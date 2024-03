'DOBRO SE SEĆAM' Oglasio se šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, evo šta je rekao o bombardovanju SRJ pre 25 godina! OVO JE BIO PLAN

Zapad nije planirao da se zadovolji ničim drugim osim odvajanjem Kosova od Srbije i čim je usvojena Rezolucija 1244 počeo je da je krši, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u dokumentarnom filmu „Beograd“ koji je snimio ruski novinar Andrej Kondrašov za televiziju „Rusija 1“, a čija je svetska premijera danas, na tačno 25 godina od bombardovanja.

Film će istog dana biti emitovan i na ruskoj državnoj televiziji „Rusija 1“. Intervju je objavljen i na sajtu Ministarstva inostranih poslova Rusije, naveo je Informer.

- Dobro se sećam tog perioda. Tada sam radio u Njujorku. O ovoj temi se živo raspravljalo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zapad je na sve načine pokušao da opravda postupke o kojima je već ranije odlučio. Zapadne zemlje stvorile su informacione, logičke razloge za izvršenje te agresije - rekao je Lavrov i dodao:

- Ali, ne treba zaboraviti da do te 1999. godine Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija više nije postojala. Njen raspad su aktivno stimulisali Evropska unija i Amerikanci. Nakon raspada Sovjetskog Saveza imali su zadatak da unište još jednu veliku evropsku zemlju kako ne bi ometala planove za dominaciju i očuvanje američke i zapadne hegemonije zauvek. Evropska unija je 1991. godine razmatrala pitanje priznavanja Hrvatske i Slovenije. One su prve proglasile nezavisnost i apelovale na Zapad da ih prizna. Smešno je, mada i tužno to da Nemci čak nisu čekali raspravu o tome u Evropskoj uniji i Evropskom savetu, već su ih jednostavno jednostrano priznali. Od tada su se aktivno „starali“ o celoj toj balkanskoj „temi“, uključujući i zemlje koje su se „naglo“ otcepile od Jugoslavije.

