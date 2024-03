Gost Verice Bradić bila je Ana Brnabić, poslednji put kao potpredsednica vlade.

Verica Bradić je i večeras sa gledaocima i pratiocima na društvenim mrežama birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na X nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

PRVI PREDLOG - Građansko hapšenje, vešanje, streljanje?!

Brnabić je rekla da je napad na aktiviste SNS nasilje. Dodaje da su oni išli u kampanju od vrata do vrata u skladu sa bilo kojim političkim aktivnostima bilo gde u civilizovanom svetu.

- U utorak se dogodilo nasilje nad Slavicom Vujačić, koja je pogođena nečim u glavu jer je nosila ranac na kojem je pisalo Aleksandar Vučić. Isto popodne napadnuta su dva člana na Zvezdari - rekla je Brnabić i dodala da je zatim bio i incident na Voždovcu.

Kako kaže, od strane opozicije koja govori da je protiv nasilja, nismo čuli ne samo jedu osudu, već smo samo mogli da čujemo relativizaciju.

- Do toga da je to sve ok, da to tako treba. Maltretirali su ljude, što je krivično delo. Svako ima pravo da bude u toj kampanji u toku izborne kampanje. To je težak posao i zahvaljujem našim članovima koji su jako pristojni i puni obzira i prema ljudima koji hoće i koji neće da komuniciraju - rekla je Brnabić.

Kako kaže, i oni isto rade kampanju od vrata do vrata. Međutim, dodaje, kada oni to rade tada je to idilično i sve je u redu, ali kada to rade aktivisti SNS, onda to po njima nije u redu i njih treba kinjiti.

- Šolakovi mediji su postali fabrika mržnje i to je mržnja koja kulja svaki dan, svaki sat. Iz njihovih medija i štampe, portala i elektronskih medija kreira se atmosfera pogodna za nasilje i linč - rekla je Brnabić.

Kako kaže, to se danas ponovilo u Kikindi i to još gore. Dodaje da su našli za shodno da neki huligani šaraju po vratima ljudi za koje znaju da su za SNS.

Brnabić je rekla da sve što se dogodilo bilo je jurenje po ulicama. Dodaje da njima smeta što su to aktivisti SNS, kako kaže, njima smeta sve što su uspeli da urade, jer ne mogu da ih pobede demokratskim izborima.

- Ne mogu da nas pobede u jednoj demokratskoj atmosferi. Iz toga proizilazi njihova frustracija i mržnja - rekla je ona.

Kako kaže, briga njih za kampanju od vrata do vrata, oni imaju mržnju prema SNS koja je rezultat višegodišnjeg sipanja mržnje od strane Šolakovih medija, različitih nevladinih organizacija.

- Neko je sebi u Kikindi dao za pravo da ide od stana do stana i da jasno zna ko je za SNS i da ta vrata, te ulaze obeležava. Da li razumete koliko oni misle da su iznad bilo koga drugog. Da li razumete da nema nikakve osude ni za jedan od ovih slučajeva, razumete li da sada mogu samo da idu dalje - rekla je Brnabić.

Kako kaže, državne institucije moraju da rade svoj posao. Dodaje da ne može da vlada bezakonje u kojem će bilo ko bilo koga da maltretira po ulicama.

- Mi verujemo u demokratiju u principe demokratske, kao i da svako ima pravo na svoje mišljenje - rekla je Brnabić.

Dodaje da dok mi svi ne shvatimo, uključujući i sve one koji možda nisu za SNS i možda ne vole Aleksandra Vučića, da je ovo što radi Srbija protiv nasilja, kao i Đilasova opozicija i mediji, i sve njihove organizacije, jeste suština fašizma u kojem postoje građani višeg i građani nižeg reda, dok to ne shvate i dok neko to ne osvesti ovo će ići u sve dalje ludilo i bezumlje opozicije.

- Ja sam večeras ovde poslednji put kao predsednica Vlade Srbije. Da li je Srbija danas siromašnija zemlja od kada je SNS odgovorna za to kako se živi u ovoj zemlji? Nije. Kolika je plata bila dok su oni bili na vlasti? - rekla je Brnabić.

Brnabić je, komentarišući izjave opozicije o preseljenju ljudi zbog izbora rekla da ima dokaz da je Kristijan Jašarević iz Kovina, koji je u ovom trenutku evidentiran u Kaluđerici, koji je došao sam da se prijavi u policijsku stanicu i izjavio da je morao da laže da je digao pare za glasanje i da mu je za tu uslugu ponuđen novac.

- Ovo je službena beleška. Ne bih ni komentarisala njihove takozvane "dokaze" da čovek nije došao sam u stanicu i rekao da su ga maltretirali i nagovorili da napravi ovakav snimak - rekla je Brnabić.

Kako kaže, čovek je došao i između ostalog rekao i da želi jasno da kaže da mu nikada niko nije ponudiio nikakve pare za glasanje, kao i da nije glasao na izborima u Grockoj i tražio da se njegove izjave provere u državnim organima.

- Pošto je tu izjavu dao u policiji, on se sam onda obratio RIK-u i GIK- u i naknadno poslao i te stvari da li je glasao ili nije - rekla je Brnabić i dodala da je RIK izdao potvrdu Jašareviću gde stoji da on nije glasao i ne postoji njegov svojeručni potpis i da nije evidentirano da je glasao.

Kako kaže, takođe izveštaj je poslala i GIK, gde isto tvrde da nije evidentiran da je glasao. Dodaje da to može svaki njihov kontrolor i član biračkog odbora da proveri.

- Sa ovim je svima jasno kakvi su to epski manipulanti i lažovi i pri tom da maltretiraju čoveka, jer su videli da je promenio adresu i pretili mu da će mu oduzeti decu i snimili i nagovorili da kaže to što je rekao. Pod hitno svi nadležni organi treba da krenu i da rade svoj posao - rekla je Brnabić.

Kako kaže, to mora da radi policija, kao i u Tužilaštvo koje mora da uradi najveći deo posla.

Brnabić je rekla da dok je Đilas i svi grupisani oko liste Srbije oko nasilja, dok su oni bili na vlasti da nismo ni imali jedinstveni birački spisak i niko nije mogao da proveri ko je na tom spisku i koliko je ljudi upisano.

- I u ovome oni kreću od sebe. Oni kreću od toga šta su oni radili i što su realno i mogli da urade. Nije bilo jedinstvenog biračkog spiska, niti e-uprave, kao ni adresnog registra. Mi smo sve uradili, mi smo uvodili sistem da bi imali državu - rekla je Brnabić.

DRUGI PREDLOG - Dosrbljavanje i odsrbljavanje

Brnabić je rekla da oni imaju narativ da je SNS zlo i neverovatno je da ima tako malo ljudi koji su se izmakli iz toga i rekli da neće u tome da učestvuju.

- Ovo je najbrutalnije nasilje - rekla je ona.

Kako kaže, ona ljude koji su grupisani oko Srbije oko nasilja, više ne razume i ne shvata kakve su to demokratske norme koje oni poštuju, osim što imaju nenormalnu želju za vlašću.

- Zašto je čitava njihova ideologija postala ideologija mržnje. Vučić više nije samo diktator, oni moraju da kažu da je ludak, da je psihopata.... To je takva iskonska mržnja. A opet, moje pitanje je, kada znamo šta smo sve uradili za ovu zemlju, znate li koliko je teško bilo da svi mi zajedno verujemo u našu prelepu zemlju i ove fantastične ljude - rekla je BRnabić.

Kako kaže, znate li koliko je trebalo da se uradi da se u platama sa začelja Balkana dođe do lidera Balkana.

- Ljudi šta smo mi to tako loše uradili, čime smo zaslužili toliku mržnju. Ok je da misliš drugačije, ali nije ok da mrziš. I ne može jedina ideologija biti mržnja i jedina politika nasilje - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da nije bilo Vučića, ne bi bilo ni ovih izbora koje su dobili, a tražili ih. Dodaje da nije bilo potrebe za ovim, šta je problem, stalno pomeraju datume i pitam se da li su normalni i koliko oni misle da Beograd može da bude na privremenim organima.

- Njima je jedino važna njihova vlast - rekla je Brnabić.

TREĆI PREDLOG - Pogrom

Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija koji je rekao da Albanci nisu krivi za pogrom Srba, rekla je da nije preterano zainteresovana za ono što on govori, osim u smislu da možemo da čujemo šta je naredno zlo koje je isplanirao za Srbe na KiM.

- Mnogo je tužnije ono što možemo da čujemo u Beogradu. Danas je jako tužan i užasan dan. Ono što je meni neverovatno i to mi je svake godine utisak, a to je da nismo ništa čuli od naše opozicije - rekla je Brnabić.

Kako kaže, najveći deo iz te koalicije se nije oglasio ni sa rečju o tom događaju, što smatram da je skandalozno. Dodaje da se oglasio samo Miroslav Aleksić a bolje da je ćutao.

- On je iskoristio ovo za napad na Aleksandra Vučića. Na ovaj dan on napada predsednika i institucije Srbije i to su neke stvari koje su meni neshvatljive - rekla je Brnabić.

Stefan iz Bečeja je glasao za predlog broj 2. MIlica je glasala za predlog broj 2.

Brnabić je, komentarišući krađu ordenja, rekla da postoje odgovorni ljudi i profesionalci koji popisuju i analiziraju sve i oni se ponašaju domaćinski, proveravali su neke stvari i videli da su mnoge stvari nestale kao i da je mnogo ljudi u tome umešano.

Autor: