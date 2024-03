'Sednica SB je zakazana, a da li će biti održana videćemo, mi smo tu' poručio je Ivica Dačić koji se nalazi u Njujorku

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas u Njujorku da postoje najave da će neke zapadne zemlje tražiti, na početku, proceduralno glasanje o sednici Saveta bezbednosti, koju je povodom godišnjice NATO agresije sazvala Rusija, a da to znači i preusvajanje dnevnog reda, pa da je tako, za sada, neizvesno da li će zakazana sednica i biti održana.

"Trebalo bi da bude održana po internom dogovoru, koji postoji između velikih sila, odnosno stalnih članica Saveta bezbednosti, da jedni drugima ne osporavaju kada traže takve sednice. Ali nije isključeno, kao što se desilo i pre 25 godina, da se napravi neki presedan koji nije uobičajen u radu Saveta bezbednosti", rekao je Dačić uoči sednice.

Dodao je da je Srbija svakako tu, ukoliko neko želi da ih čuje.

"U svakom slučaju mi smo tu. Ako neko želi da nas čuje, govorićemo na sednici Saveta bezbednosti, ako ne žele da nas čuju, to što sam hteo da kažem, svakako ću reći u zgradi Ujedinjenih nacija, jer to je nešto od čega oni sigurno ne mogu da pobegnu, a to je da se pre 25 godina desilo kršenje međunarodnog prava", rekao je Dačić.

Dodaje da je tada prvi put izvedena vojna intervencija jedne regionalne organizacije, protiv jedne suverene zemlje.

"Bez odluke Saveta bezbednosti, i to je jedna protivpravna situacija, koja se ne može pravdati bilo kakvim drugim razlozima. Jer, kada vi ubijate civile, onda nema reči o nekoj tzv. humanitarnoj intervenciji", rekao je Dačić.

Govoreći o proceduri po kojoj se održavaju sednice, Dačić je podsetio da Srbija nije član Saveta bezbednosti, te da je delegacija u Njujork došla na poziv onih koji su tražili ovu sednicu (Rusija).

"Sama ta procedura ide tako, da se predloži dnevni red i onda se, ako nema primedbi na dnevni red, ide svojim tokom. Moguće je da neko zatraži, imamo takve najave da će zatražiti, proceduralno glasanje. Imam jedno pitanje. Pa zar nisu to mogli da zatraže pre pet dana? Ili pre sedam dana? Nije sednica zakazana jutros. Zašto je bilo potrebno da se dođe do toga da svi dolazimo ovde, a onda na kraju možda ne bude sednice", rekao je Dačić.

Naveo je kako Srbija nema šta da krije i kako bi sve to rekli i da postoji sednica i da ne postoji sednica.

"Videćemo kako će se odvijati danas sednica Saveta bezbednosti. Ona će svakako početi. A da li će se održati do kraja, videćemo", zaključio je Dačić.