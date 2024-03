Gradski odbor SNS izdao je saopštenje javnosti, koje prenosimo u celosti.

„Eksperti“ iz BRAVO, na čelu sa Miranom Pogačarom, opet su pokazali da nemaju pojma ni o čemu. To i nije čudno jer ih vodi “ekspert” Pogačar, koji je svoj “ekspertski” staž zaslužio gotovo najdužim studiranjem u istoriji Univerziteta. I ti “eksperti” sad kritikuju postavljenje klupa i korpi za otpad, koje su zahtevali građani, i prave neko poređenje sa cenama na sajtu „kupujemprodajem.com“. Pametnom dosta. Međutim, zabrinjava to što građane pokušavaju da obmanu takvi “eksperti’ koji ne znaju šta su analize tržišta, niti standardi i kvalitet proizvoda koji se postavljaju na javnim površinama. Novosađani treba da znaju da su ispoštovane sve zakonske procedure, te da se radi o specijalizovanom urbanom mobilijaru koji ispunjava sve standarde za dugoročnu upotrebu, pa i to da je i ovoj javnoj nabavci, kao i svakoj koja se sprovodi u okviru nadležnosti gradskih uprava, prethodila detaljna ekspertska analiza tržišta. Kada su u pitanju lokacije, one su određene isključivo na zahtev predstavnika mesnih zajednica, koji su prethodno saslušali potrebe svojih sugrađana.