrstu zida ka zapadu i baziraju se ka istoku. Svi oni energenti koji nisu upućeni zbog sankcija ka zapadnoj Evropi i generalno kolektivnom Zapadu, otišli su ka Kini, ka Indiji. Kina i Indija se sve ubrzanije razvijaju i mi praktično vidimo da se za jedan relativno kratak vremenski period određena periferija civilizacijska pretvara u epicentar svih onih dešavanja tehnoloških, naučnih, kulturnih, biznis – rekao je Đurđev.

Đurđev smatra da je to dobro za Srbiju jer će biti relaksiranija.

- Srbija na toj strani sveta ima daleko veći broj prijatelja nego na zapadu, imamo i na zapadu prijatelje, a mislim da ćemo ih tek imati kada snage, kao što je Makron i slični, izgube svoju podršku koju sada imaju. A vrlo brzo će izgubiti – konstatovao je Đurđev.

Na pitanje oko uključivanja NATO-a u sukob u Ukrajini Đurđev smatra da bi to svakako bila velika pomoć Ukrajini.

- Recimo, kontigent vojnika koji brani teritoriju Ukrajine od strane Belorusije bi bio potpuno na izvesten način relaksiran. Ali opet, s druge strane, uvek mogu da računaju na pretnju Belorusije. Belorusija se do sada nije uključila u ratna dejstva. Sa druge strane, ono što Putin stalno najavljuje jesu pretenzije koje Poljska ima ka teritoriji Ukrajine, koje su istorijskim procesima oduzete Poljsko. Kada poljski vojnici uđu na taj deo teritorije Ukrajine, navodno da joj pomognu, više je nikad neće napustiti. Takođe isto i onaj deo teritorije Ukrajine, koji je ranije pripadao Mađarskoj. Putin je i Mađarskoj i Poljskoj u tom intervju američkom novinaru rekao: “to su njihove teritorije, slobodno, neka ih uzmu”. Tako da je on podgreao njihove nacionalne i državničke apetite, i teritorijalne apetite, koji mislim da su daleko referentni, ozbiljniji, i trebalo bi ih ozbiljnije shvatiti, nego sve ovo što Makron izjavljuje – rekao je Đurđev.

ŠTO PRE POKRENUTI MIROVNE PREGOVORE

Đurđev je istakao da je mišljena da treba što pre pokrenuti mirovne pregovore kako bi se zaustavili svi ratni sukobi, kao i da je to najveći interes zapadne Evrope i onih koji žele da postanu deo Evropske unije.

- Tu smo i mi. Mislim da je i Rusiji cilj mir i pregovori, ali oni neće odustati od njihovih proklamovanih ciljeva. Da li će Ukrajina na to pristati, ne verujem. Mislim da će se oni boriti koliko god budu imali snage. Na kraju će praktično potpisati mirovni sporazum gde velika većina njihove teritorije im neće više pripadati. Onaj deo koji se bude smatrao Ukrajinom više neće biti atraktivan za život. A ukoliko EU i NATO žele da primaju u svoje članstvo države kao što je razorena Ukrajina, iscrpljena, iznemogla, osiromašena - onda je to dobar pokazatelj kakvo je to društvo i sama EU i NATO.

- Sa druge strane mislim da ključna stvar, u politici, a pogotovo u međunarodnim odnosima, jeste lojalnost i zbog toga mi je izuzetno drago što je država Srbija lojalna Ruskoj Federaciji za sve one pomoći i podršku koju smo mi od njih imali. Mislim da je to korektno i ispravno, i da će se to tek pokazati kao dobar i promišljen politički potez našeg državnog rukovodstva. Ukrajini će do kraja jedini lojalni prijatelj ostati Velika Britanija. SAD će sa promenom Bajdenove administracije i dolaskom Trampa težiti da se potpiše mirovni sporazum da rat prestane. To će njega učiniti apsolutnim liderom na svetu kada je uopšte politika u pitanju… Srbija treba da ostane lojalna Rusiji do kraja i da ne treba da im uvodimo sankcije. To je naš nacionalni interes i to je korektno za svu onu pomoć i podršku koju su oni nama davali – zaključio je Đurđev.