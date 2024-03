ĐURĐEV: PUTINOV MANDAT ZA POBEDU NAD KOLEKTIVNIM ZAPADOM

Svedoci smo više nego ubedljive pobede Vladimira Putina na predsedničkim izborima, što znači da ćemo svedočiti korenitim promenama na globalnom nivou, izjavio je poslanik i predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Prvi ishod „godine izbora“ je reizbor Vladimira Putina, koji je ostvario više nego ubedljivu pobedu na održanim predsedničkim izborima. Putin će biti na čelu Ruske Federacije narednih šest godina, mandat mu pruža sasvim dovoljno vremena, ne samo da okonča Specijalnu operaciju u Ukrajini, već i da još više proširi uticaj Rusije. Ovaj mandat će biti mandat konsolidacije Rusije, konsolidacije Rusije koja je pobedila u ratu, koja je pobedila neprijateljske snage, njihove saveznika, koja je okončala dominaciju Kolektivnog Zapada – tvrdi Đurđev.

- Ovi izbori ne predstavljaju samo ubedljivi trijumf Vladimira Putina - predsednika Ruske Federacije, već i određivanje naroda Rusije po pitanju Specijalne vojne operacije u Ukrajini. Ubedljivom pobedom Putin je dobio mandat od naroda za dalji nastavak operacije u Ukrajini, pokazao je svoju spremnost i odlučnost koja će ih odvesti ka neminovnoj pobedi. Režim u Kijevu, njihovi saveznici, od sada moraju da računaju na monolitnost ruskog naroda koji je reizborom Putina stao iza ideje o konačnoj pobedi u sukobu – rekao je Đurđev.

- Ističem to što su se predsednički izbori održali u apsolutno svim delovima Ruske Federacije, pod time mislim na oslobođena područja, čime je Rusija dokazala svoj suverenitet i jasno stavila do znanja gde se nalaze njene zapadne granice. Sa druge strane, imamo i predstojeće izbore u Ukrajini, ostaje nam da vidimo da li će se izbori uopšte i održati, a ukoliko i dođe do izbora – gde će oni biti održani. Smatram da Ukrajina nema kapacitete za sprovođenje izbornog procese, a o pobedi u ratu da i ne govorimo – zaključio je Đurđev.