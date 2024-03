Verica Bradić je najavila da će večerašnja emisija imati specijalni format, jer postoji samo jedna tema, a to je nestanak male Danke Ilić.

U večerašnjoj emisiji Verice Bradić govorilo se o drami koja potresa Srbiju, slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić.

Gosti Hit Tvita bili su Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Bojana Otović Pjanović, major policije, advokat Radiša Roskić, bivši načelnik u BIA.

Otović Pjanović je rekla da su policijski službenici od početka počeli rad na proveri prijave nestanka devojčice.

- Pa prvo što bih rekla je da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova od samog početka prijavili događaj koji se desio, preduzeli sve neophodne mere i radnje na pronalasku devojčice, da bismo potvrdili relevantnost same prijave, pre nego što bi se i aktivirao dobro poznati sistem za hitnu intervenciju - rekla je i dodala:

- Naravno to, pošto je, danas sam baš čula par komentara, granični prelazi, čitamo natpise u novinama, ona je mogla preći granicu sa Bugarskom, to je sat vremena odatle. Aktiviranje ovog sistema ne znači da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne preduzimaju druge obavezne mere i radnje koje se preduzimaju... I u sličnom pa i u ovom. Znači, mi, kada kažem pri ispitivanju verodostojnosti prijave o nestanku deteta, to je niz mera koje se preduzimaju da vidimo da li je apsolutno neophodno aktivirati sistem pronalaska koji je 23. oktobra prošle godine stavljen u upotrebu - rekla je i dodala:

Što znači da su nalozi za pojačanu graničnu kontrolu prelaska granica u svim pravcima istog trenutka dati, a nakon ispitivanja verodostojnosti i stavljanja na snagu navedene platforme su preduzeti i preduzimaju se i druge mere.

- Ponosna sam na spremnost profesionalaca da budu prisutni na terenu. Oni i dalje rade. Meni je žao što sam sada morala da ih napustim - kazala je Otović Pjanović.

- Kada kažem preduzimanje svih neophodnih mera, mi u ovom trenutku preispitujemo svaku činjenicu kao da ima osnovana sumnja, a ne osnov sumnje na najmanji nivo podozrenja da je neko sumnjiv za neko krivično delo. Videli ste i u vašoj najavi da se radila i kontrola kanala koji odvodi vodu iz Borskog jezera u fabriku "Zijin", zato što se u samom krugu porodične kuće nalazi upravo ta jedna šahta, da bismo izbacili sumnju da uopšte eventualno i najmanji nivo podozrenja da se možda telo nalazi zbog eventualnih krivina itd - pojasnila je Otović Pjanović.

- Znači, ono što su stručnjaci ovom prilikom, zaista moram da kažem jer sam ponosna na upravu kriminalističke policije i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na spremnost profesionalaca da budu prisutni na terenu, da se ne štede... moje kolege iz uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Boru su i sada na poslu. Meni je žao što sam morala danas da ih napustim i da dođem ovde. Oni i dalje rade, od načelnika uprave kriminalističke policije koji je bukvalno u svakom trenutku na telefonskoj vezi, do načelnika službe za suzbijanje kriminala, Nemanje Đurana koji nosi najveći teret svega ovog u smislu organizacije, koordinacije i izveštavanja, što je negde kod nas pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova veoma bitno, a da ne pominjem ministra koji je i svojim neposrednim prisustvom sa načelnikom Đuranom i načelnikom Policijske uprave Bor, načelnicima OKP-a i celokupnim timovima profesionalaca koji su došli sa teritorije cele Srbije, bio na neposrednom postupanju i lično, kao čovek i profesionalno, izvršio neposredan uvid i učestvovao i u pretrazi terena sa svima nama, nesebično da bismo dobili ili eliminisali onaj najmanji osnov podozrenja da nam se nešto ne bi desilo ili propustili - rekla je i dodala da i dalje kvadovi obilaze i helikopteri nadleću teren.

- Vaše ekipe novinara su stalno prisutne, dronovi nadleću, nezavisno od toga, radi se preispitivanje svih činjenica i okolnosti. Moramo uraditi i rekonstrukciju događaja - navela je Otović Pjanović.

Ona je rekla da je snimak dobijen juče i da su svi u roku od pet minuta bili na mestu na kojem treba proveriti snimak.

Upitana o daljem pravcu istrage Otović Pjanović kaže da je istraga obimna i da na njoj rade operativci, operativna anlitika i mnogi drugi.

- Ja ne volim da pričam koje su to mere koje preduzimamo, o tome neću govoriti, reći ću samo da se preduzimaju sve mere i radnje na eliminaciji svih osnova da se neko može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela - rekla je major.

Prema njenim rečima, u ovom slučaju ispunjeni su svi zahtevi za aktiviranje sistema ''Pronađi me''.

- Ovu priliku bih zahvalila građanima na razumevanju da se sa njima obavi razgovor - kazala je Otović Pjanović.

Jurić je rekao da je jako ponosan na pripadnike MUP-a i sve koji su odgovorno pristupili sistemu ''Pronađi me''.

- Ono što smo mi znali i pre to je da mobilni operateri nemaju kapacitet da u jednom momentu obaveste sve građane - kazao je Jurić.

Predstavnici MUP-a i mi iz Centra imali smo sastanak sa predstavnicima Vibera i dogovoreno je da oni budu deo sistema.

- Oni za desetak dana dolaze u Srbiju - najavio je Jurić i pojasnio dalji rad.

- Moram pohvaliti vašu televiziju, u prvih osam sati je na svakih pola sata puštana objava - kazao je Jurić.

Kako je rekao, obaveštenja je bilo i u Beogradu i Novom Sadu.

Jurić je rekao da se snimak iz Beča pojavio zahvaljujući platformi ''Pronađi me''.

- Ako se dete pronađe živo, platforma je ispunila svoju misiju - rekao je Jurić.

Roskić je rekao da je obavljena detaljna terena, mesta za koje policijski službenici smatraju da je moguće pronaći osobu ili dokaz o njenom boravku na tom prostoru.

- Nije lako organizovati toliko pripadnika u tom broju - kazao je Roskić i dodao da je kao građanin zadovoljan videvši organizaciju policije i upornost.

Roskić je naveo da to da načelnik uprave bude non-stop tu, da na terenu bude i ministar, pokazuje veliku posvećenost.

Snimak iz Beča U emisiji je pušten snimak na kojem se vidi devojčica koja liči na Danku, a koja je u pratnji dve žene, koje govore na rumunskom.

Otović Pjanović je rekla da se u praksi pokazalo da platforma ima svoje velike prednosti.

- Naravno da je puštanje snimka išlo uz koordinaciju... Ja ne mogu govoriti o detaljima, svi smo jutros radili do pola pet, lično smo kontaktirali tog gospodina koji je načinio snimak - otkrila je Otović Pjanović.

Kako je rekla, što se tiče objavljavanja snimka, sistem se mora alarmirati.

- U interesu je da se bavimo pronalaskom devojčice. Mi ćemo svojim radom pokazati da gostujemo u emisijama, jer imamo šta da kažemo, naši rezultati govore o tome. Rukovodstvo nikada ne bi uradilo nešto ishitreno - kazala je Otović Pjanović.

Jurić je rekao da ima dosta podeljenih komentara i stavova.

Roskić govoreći o komentarima na Tviteru kaže da smatra da nije bilo kašnjenja.

Otović Pjanović je rekla da je prevrnut svaki kamen da bi se Danka pronašla i da su određen grupe ljudi bile na određenim zadacima.

- Mi nismo išli i radili jedno i još uvek se radi paralelno - kazala je major i objasnila da se nada da ćemo imati pozitivan ishod.

Uhapšeni tviteraši zbog ometanja istrage Otović Pjanović je navela da se deo policije bavi i lažnim prijavama. Kako je navela, potrebno je da svi koji plasiraju lažne informacije snose odgovornost za to.

Govoreći o poligrafskom ispitivanju majke Otović Pjanović kaže da se osobama u drugom stanju ne radi to ispitivanje.

- Ona nije odbila, mi moramo da postupamo po zakonu. Mogla je da prihvati, ali ne bi bilo pouzdano jer je u drugom stanju, kucaju dva srca - pojasnila je Otović Pjanović.

- Istraga je u toku i naravno da su ona i članovi porodice dolazili u policijsku stanicu. Možda je i sad u policiji - navela je Otović Pjanović.

Kako je rekla, kada neko ima ideju i da zatvori dotok vode u kanal, nema sumnje da se onda nešto nije proverilo.

Jurić je istakao da je ono što roditelji treba da rade to da apsolutno govore istinu.

- Niko se ne priprema na to da mu nestane dete - kazao je Jurić i dodao da u njegovom slučaju nije bilo potrebe za poligrafom, ali da im je uzet DNK.

Jurić je naveo da je najbolja solucija o kojoj su razgovarali to da se javi neko sa zahtevom za otkup, a snimak koji se pojavio i daje nadu.

- Samo nas čudo može spasiti - kazao je Jurić.

Roskić je rekao da ne želi da isključi mogućnost da telo devojčice bude pronađeno, i pored toga što se pojavio snimak.

- Manje verujem da se desila nesreća, zbog pregleda terena koji su naši policijski službenici odlično obavili - naveo je Roskić i rekao da veruje u određeno krivično delo.

Jurić je rekao da se nada da će ova priča imati srećan kraj i istakao da ovo jeste nova trauma za naš narod.

Otović Pjanović na kraju emisije rekla je da trenutno postoji saradnja Austrije i Srbije.

- Saradnja od vrha države, znači ja sam noćas bila svedok komunikacija ministra sa perdsednikom... Mi smo celu noć radili...Što se tiče samog zaključka, rekla bih da sam sigurna da ćemo uraditi sve što je u našoj mogućnosti i više od toga. Mi nastavljamo istragu ovde, a u Austriji se radi identifikacija devojčice - pojasnila je major koja je došla iz Bora, odnosno sa terena.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u šesti dan.

Autor: Pink.rs