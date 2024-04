VUČIĆ O NAJVAŽNIJIM TEMAMA ZA NAŠU DRŽAVU: Srbija je kamičak u cipeli SVIMA, sa Makronom sledi važan RAZGOVOR, do kraja godine VEĆE plate i penzije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na sve teme od značaja za našu državu.

Govoreći o pisanju regionalnih medija, pre svega iz Sarajeva, kaže da je svima Vučić za sve kriv.

- Ne moram mnogo da pričam o crnogorskim medijima. U Prištini, da ne govorim. U Zagrebu, od Jutarnjeg, gde svuda ima Šolak prste, a i gde nema nije ni važno. I postavite sebi pitanje. Zašto svi oni mrze jednog jedinog čoveka iz Srbije. Evo najgori sam na svetu, odvratan, grozan, ružan, debeo. Jel moguće da bude kampanja svakoga dana u tim medijima. Razmislite zašto je tako. To je zato što ne mogu da podnesu da Srbija raste i da napreduje, da smo prvi na zapadnom Balkanu. Ne mogu to da podnesu, oni hoće slabu Srbiju, koja puzi i na kolenima je. I tada će im ta Srbija biti tu za ponižavanje - ističe on.

Kaže da mu se niko nije izvinio za pisanje o njegovoj majci, i dodaje da su i Zvicer i Milović na slobodi.

- Što ste lagali narod, pisali da sam ja u ortakluku sa njima. I nema izvinite što smo lagali. Ima bezbroj interesa protiv onoga ko je na vlasti, i na častan način obavlja svoj posao. Otkriću vam nešto. I danas kada sam čitao sve to, i tražio sam informacije iz bezbednosnih službi. Mala je šansa da mi ne dođu glave. Ja ne kukam zbog toga, očekivao sam to 2022. godine, i tada nisam poslušao bezbednosne službe. Kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji. Oni su odustali u poslednjem trenutku. To su najmoćniji i najopasniji ljudi! Čujem da sada kupuju neke kladionice u Srbiji, da pripreme logistiku za prljave poslove. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da su Zvicer i Milović pisali i o velikosrpskom nacionalizmu zato što se zna ko je njima šef u regionu.

- A znam i ko im je šef van regiona. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih ubio Aleksandra Vučića. To im je najpametnije da urade - kazao je on.

Rekao je i da je njegov sin Vukan mnogo lep, i da tatu voli najviše na svetu, komentarišući optužbe da je njegov najmlađi sin hologram.

- Šta god kažu, džaba im je - rekao je Vučić kroz smeh.

Na pitanje šta će biti u kampanji za beogradske izbore, on kaže da postoje neki ljudi koji misle da im vlast pripada po sili prirode.

- Misle da su najpametniji, i odlučili su da moraju da budu na vlasti. Šta je narod odlučio, baš ih briga. Hajde da se podsetimo nečega. Negde u avgustu, kada su radili istraživanja, prošle godine, oni su stajali u Beogradu bolje i bila je manja razlika. Iako su govorili da izbori ne smeju da se raspisuju, odjednom su promenili ploču, i pretili neredima ako ne raspišemo. To je prvi put urađeno, da prete neredima. Kada smo mi bili opozicija, nikada nisu ispunili naš zahtev za izborima. Kada smo imali demonstracije, stavljali su kordone žandarmerije, pa je Ranko Panić ubijen. Blokirali su auto-puteve, upadali u Skupštinu Grada, mnoge druge stvari - podseća Vučić.

Predsednik kaže da je slušao razna tumačenja iz opozicije, a onda su raspisani svi izbori koje su tražili.

- Onda kada smo pobedili na izborima, mi smo rekli da mi nismo Đilas, i da nećemo da formiramo vlast sa bilo kime. Ne razumem politiku Nestorovića, to je krajnje neodogovoran odnos prema državi Srbiji. To što ti želiš da imaš tri odbornika više, cenu za to ne sme da plaća cela zemlja - kaže on.

Dodaje da smo zatim došli dotle da se raspisuju novi izbori, ali im nije odgovarao termin zbog "holideja".

- To je taj jedan od 10 odmora na koje idu najbogatiji. Srednja klasa i siromašni moraju da rade puno, a ovi što imaju najviše uvek im je država kriva. To je tako u svim državama sveta. Na sve to, oni kažu idemo na "holidej", ne može tada. Mi onda damo da budu izbori 2. juna, poslednji zakonski rok. Onda oni kažu da neće ni 2. juna. Onda posle kažu da im je kasno, da nemaju vremena. Da prevedem ja to na srpski. Znaju oni da gube izbore, imaju istraživanja koja su im uradili Amerikanci. Uradili su Amerikanci još nešto za njih. Oni znaju da im je teže da pobede u Beogradu nego u Nišu recimo - rekao je predsednik.

Kaže da po istraživanjima SNS ima sigurnu prednost nad opozicijom.

Komentarišući izjavu Dragana Đilasa, ističe da je jasno da oni neće izbore.

- Imali su tri zahteva. Prvi je bio birački spisak, mi smo formirali zajedničku komisiju. Rekli smo da će imati uvid, sve što požele. Pod dva su rekli da su nezadovoljni RTS-om. To izmišljaju, pošto ih na RTS ima kao kusih pasa. Mi smo odmah prisali na njihov zahtev, hajde da vidimo šta može da se uradi. Ja mislim da je RTS njihova najveća podrška. Pod tri, tražili su da izbori budu kada oni kažu. Da li ste ikada čuli da to postoji negde u svetu - zapitao je on.

Ističe da su 100.000 puta pretili građanima na ulici, i zauzimanjem zgrada.

- I šta da zauzmete, postajete vlast? Ja pitam, kao što sam pitao za biračke spiskove. Kako to mrtav glasa, i kako se uzme vlast na ulici. 5. oktobra su radile strane sile ovde. A njihov bojkot neće podržati niko osim jedne, koja će i to potuljeno raditi. Niko ih neće podržati, naći će neke političke imbecile da ih podrže. Grošelja, Juratovića, ove koji nikada više neće biti evroposlanici. Pitamo ih hoće li ODIHR, da primenimo preporuke. Oni kažu ne. Ovaj iz Zeleno-levog fronta još bio pristojan, kao hajde da razmislimo. A Tepićka ga prekida i kaže mi to nećemo prihvatiti. Zna se ko ima snagu u Junajted grupi - dodaje predsednik.

Ističe da se opozicija koristi trikovima, i da je Jovanović najpokvareniji među njima.

- Hoće da ljude otera u zatvor najtežim krivičnim delima. Hoće da muljaju na biračkim mestima, a država će imati odgovor, neće moći da spreče da materijal stigne na biračka mesta. To su tako detinjasti besmisleni trikovi. I na kraju će iz nervoze, pošto znamo sve šta planiraju da rade. Tamo ima odgovornih ljudi, koji neće to da rade. To nosi 10-15 godina robije. Šta ćete, da bijete nekoga ispred biračkog mesta? Šta će, Teodorović da blokira biračka mesta - zapitao je kroz smeh, i rekao "Doći će moj Vukan da ga skloni odatle".

Kratko je rekao i da ga baš briga da li će opozicija izaći na izbore.

Gledajući izjave predstavnika opozicije o bojkotu, kaže da ga to podseća na odlazak u cirkus kada je bio mali.

- Niko nije takav idiot da veruje u takve gluposti, oni sami ne veruju u to. Jeste li vi muzičari ili šta ste? Šta god da urade, narod zna zašto ne izlaze na izbore. Ne zbog Republike Srpske ili biračkih spiskova, već zato što znaju da ne mogu da pobede. Narod hoće stabilnost i promene, ali promene koje znače posao, plate i penzije. Narod hoće da vidi veliki trud i rad. Narod neće sukobe, to niko neće, a oni samo pričaju o tome. Mogu da ih izazivaju, samo će nastaviti da gube. Kao što su radili sa onim rezolucijama iz Strazbura. Ljudi žele da vide metro, Nacionalni stadion, akvatik centar... - dodaje on.

Ističe da će akvatik centar biti odmah pored Nacionalnog stadiona, i da ćemo dobijati najveća takmičenja iz vodenih sportova.

- To će biti izuzetna baza za naše vaterpoliste i plivače. Vidite kako se sada mi u atletici nadamo mnogim medaljama. Tu je i Angelina Topić, i Vilagoš, Milica Gardašević... Očekujemo još medalja, i to možete tek kada stvorite uslove - istakao je predsednik.

Dodaje da mu se mnogi smeju za leteće automobile, i ponovio da ako ne bude većih bezbednosnih problema u međuvremenu, mi ćemo 2027. godine imati leteći taksi kao deo Ekspa.

- Mi ćemo za Ekspo imati leteći taksi, da pokažemo kako to izgleda. Radimo sa dve kompanije, jedna je francuska, jedna je valjda iz Austrije. Smejali su se i za Savanovu, pričali da je to Vučićeva kafana. A Ćuta sada ne izlazi odatle, drmne četiri vinjaka, Bog da ga poživi - kaže Vučić.

Istakao je da ne sme da daje kvalifikacije da li je opozicija antisrpski orijentisana.

- Ali reći ću ovo. Vi i svi mi smo se napravili gluvi i slepi za sve ono što je Jovanović radio dok je bio na vlasti. Pa se sada pitam kako je uspeo da nas ubedi da je rodoljub. On je radio sa Samardžićem, i jedino što imate su krivične prijave za lopovluk na KiM, i da su proveli pogrom nad Srbima. Ćutali su kada je Priština proglasila nezavisnost. Toliko o patriotizmu - kazao je on, i podsetio na to koliko je zemalja povuklo priznanje Kosova od kada je on na vlasti.

Predsednik je rekao da je situacija po pitanju KiM sada potpuno drugačija u odnosu na period od pre 20 godina.

- A oni svi danas ćute. Iako sam precizno rekao i oko Dinka Gruhonjića i Ane Lalić. Štitiću njihovo pravo da kažu šta hoće, štitiću njihov integritet. Ali ti ljudi su najgore i najodvratnije stvari protiv Srbije pričali. I oni su svi na njihovoj strani. To ljudi osećaju, ljudi to svojom glavom i srcem osećaju. I to je jedan od razloga što ljudi ne žele da ih vide - kazao je on.

Vučić je rekao i da nam se sve ovo još od pre Prvog srpskog ustanka i Prvog hatišerifa dešavalo.

- I tada možete da vidite, naročito posle Berlinskog kongresa, velike sile u tom periodu, od Turaka do Britanaca, Nemaca i mnogih drugih, koji uvek u regionu dele Srbe na jednu stranu, a njihove prijatelje na drugu stranu. I uvek će biti mnogo tih malih patuljastih, i zato moraju da ih ujedinjuju u mržnji prema Srbima. I da grade identitet tih država na neprijateljstvu prema Srbiji. To nije neka preterana novost osim što ponekad prevazilazi granice dobrog ukusa - rekao je predsednik.

On ističe da kada gledate region, vidite veliku ostrašćenost, ali i da sebi daju za pravo da govore protiv Srbije šta god im padne na pamet, a da niko ne sme da im odgovori.

- Tako i Bećirović sa onom svojom knjigom prepunom falsifikata i laži, sa fantazijama. Dozvoljavaju sebi da drže nekome lekcije. I to postoji ne od juče, već decenijama. Zato postojim ja, i neću da se izvinjavam Josipoviću ili Plenkoviću kada hoću u Jasenovac. Mi danas u Hrvatskoj imamo 17.000 Hrvata pravoslavne vere. A ne postoji nijedan, to je još iz perioda NDH, što su radili sa onim svojim "patrijarhom" Germogenom. Pa koga vi zavitlavate. I niko to ne sme da kaže - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da neće da hvali Dinka Gruhonjića samo da bi ga pohvalio Žiofre.

- Pa bar kaži izvini, glupa mi je šala. Barem se izvini. Ali šta ima veze. Dinko bar nije menjao ime kao Borko Stefanović - kaže on.

Vučić kaže da je njegova majka od Milovanovih, iz starosedelačke vojvođanske porodice.

- Kakve ona veze ima sa vojvođanskom nacijom. Ova Ana Lalić nema nikakve veze ni sa Vojvodinom, a ne sa vojvođanskom nacijom. Nego moja majka, ona je iz jednog kraja Bečeja, tamo su bili samo Srbi i Mađari. Uvek se znalo, ali niko nije bio Vojvođanin - rekao je predsednik.

On kaže i da niko neće skvotirati u srpskim crkvama, i da se nada da će naša crkva izdržati sve udare.

- Očekujem udare iznutra, upravo zbog takvih stvari. I nadam se da će patrijarh i Sinod uspeti da izdrže sve udare - dodaje Vučić.

Povodom optužbi da ljudi iz Republike Srpske kupuju stanove, zapitao zašto je Dinko Gruhonjić došao iz Banjaluke pa kupio stan.

- Ko si ti da im zabraniš. Srbija je otadžbina za svakog Srbina, odakle god da dođe. Ali i za svakoga, bilo koje vere, ko je doživljava kao svoju otadžbinu. Oni na celu naciju bacaju anatemu i kolektivnu krivicu. Moš misliti, veliki mangup, mene uvredio - kaže on.

Sonja, majka malog Lava Teodorovića koji boluje od SMA, rekla je da se uvek vodila čistim roditeljskim srcem, i da je verovala da će ishod biti kakav je bio.

- Neizmerno sam zahvalna predsedniku države i svima koji su pomogli. Volela bih da iskoristim ovu priliku da mu se od srca zahvalim na ovoj podršci, i da mu se zahvalim što je takav čovek kakav jeste. Trudimo se da dostignemo svoj cilj, a Lav je tu da nas nadahnjuje - rekla je Sonja Teodorović.

Vučić je rekao da niko ne treba njemu da se zahvaljuje, već građanima Srbije koji su uspeli i umeli da izdvoje dovoljno novca.

- Pratili smo slučaj malog Lava. I naravno, kada se bavite politikom imate odbrambene mehanizme. I svuda vidite neku politiku. Ali je toliko anđeoski lep mali Lav da prosto morate da kažete zaustavi sve priče, i pomagajte brzo. Tek smo posle doneli odluku za svu decu. Tada sam pozvao porodicu Teodorović, oni su se iznenadili, i ja sam pitao koliko to košta. Kada su rekli cifru, što je stvarno mnogo novca, ja sam rekao mi ćemo to učiniti. Onda sam pričao sa Sinišom, pa je on rekao da neće moći za sve. A ja sam rekao da mora za svu decu. To je oko 1.600.000 evra, pa puta u tom trenutku 38, pa onda 70 dece. To dođe na 100.000.000 evra - rekao je predsednik.

Kaže da su Sonja i njen suprug divni ljudi, koji su sve dali za svoje dete.

- To je toliko dirljivo i lepo, i ja kada sam čuo malog Lava tamo negde u pozadini... Ponekad imate priliku da ljudima saopštite lepe vesti. Najčešće služite da saopštite loše vesti, ali lepo je kada možete da kažete nekome nešto lepo - rekao je Vučić.

Vraćajući se na temu samita u Dubrovniku i izjava Dinka Gruhonjića, rekao je sledeće:

- Ja tamo ne moram da idem, znam gde mi je lepše. A oni sve svoje komplekse pokazuju zato što znaju da im je ovde lepše. Svi su oni uvek dobrodošli da se lepo provedu ovde. Mi ovde ne jurimo tablice, svi smo dobri domaćini. Jedino gde ja želim da odem tamo je Jasenovac, i otići ću ma koliko me sprečavali. Pa makar otišao i za pet, deset, petnaest godina - kaže on.

Predsednik je rekao da su jedino Srbi iskreno, ali pogrešno, verovali u Jugoslaviju.

- Ovi ostali su samo čekali kada će zabiti nož u leđa. Oni su smatrali Jugoslaviju kukavičkim jajetom. Bili su na strani Austrije u prvom radu, u drugom na strani nacista. Frustracije i kompleksi su čudo. Ali činjenice su činjenice - dodaje Vučić.

On je rekao i da je pitanje ujedinjenja pitanje onoga što imate u glavi.

- Njima je u Kenigsbergu nastala država, pa su je izgubili. Danas se Kenigsberg zove Kalinjingrad. Gubili su i Alzas, i Strazbur. Ali su uvek čuvali jedinstvo kroz jezik i snagu. Najveći nemački junaci su Šiler, Gete i braća Grim. To je jedna vrsta ujedinjenja, koja nema veze sa granicama. Druga vrsta je teritorijalna, i ujedinjenje populacije. Anahrono je govoriti o tome, ali su svima to dozvolili osim Srbima. Čak i Rumuni, evo nedavno je premijer rekao da su spremni da pričaju o ujedinjenju sa Moldavijom - kaže predsednik.

To je nešto što svuda prolazi, ali kada Srbi izraze takvu želju - onda je to jeres.

- Što se tiče državnih organa i reakcije na Gruhonjića, uvek plašljivi kada je reč o onome što se naziva politički proces i medijski pritisak. A imate tužioce koji idu kod ambasadora, slikaju se, i drže tirade i govore šta sme da se rade. Pričaju kako Vučić kontroliše sve, a onda izađe Đilas i kaže da ima 130 presuda, sve u njegovu korist. Pa jesu li to moje sudije, ili tvoje - zapitao je Vučić.

On kaže da ovde postoji presuda da sve bude inverzno, i da je tako ispalo i u slučaju Gnjilanskoj grupi.

- Mi smo više tribina održali o Milanu Tepiću nego što je ljudi imalo hrabrost da kaže da je on junak. On je sebe digao u vazduh da ne bi dao oružje onima koji su se digli protiv svoje zemlje. Zakleo se čovek da će braniti otadžbinu, on je junak. Ali kod nas svi najbolji postaju najgori. To rade tzv. "woke" mediji na brutalan način. Ja im kažem - ne morate da se izvinjavate za Jovanjicu, ali hoćete li se izviniti mojoj majci. Naravno da nećete, nećete nikada. Vi ne osećate Srbiju, ne osećate Srpsku, naš narodu Crnoj Gori, na KiM - rekao je predsednik.

Zapitao je i šta bi se desilo da je neko poput Gruhonjića pričao o Hrvatskoj ili BiH.

- Danas su u Holandiji uhapsili Gretu Tunberg. Hapsili je i u Nemačkoj. Nema ko je nije hapsio. A zamislite da mi to uradimo. Došao bi Gonzales, Herez, Ferez, glavu da nam skinu. Da mi to uradimo morali bi pred Evropsku komisiju... - kazao je on.

Govoreći o predstojećem sastanku sa Emanuelom Makronom, predsednik kaže da je njegov posao da priča sa najmoćnijim ljudima na svetu.

- Mi ćemo tamo imati 14 tema za razgovor. Tri teme su vezane za veštačku inteligenciju. Mi moramo da radimo na tom pitanju. Radićemo i na softverima sa Francuzima, a pričaćemo sa njima i o nuklearnoj energiji. To je najsigurnija energija. Setiće se neko pa će 2050. godine pustiti ovo što pričam, nećemo imati struje! Raste potreba za strujom, električni automobili, veštačka inteligencija, dalja industrijalizacija. Sve to jede struju. Kada ste ranije mogli da uključite klimu, hladite se vodom. A sada svi nameštaju leti na 18 stepeni. A zimi neće na 18, već na 23. E pošto je to životni standard, da se ne ljutimo na sebe, trebaće nam mnogo više struje - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da će biti ponovo nestašica gasa, i da nam je potrebno da imamo sve vrste energenata - kao Južna Koreja.

- Pričaću sa Makronom i o vojnoj industriji. On ima pitanje za mene, znam šta će pitati ali neću da govorim o tome. Nadam se da ćemo završiti ugovore i potpisati, da uzmemo 12 novih Rafala. Da dalje radimo na kupovini važne opreme. Rafal je inače jedan od najboljih aviona na svetu. Najbolji radar, najbolje rakete - otkrio je on.

Predsednik je rekao da će i poljoprivreda biti jedna od glavnih tema.

- Malo ko danas hoće da radi 365 dana godišnje. Zato moramo da vidimo šta ćemo sa subvencijama, i tu će nam Francuska biti od pomoći. Pričaćemo i o evropskom putu, i o situaciji na KiM. Ja znam da su njima vezane ruke, ali pomoći će nam koliko mogu. Pričaćemo i o rezoluciji o Srebrenici. Nama stalno govore da se vraćamo u prošlost kada pričamo o 1999. a ja sada pitam što se oni vraćaju u prošlost, i to četiri godine ranije. Nemaju odgovora na to - kazao je Vučić.

Dodao je da čim neko kaže da ta rezolucija nije važna, to znači da taj neko ne misli dobro Srbiji.

- Imamo mi presudu, res iudicata, nema suđenja za istu stvar dva puta. Hoću da kažem, nije to pitanje. Već je pitanje morala, imaćete u svakom udžbeniku da je neko to počinio. Neće moći da kažu Srbija, već će reći da su to Srbi uradili. Pa da sada moramo da se odričemo svoje braće. Još od turskog vremena je rađeno sve da se muslimani odvoje od Srba. Jel stvarno mislite da ćete posle ovoga da privolite Srbe iz Srpske uz sebe. Svi su protiv toga. I šta dobijate time, želite lošije odnose? Ok, uvredio si Vučića, a šta ćemo posle toga - zapitao je on.

Kaže i da je trenutna vlast uradila najviše u istoriji za Bošnjake, i da će tek uraditi još više.

- I da izgubimo, neće to za njih biti laka pobeda, već pirova - dodao je govoreći o rezoluciji.

O poseti Srebrenici, kada je zamalo bio ličovan, rekao je da niko nije uhapšen za to i da je to presedan.

- Jeste li čuli da su ovi stranci tražili da budu uhapšeni napadači? Ne, nego su našli neke bednike odavde, koji su rekli da su protivzakonito bili tamo. A ne znaju da postoji ugovor MUP i MUP RS. Znate li zemlju u svetu gde je izvršen pokušaj linča nad predsednikom druge zemlje, a da niko nije odgovarao zbog toga. Decenijama slušam da je Vučić sa snajperom iznad Sarajeva, a ja kažem da je to stativ ili kišobran. A oni nastavljaju da lažu. Ja nisam ni u vojsci imao snajper, kako ih nije sramota. A nastaviće da lažu, i svi će ćutati i odavde. To im se uklapa u narativ. Srbi moraju da budu zlikovci i da budu krivi - rekao je predsednik.

Dodaje da on svakome sme sve da kaže, bilo da je Tramp ili Makron.

- Kada sam ulazio u Ovalnu kancelariju, kaže mi Tramp: "Hej, gde si visoki. A ti si iz Srbije. Super izgledaš ovako. Kako ti sa Kinezima, jesi li video šta su uradili sa kovidom". A ja rekoh: "Ja odlično sa Kinezima, imam odličnu saradnju sa njima". I kao što sam to rekao Trampu, tako sam i Bajdenu, i Šolcu i Makronu uvek govorio. Čak i Putinu. Imao sam jednom težak razgovor sa njim, posle smo se sprijateljili i imali dobre odnose. Moj posao je da štitim Srbiju, a ne Rusiju ili bilo koga drugog - rekao je on.

Vučić je zapitao što bi bilo ko voleo našu zemlju, i da smo mi kamičak u cipeli svima.

- Kada odem u Davos, prva rečenica koju čujem od predstavnika iz regiona na tim sastancima je sledeća: "Mi smo za razliku od nekih usaglašeni, sve što pošaljete odmah uradimo". A ja onda pitam zašto uopšte postoje. Što ne stave sekretaricu, šta god im neko napiše da to objave i to je to. Šta će im vlade uopšte, kada rade šta im neko drugi kaže. Ali kada izađemo sa sastanka, svi oni cene samo mene i Srbiju, zato što mi nismo faks prijemnik. Ponosan sam što je Srbija takva, i prema Amerikancima, i prema Rusima - kazao je predsednik.

On je istakao da moramo da pričamo sa svima, da sačuvamo mir.

- Naša deca, žene, majke, sestre, ćerke... One traže sigurnost. Da im se deca ne vraćaju u kovčezima. Hoće da budu sigurne kako će ova zemlja da radi i funkcioniše. One hoće veće plate i penzije. Moram da vam kažem važnu vest, i ako to manje zanima vaše gledaoce. Za mene je vest da smo u februaru imali rast od 5.9 odsto. Ako se tako nastavi, sigurno je da će pre kraja godine biti značajnog povećanja plata i penzija - kazao je Vučić.

Govoreći o glasanju o genocidu u Srebrenici, da su nas Rusi tada spasili u Savetu bezbednosti.

- Niko ne može da ukine Republiku Srpsku. Po Dejtonu je ona sastavni deo BiH, ali po Dejtonu ima svoj narod i ingerencije. Mogu da pokušaju da je ukinu, ali ne bih im to savetovao. To će biti i jedna od tema našeg Vaskršnjeg saveta sa RS - rekao je on.

Na pitanje da li nam se može ponoviti sudbina Hutua iz Ruande zbog rezolucije o Srebrenici, Vučić kaže da poznaje predsednika te zemlje Kagamea.

- On je bio borac u tom pokretu, visok i mršav čovek. Onako kako bi čovek trebalo da izgleda, a ne kao ja. Uticajan je u svetu, i mnogo puta sam ga viđao, posebno u UAE. Mi ćemo pričati sa svima, i pokušati da vidimo šta možemo. Šanse su nam male u UN, pošto su na pokvaren način izabrali GS UN, ali borićemo se - kaže predsednik.

Kaže i da je Nemce pitao da li su osuđivani za genocid, i da je predstavnik te zemlje pokazao jedan papir i rekao da su osuđeni za holokaust.

- Ja sam pitao da li su osuđeni za masakr u Kragujevcu, za logore u Srbiji. Ja sam onda pokazao papir i rekao da je to Rezolucija 1244. Pa nekim drugima mora da se poštuje teritorijalni integritet, a nekim slobodarskim narodima ne mora - dodao je on.

Rekao je da će posetiti Republiku Srpsku sa radošću, i da ako su protiv nekoga uvedene sankcije to nije slika sramote.

- Sramota je onog ko je uveo sankcije. A mi ćemo uvek biti uz Republiku Srpsku. Pozdrav svima u RS. I srećan sam što mogu da čuju ono što slobodno izgovaramo - istakao je predsednik.

On kaže da uskoro neće biti mira u Ukrajini, i da će biti sve gore.

- Iako svi u ovom trenutku misle da Zapad neće poslati vojsku u Ukrajinu, ja mislim da hoće. Stavite se u njihove cipele, oni misle da se Putin neće zaustaviti u Ukrajini. Misle da će Putin da pregazi Herson i Nikolajev i okružiti Odesu, pa produžiti ka Pridnjestrovlju. Smatraju da je bolje da ga sačekaju u Odesi. To je vrlo logično iz zapadnog ugla gledišta. Nisu ni oni glupi, nisu ni Rusi glupi. Igra moći, ko je jači, jedni traže promenu geopolitičkih karata u svetu, ovi drugi ne daju. To su činjenice, nastaviće se, i biće gore - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je Makron pričao sasvim racionalno o Ukrajini, iz njegovog ugla.

- Ne kažem ja da će to doneti dobar rezultat, daleko od toga. Ali ako Ukrajina izgubi Odesu, pa šta onda... I on je uradio nešto što je nekada radio Čerčil. Počeo je sa 13 odsto podrške u francuskoj javnosti, sada je skoro na 50 odsto. Ne zaboravite da su francuski interesi napadnuti i u Maliju, Nigeriji, Burkini Faso. Sada je francuski čovek Maki Sal u Senegalu izgubio izbore. Sada Jermenija ponovo hoće pod francusku zaštitu. Na mnogo tačaka je ugrožena francuska politika - kaže on.

Ističe da je Francuska najveća evropska vojna sila, i da se Makron ponaša kao lider takve sile.

- Ređajući činjenice, dolazim do zaključka da će situacija biti samo lošija. Ja bih voleo da kažem da se rat završava, jer znam da će plate skočiti u nebesa - kazao je predsednik.

On ističe da smo već ekonomski oštećeni zbog velikog svetskog sukoba, i da je naša stopa rasta niža nego što je bila.

- Svakako je bolje nego u nekim drugim zemljama. Velika je vest ovo oko poboljšanja kreditnog rejtinga kod Standard end Pura, to je sjajna vest za investitore iz celog sveta. Naše javne finansije su u odličnom stanju, javni dug će biti 51 odsto do kraja godine. A kada sam postao premijer bio je 78 odsto BDP. Pa su me svi napadali što sam smanjivao penzije, i moji roditelji. Sada imaju mnogo veće penzije nego što su imali - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da su javne finansije u dobrom stanju, da je stopa investicija dobra, ali ćemo imati problem sa radnom snagom.

- Dobro je što smo uradili identifikacione kartice za Otvoreni Balkan. Evo ekskluzivne vesti, 2.200 ljudi se prijavilo, najviše iz Severne Makedonije, da dođu da rade u Srbiji. Imaćemo problem sa populističkim pokretima, koji će prvo tražiti da se ne radi nedeljom, pa da se ne radi petkom, pa da se radi 30 sati nedeljno, i tako dalje. Mi ćemo imati i probleme populacione prilike, iako je kod nas loša, ali manje loša situacija nego kod svih ostalih. Za nas je veliki problem što postoji deo ljudi koji ne prihvata povratnike iz inostranstva - istakao je on.

Na pitanje gledateljke zašto prvo Ekspo, a onda kanalizacija, kaže da su u pitanju veliki projekti koji su indirektno povezani.

- Konačno završavamo plan za kanalizaciju u Borči, i to je deo naših projekata Čista Srbija. Radimo prečišćivače u Velikom selu, i to je veliko pitanje. Mi time ne znamo da upravljamo. U Leskovcu smo potrošili milijarde, a sada ćemo da vidimo da napravimo ugovor sa Francuskom, da njihove kompanije pomognu oko upravljanja prečišćivačima. Da nam Sava i Dunav budu kao u Beču, prozirni i čisti - rekao je predsednik.

Dodao je da je Ekspo prilika da se sve te stvari urade ili promene.

- Mi ćemo biti ponosni domaćini celom svetu. A moramo da izgradimo puno puteva, od Sombora do Kikinde, do mnogih gradova. Milion to stvari podrazumeva. Da li sam srećan što nam kasni gas, recimo u Valjevo. Pa nisam, ali stiže. Kao što stiže auto-put, investitori, bolnica... Sećate se da su hteli da unište Krušik, a danas svi hoće da ga kupe. Pa smo uspeli da ga sačuvamo, i dobro funkcioniše - kaže on.

Vučić je rekao i da je ljudima važno da vide nečiji trud i angažman.

- Ima u Vili Mir, posle Đinđićevog ubistva, napravili su ona neprobojna stakla, pa nije baš čist pogled. Ali sam skoro tamo doveo i Šmita. I pokazao, uložili smo stotine miliona evra da se završi Hram Svetog Save. Pa gledate preko Kliničkog centra, Prokopa, pogledate zgradu Ušća, pa zgadu BIGZ-a, i samo na tom malom području možete da kažete: Pa čekajte ljudi ovo smo uradili za veoma kratko vreme. To se sve vidi golim okom. Beograd na vodi se vidi u svom sjaju. To je nešto što niko ne može da vam oduzme, to su stvari koje radite. Evo sada kreću radovi na Tiršovoj 2. A spočitavaju nam ljudi koji nisu izradili nijednu bolnicu. Mi smo sa livade napravili KC u Nišu - podseća on.

Predsednik kaže da svakoga dana od ljudi traži više, i da mu je šef kabineta Ivica Kojić, za kog ističe da je kao vojnik, nedavno rekao: "Ne možete po sebi i nama da gledate i tražite nešto od drugih ljudi".

- U pravu je, ljudi imaju pravo da idu na godišnji odmor, na vikend. Ali moramo da radimo više. Do kraja godine do Kraljeva i Požege idemo auto-putem. Na Kablaru ima divno ono što su uradili. Ja na ono stakleno, skywalk, neću da idem, ali biće kafana pored, pa ću ja tamo lepo. Postoje ljudi, vole da idu na bandži, na skywalk - kazao je on.

Dodaje da će sve za Ekspo biti urađeno na vreme, i da će građevinske ekpie raditi "kao ruska vojna industrija".

- Garantujem vam da će sve biti završeno. Pre kraja godine sa železnicom idemo do Subotice. Fantastična je ova kineska kompanija, ubedljivo najbolja kompanija koja radi u ovoj zemlju. To je neverovatno, kao švajcarski sat rade. Ali, ljudi su inače nepoverljivi, uvek je najlakše prebaciti nekome ko hoće nešto da uradi. "E baš si ti rešio da podigneš taj kamen". A niko neće da pomogne - rekao je predsednik.

Govoreći o Briksu, ponovio je detalje sa posete šeika Bin Zajeda al Nahjana.

- Bili smo u jednoj kafani na Košutnjaku. I pita me on koliko godina mi ima mlađi sin. Ja reko šta me pitaš kad znaš, zvao si da čestitaš. Pa pričamo o povrću, dronovima... A posle 10 minuta on me opet pita koliko mi godina ima sin... Ja pogledam u Sinišu, reko šta je bre ovo. Onda ga pitam da mi objasni šta se dešava, a on mi kaže da ne treba da razmišljam o tri ili pet godina u budućnost, već strateški - 20 godina unapred. "Moje pitanje za tebe je gde hoćeš da tvoj sin živi, u dominantnom delu sveta, ili zaostaloj Evropi". To me je pitao. Onda mi je rekao da je odlučio da Emirati idu u Briks - podsetio je Vučić.

On kaže da je šeiku tada rekao da smo mi okruženi zemljama NATO i EU.

- A on je bio spreman na to, strašno je inteligentan. Pitao me je: "Kako si ti spreman da ti neko uvede sankcije, ako bi to udarilo na pet milijardi ljudi koji proizvode sve". Ja sam shvatio da je on ogromnu energiju uložio u to, milijarde evra, samo da se ispita sve to. Ja mogu samo da sanjam u to, u takva ispitivanja tržišta. Tako da neko će u budućnosti srpske politike to ozbiljno da uzme u obzir - istakao je predsednik.

Kazao je da ideja Briks-a nikako ne sme biti potcenjena.

- Meni je Maduro rekao: "Brate da se vidimo tamo, ti imaš ogroman ugled na globalnom jugu". Nemac mi kaže skoro: "Zamisli Grk sa Krita mi rekao skoro Vučić je održao najbolji govor u UN". Ljudi cene slobodarske zemlje, to je jedan široki pokret, ja bih ga nazvao anti-"woke" pokret. To je danas sve teže pobediti - dodaje on.

Potom je prikazan stari snimak njegove ćerke Milice, na kom se čuje i predsednik Vučić koji govori o nagradama za crtanje koje je njegova ćerka dobila.

- Sada će joj 22 rođendan. Hvala, skroz sam zaboravio na ovaj snimak. Milica sada govori ruski skoro bolje nego srpski. Engleski bar jednako kao srpski, nemački isto tako. I mislim da uči turski i španski - kaže Vučić.

Posle obraćanja njegove razredne Irine Galkine, profesorke ruskog jezika, Vučić kaže da mu se ćerka smejala zbog načina na koji je govorio ruski pre 10 godina.

- Uzeo sam dodatne časove, sada je bolje, ali i dalje nisam zadovoljan. Pametni ljudi uče uvek, i nikada nije dovoljno učenja. Narodi koji ne naviknu svoje ljude da uče uvek, nemaju šanse za uvek. Irina Galkina je jedna divna žena, stroga ali pravična. Ja sam bio baraba, došao sam iz bloka 45, a onda sam postao bolji đak, pa problematičan, postao sam opet loš đak - rekao je on.

Predsednik je govorio i o svojoj deci, i kaže da je Danilo duša od čoveka, ali bi voleo da ima bolje radne navike.

- Milica, od nje će biti nešto, u to sam uveren. A Vukan... Voleo bih da ima srce kao Danilo, a snagu i oštrinu koju ima Milica. Milica je... To se retko sreće, mnogo, mnogo jača od mene - rekao je Vučić.

Na pitanje njegove savetnice Suzane Vasiljević koja mu je omiljena destinacija za odmor, i kada će otići na njega, Vučić je kroz smeh pitao:

- Jel juče ovo snimala? Taman sam se pitao gde zgubidani. Ona se uvek žali da ne pričam ni sa kim. Ali dobro, svašta su i ona i Tanja i Ivica prošli. Još me trpe. Nadam se da će imati više uspeha i sreće u nekom sledećem poslu. A, čuj njoj da kažeš, ona ide samo u Dubai i Abu Dabi. Na letovanja. Ona je iz porodice koja je imala, bila je udata za tog Francuza. Ne mora da se pravda oko para. A što se mene tiče, od gradova u Evropi najviše volim Peterburg, Pariz i Madrid... A i Amerika je prelepa - kaže predsednik.

Na pitanje da li zaposlenima u sedam ujutru kaže "dobro jutro" ili "dobar dan", Vučić kaže sledeće:

- Svi oni znaju da sam suštinski ili manje loš, ili manje bolji kako to izgleda. To što je meni posao važan i što ja ne mislim da je posao za ostavljanje utiska na nekoga, to je drugo. Ali stvarno sam bio srećan, ova divna žena Srbijanka se prisetila kako je moj otac bio njen šef, i sve puštao na godišnji odmor. Htedoh da kažem da je zato Jugoslavija i propala. Ali dobro - rekao je on na kraju kroz smeh.