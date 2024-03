NIKOLA RADOSAVLJEVIĆ: SRĐANU MILIVOJEVIĆU JE U JAGODINI UDARILO SUNCE U GLAVU - POBRKAO KO JE VLAST

Povodom brutalno izrečenih laži i lako proverljivih neistina koje je na račun narodnog poslanika Nikole Radosavljevića i Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini izneo poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević, oglasio se Gradski odbor Srpske napredne stranke u Jagodini i narodni poslanik Nikola Radosavljević saopštenjem u kome se kaže:

“ Danas smo po ko zna koji put imali priliku da ne delu vidimo kako osvedočeni lažov i prevarant Srdjan Milivojević, nekada perjanica žute pljačkaške hobotnice, nastavlja sa onim što najbolje zna da radi a to je da laže, kevće i kleveće. Na njegovu žalost, čitava javnost Srbije pa tako i Jagodine mu ne veruje ni jednu jedinu reč. Svoje lažljive sposobnosti nemilice prosipa svuda pa je eto stigao i do Jagodine da bi izneo more laži i neistina. U tragikomično izvedenoj predstavi u deset činova čiji je on samo glumac, a reditelj je neko drugi, Srdjan Milivojević, po zanimanju prodavac pljeskavica sumljivog kučećeg porekla i otporaš koji je političku karijeru napravio na krilima Soroševih para, obučavan devedesetih u poznatim kampovima za neprijateljsko delovanje prema sopstvenoj zemlji je inace Kruševljanin koji ulicama svoga rodnog grada ne sme da prodje jer je ovaj grad zavio u crno kada je bila na vlasti žuta kamarila, govori o nečemu što mu je neko rekao a što je neko čuo od nekog čoveka. To što priča i sam ne zna o čemu se radi, samo kao i svaki plaćenik odradjuje najamninu. Milivojević u maniru vrsnog komičara iznosi podatke vezane sa rad narodnog poslanika Nikole Radosavljevića apostrofirajući na rad bolnice i kritikujući kako Srpska napredna stranka vrši vlast u Jagodini. Gospodinu Milivojeviću, Vi ste neobavešteni ili bolje rečeno, zlonamerni. Jagodina je gospodine Milivojeviću jedan od retkih gradova u Srbiji gde nije na vlasti Srpska napredna stranka. Za Vašu informaciju, Jagodina ima dve zdravstvene ustanove - Opštu bolnicu i Dom zdravlja. Te ustanove imaju direktore koji nisu članovi Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka u Jagodini se ne bavi tenderima u drugim gradovima. Verovatno želeći da u Beogradu sve poslove dobija isključivo Vaša ekipa demokrata iz kruga dvojke a Vi u Jagodini samo da uzmete koji glas, iznosite laži bez ijednog dokaza da Srpska napredna stranka seli birače u Jagodinu. Na kraju krajeva, zahvaljujući Vašoj mašti, dobismo i mini nuklearna elektrana. Za sva saznanja sa dokazima koje imate, obratite se nadležnim državnim organima, a za Gradski odbor Srpske napredne stranke u Jagodini ne brinite, jer ovo je mali grad u kome se zna sve, od toga ko šta radi, za koga i zbog čega. I na kraju, sa velikim zadovoljstvom ćemo Vas obavestiti kada Srpska napredna stranka uzme vlast u Jagodini jer od jakog sunca danas ne videste u kom se gradu nalazite. Srdačan pozdrav!

Do pobede…naravno naše!”

