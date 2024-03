Vesić: Obećanje ispunjeno, obnovljen put između Male Plane i Smederevske Palanke (FOTO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrkture Goran Vesić posetio je danas Malu Planu kod Smederevske Palanke, gde je rekonstruisan lokalni put za samo nekoliko meseci.

Vesić je istakao da je za taj okrug, za prošlu i ovu godinu ukupno opredeljeno oko četiri milijarde dinara, odnosno oko 35 miliona evra što, kako kaže, govori o tome koliko se ulaže u lokalne puteve.

Naveo je da put Mala Plana - Smederevska Palanka samo jedan od lokalnih puteva koji je urađen na teritoriji te opštine i dodao da je tokom prošle i ove godine na teritoriji te opštine urađeno ili se radi ukupno oko 36 kilometara puteva.

Istovremeno, radi se više od 20 kilometara puta prema Mladenovcu, kao i put prema Rači dužine oko sedam kilometara.

“Ukupno smo u Smederevsku Palanku uložili ili ćemo uložiti tokom ove godine oko milijardu i 461 milion dinara što je oko 12 miliona evra”, rekao je Vesić i dodao da se nikada u toj opštini nije više radilo lokalnih puteva.

Za Smederevsku Palanku je, kaže, važno i to što ove godine počinje izgradnja brze pruge prema Nišu jer je Smederevska Palanka jedna od opština koja se nalazi na toj brzoj pruzi.

“Radovi na izgradnji pruge trajaće oko tri i po godine i kada je završimo od Smederevske Palanke do Beograda putovaće se tačno 27 minuta. To znači da će ljudi moći da žive u Smederevskoj Palanci, a rade u Beogradu ili obratno”, rekao je Vesić i podvukao da je to prava decentralizacija i razvoj Srbije.

Povodom završetka radova na putu, meštani Male Plane, u znak zahvalnosti, organizovali su doček i proslavu za ministra, jer su obećali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će to učiniti kad radovi budu završeni.

Ministar Vesić, kome je tom prilikom uručena zahvalnica opštine Smederevska Palanka, zahvalio je na divnom dočeku, jer to govori o tome koliko je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića ispravna kada kaže da treba graditi lokalne puteve.

“Da bismo gradili te puteve, moramo da imamo novca, a Srbija, kakva je danas, ima novca da gradi i brze saobraćajnice i autoputeve”, naglasio je Vesić.

Naveo je da će ove godine biti završeno 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a do 2027. godine oko 480 kilometara.

Takođe, naveo je da će u julu biti završeno 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice, kao i da će ove godine početi izgradnja brze pruge prema Nišu.

“To znači da Srbija, koju vodi predsednik Vučić, ima novca da ulaže i u lokalne i u regionalne puteve, a koliko to ljudima znači, može da se vidi”, dodao je Vesić.

Predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen zahvalio je ministru Vesiću na poseti, kao i Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na svemu što je uradio proteklih pet godina za ovu opštinu koja je, kako je istakao, preporođena.

Takođe, zahvalio je građanima na podršci koju pružaju politici predsednika Vučića i dodao da je siguran da je ovo dobar pokazatelj podrške predsedniku i državi na svemu što rade.

“Sa druge strane, podrška vlade i dolazak ministra Vesića svakako je nama na lokalu vetar u leđa da našim sugrađanima možemo da obećamo da ćemo u narednom periodu, kroz projekte koji nam predstoje, ne samo Smederevsku Palanku već čitavu Srbiju da promenimo i da će život u našoj zemlji biti mnogo bolji”, rekao je Vučen.

