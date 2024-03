ĐURĐEV: Miloš Vučević – premijer kakav nam je potreban

Izbor gospodina Vučevića za predsednika Vlade Srbije je izbor za još odlučniju odbranu nacionalnih i državnih interesa. Vučević je čovek koji je nasušno potreban našoj zemlji u ovim teškim i izazovnim vremenima, izjavio je poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

„Vučević iza sebe ima kontinuitet u vršenju odgovornih državničkih funkcija, ozbiljni rezultati koje je ostvario kao gradonačelnik Novog Sada i ministar odbrane, kao i istorijski rezultat stranke na čijem je čelu na decembarskim izborima su gospodina Vučevića kandidovali kao najozbiljnijeg kandidata za premijera Vlade Srbije. Vučević je postao premijer zbog svojih zasluga, ovaj izbor odražava volju građana, a ne izbor ili hir nekih ambasadora“ – rekao je Đurđev.

„Za razliku od pojedinih političara, premijer Vučević nije pobornik antihrišćanskih i globalističkih ideja. Gospodin Vučević predstavlja snažnu sponu između države, crkve i naroda, smatram ga za osobu koja će u narednom periodu saradnju između svetovne vlasti i crkve podići na jedan viši nivo. Radi se o čoveku sa izgrađenim svetosavskim identitetom, autentičnom rodoljubu, predstavniku generacije političara koji su se izborili da se moral i vrednosti vrate u politiku, stoga će gospodin Vučević uvek moći da računa na moju podršku i na podršku Srpske lige čiji sam predsednik – izjavio je Đurđev.

„On je model po kome bi nove nastupajuće generacije političara, ukoliko iole drže do sebe, trebale da se ugledaju. To konstatujem na osnovu njegove ozbiljne državničke karijere, njegovog ozbiljnog partijskog angažmana, šta god da je radio, koju god funkciju da je vršio, on je to činio na jedan domaćinski način. Na osnovu svega mogu sa sigurnošću da kažem kako će gospodin Vučević kao premijer voditi Srbiju na jedan domaćinski način“ – zaključio je Đurđev.