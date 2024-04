'USPEŠNOM ČOVEKU NIŠTA NE ZNAČE OSPORAVANJA ILI LASKANJA' Bojović: REZON Zašto je VUČEVIĆ odličan izbor za MANDATARA

Tri stvari koje opozicija može bolje od Vučevića: da prizna Kosovo, da Srbe optuži za genocid i da uništi ekonomiju. Uspeh je ono što mu zameraju. On je sve što oni nisu. Samo 10 ljudi bilo je protiv imenovanja Miloša Vučevića za mandatara za sastav nove vlade. Očekivano, njegov izbor nije bio po meri Marinike, Bore Novakovića, Pajtića, Srđana Milivojevića, Đilasa, Ponoša i Lutovca. Namerno izostavljam imena troje političara u pokušaju- napisao je za Dnevnik, Milorad Bojović, stručnjak za odnose sa javnošću.

- Njih desetoro pitalo se zašto će Vučević biti predsednik nove vlade Srbije. Svima ostalima u Srbiji Vučevićev izbor je savršeno jasan. U pitanju je akt sofisticiranog političkog promišljanja. Prvo, dokazao se kao odgovoran, odmeren i odlučan čovek, koji nije rutiner, nego vizionar, koji kao i Vučić, ima cilj da Srbija bude najrazvijenija zemlja u regionu. Drugo, izbor predsednika stranke za premijera, daće autoritet Vladi za ostvarenje plana “Skok u budućnost”. Treće, dodatno će osnažiti SNS uoči predstojećih beogradskih, ali i ostalih lokalnih izbora. Takođe, imenovanjem nekoga ko nije Beograđanin, Vučić je poslao poruku celokupnom članstvu ali i celoj Srbiji, da politički uspeh ne zavisi od beogradske čaršije nego od kvaliteta čoveka. I da se vrednuju rad, posvećenost i ljubav prema zemlji- napisao je Bojović i dodao:

- Kad celu stvar lišimo emocija dođe se do vrlo jednostavnog zaključka otkud toliko gorčine i prostaštva u opozicionim komentarima. Dodatno jačanje SNS-a još snažnije armira njihovu gubitničku poziciju. Da od Vučića i Vučevića ne gube tako ubedljivo, sasvim je sigurno da bi njihovi komentari bili manje besmisleni.

- Politika je nadmetanje dobrih i loših političara, a ne nadgornjavanje kompromitovanih prestupnika i čestitih ljudi. Politika je distinkcija između državničkog umeća i umeća uništavanja države. Samo u slučaju da su ga apostoli propasti hvalili, Vučević bi trebao da se zabrine. Njihova kritika je najizvrsnija potvrda da je on odličan izbor za budućeg premijera. Kao što je Volter Lipman rekao za Teodora Ruzvelta, Vučevićev uspeh i namere treba ocenjivati prema veličini njegovog zadatka, prema smislenosti prigovora opozicije i prema potrebama naroda koji predstavlja. Sve opozicione kritike mogu se svesti na tri besmislice- piše Bojović u svom tekstu i dodaje:

- Optužuju ga da se ponosi time što je Srbin. Kakav greh! Kakav prestup! To nije kritika. To je pohvala. Kao što je dobro biti Amerikanac. Englez. Holanđanin. Rus. Ili Francuz. Njegov stav je da biti Srbin nije nešto ružno i da Srbi nisu narod sa manjom kulturnom vrednošću od drugih. S pravom veruje da je Srbija zajednica mnogih naroda i kultura, koji se međusobno uvažavaju i poštuju- piše on.

- Optužuju ga da je kriminalac. Onda su kriminalci svi Srbi odreda! Nikada nije osumnjičen ni za jedan jedini prekršaj, niti krivično delo. Komšije i prijatelji ga hvale kao pristojnog i lepo vaspitanog čoveka. Ne misli da je Srbija kriva za NATO bombardovanje. Ne misli da je Kurti suveren demokratije. Ne prihvata da je Kosovo nezavisna država. Ne prihvata da su Srbi genocidan narod. Kurti ne može da ga smisli. Posle Vučića on mu je najomraženiji lik na Balkanu. Ne vole ga hrvatski domobrani. Niti milogorci. Vučević misli i govori ono što misli većina građana Srbije. O Kosovu. Kurtiju. Evropskoj uniji. Crnoj Gori. Republici Srpskoj. Vojsci. Crkvi. Da dobro rezonuje pokazali su prošli parlamentarni i pokrajinski izbori, na kojima je SNS osvojio apsolutnu većinu, a potvrdiće se na ponovljenim beogradskim i ostalim lokalnim izbrima, gde će SNS takođe odneti ubedljivu pobedu- napisao je Bojović.

- Optužuju ga da je lojalan Vučiću. Razmotrimo i taj prestup. Ceni ga i poštuje kao prijatelja, što je, kako Seneka kaže, najveća etička vrlina. Profesionalno ga poštuje kao predsednika države i najbližeg saradnika. Odan je njegovoj političkoj ideji. Nema ničeg logičnijeg, niti prirodnijeg. SNS je s Vučićem 12 godina ubedljivo najjača politička opcija u Srbiji. Pobedili su na svim izborima. Vučićeve ideje i politika pomogle su Srbiji da ekonomski ojača i popravi ugled u međunarodnoj zajednici. I ko god je član stranke treba da ostane veran pobedničkim idejama- napisao je Bojović.

- Zapravo, uspeh je ono što mu zameraju. On je sve što oni nisu. Uspeo je u onom zbog čega se ljudi bave politikom. Da za 100 odsto uveća prihode gradskog budžeta. I da za više od 100 odsto uveća prihode građana Novog Sada. Kad je preuzeo grad, Novosađani su u džepu prosečno imali 43.000 dinara. Kad je u oktobru 2022. preuzeo dužnost ministra odrane, imali su 103.000 dinara. Njegov rezultat se ne meri brojem zatvorenih, već otvorenih fabrika u Novom Sadu. Značajno je unapredio Vojsku Srbije. Za razliku od vremena njegovih kritičara, kad je njena snaga bila na nivou udruženja izviđača, Vojska Srbije je sada najjača odbrambena sila u regionu- napisao je on i dodao:

- Postoji li nešto što od Vučevića mogu bolje njegovi kritičari? Novaković čak tri stvari. Da glasa na daljinu. Da ukrade bulevar. I da u zatvor strpa nevine ljude da bi sebe oslobodio. Marinka Srbe i Srbiju okrivljuje za genocid. Priznaje nezavisno Kosovo. I Srbiju voli tako što traži da njome upravljaju stranci. Osim što deli sve Marinikine ideje, sasvim je sigurno da Đilas može da zloupotrebom vlasti zaradi 619 miliona evra. Ponoš bi ponovo razoružao vojsku i rasprodao naoružanje. Bez imalo sumnje, Pajtić je ekspert da ugasi Razvojnu banku, Tesla banku, i da kao Hudini učini da nestanu milijarde iz Fonda za razvoj novih tehnologija, Fonda za razvoj i Razvojnog fonda Vojvodine i vojvođanske fabrike- piše Bojović.

- Uspešnom čoveku ništa ne znače osporavanja ili laskanja. Potpuno je nevažno šta o Vučeviću misle Marinika, Ponoš, Pajtić, Đilas i Bora Novaković. Važno je jedino šta o njemu misli narod- zaključio je on.