Miletić: Buduća vlada suočiće se sa dosta geostrateških i geopolitičkih izazova

Analitičar Ivan Miletić izjavio je danas da buduća Vlada Srbije neće razmišljati samo o unutrašjoj politici, već će se suočiti sa dosta geostrateških i geopolitičkih izazova i moraće da razmišlja o tome kako će se svetska dešavanja odražavati, najviše na ekonomiju u Srbiji.

- Kada razmišljate o periodu od četiri godine, imaćemo ne samo izbore za Evropski parlament koji će definisati buduću politiku administracije u Briselu, nego i izbore u SAD u novembru, tako da će to biti glavni aspekti, kao i odnos situacija rata u Ukrajini i zaoštravanja u Južnom kineskom moru koja mogu da dovedu do zaoštravanja između Amerike i Kine - rekao je on za Tanjug.

Miletić kaže da na osnovu imena mandatara, predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, može da se zaključi da će nova valda biti na vrlo jasnoj političkoj osnovi, s obzirom na to da će predsednik vladajuće partije biti mandatar.

- Možemo očekivati dosta političkih zvučnih imena u samoj Vladi, ali možemo pored toga očekivati i neka nova imena kao što je i sam mandatar rekao, tako da će biti jedna Vlada koja treba da bude stabilna u narednih nekoliko godina, s obzirom da postoji vrlo stabilna većina u parlamentu - dodao je Miletić.

Odgovarajući na pitanje kada će Vučević izaći pred narodne poslanike sa sastavom nove Vlade, Miletić je rekao da njemu sledi konsultacija sa koalicionim partnerima unutar liste koju je predvodio, kao i konsultacije sa manjinskim strankama i partijama, u zavisnosti od procene koliko je politički konsenzus potreban, nakon čega će biti jasno koja imena su u igri i kako će mandati biti raspoređeni.

- Treba biti malo strpljiv jer treba napraviti dobru odluku, Vlada koja se sada formira biće za naredne četiri godine, tako da ne treba žuriti - napomenuo je on.

Komentarišući današnji kolegijum Narodne skupštine, kojem prisustvuju i predstavnici opozicije, Miletić je ocenio da će opet doći do opstrukcije od strane opozicije što, smatra on, treba da prestane.