'Žele etnički da očiste Srbe' - Dačić: Priština nema nameru da osnuje ZSO!

Ministar spoljinih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je prošlo 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma i da Priština nema nameru da formira Zajednicu srpskih opština što je bila njena obaveza iz tog sporazuma.

- Briselski sporazum kojim je to dogovoreno samo je tužna epizoda, odnosno tužno sećanje na to da je veoma upitan kredibilitet Evropske unije, kao medijatora koji je garant sprovođenja Briselskog sporazuma - podvukao je Dačić.

Dačić je podsetio da je on bio jedan od potpisnika zajedno sa Ketrin Ešton, koja je kako je rekao, najavila da će uskoro posetiti Beograd, što će i biti prilika da razgovaraju zašto nije realizovano ništa od onoga što je bila obaveza Prištine.

- Od tada je EU izgubila kredibilitet, jer se tzv. Kosovo igra kredibilitetom EU. Videli ste da je Aljbin Kurti, dan posle odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da preporuči prijem tzv. Kosova Saveta Evrope, izjavio da ZSO neće nikad ni da se formira. Rekao je da Srbi imaju previše prava - rekao je Dačić.

Dačić je naglasio da je uzrok svih problema to što Priština ne želi ništa od obaveza da ispuni.

- To je uzrok svih problema, ta želja da se ne ide u implementaciju onoga što su međunarodne obaveze Prištine. Sada imate samo praktično vrhunac cele krize koja se ogleda kroz trajnu nestabilnost na KiM, kroz nedostatak institucija, nedostatak ZSO koja bi mogla da nadomesti sve probleme koji trenutno postoje. Videli smo jasnu i izraženu želju da oni nemaju nikakvu nameru da to formiraju i da je njihova želja da se etnički očisti KiM od Srba - rekao je Dačić.

Kad je reč o Savetu Evrope, Dačić je rekao da je zakazana sednica Komiteta ministara za 16. i 17. maja i istakao da odluka o prijemu tzv. Kosova u Savet Evrope nije doneta, već je to preporuka PS SE, a da bi se odluka donela potrebno je da glasaju dve trećine ministara i država članica.

- Od 46, znači potrebno da glasa, ako sam ja dobro izračunao, 31. Oni su na prošlom glasanju kada je pokretana inicijativa imali 33 glasa za. Inače, 34 zemlje su priznale tzv. Kosovo od tih 46 - rekao je Dačić .

Istakao je da su te zemlje priznale tzv. Kosovo pre nego što je on bio ministar, to jest u periodu od 2008. do 2012. godine.

- Mi ćemo se boriti. Zato što smo u pravu, zato što je ne samo da su potkopani temelji SE, nego i što suštinski gledano, ako neko nije formirao ZSO, ako ima sve ove druge probleme sa ljudskim pravima i slobodama, kako neko može uopšte da bude, da zanemarimo statusno pitanje, predložen za člana. Ako oni sada ne formiraju ZSO, oni nikad to i neće - rekao je Dačić.

On je podsetio da je uslov bio da Priština ispuni sva tri uslova koje je postavila Dora Bakojani i istakao da je ona ostala samo pri jednom uslovu, a to je vraćanje zemljišta manastriu Visoki Dečani.

- To bi bilo kao kada bi neko dozvolio da katedrala Notr Dam, koja je deset godina mlađa od Dečana, upiše zemlju na svoje vlasništvo u okolini Notr Dam. Pa čija je ta zemlja, nego Dečana ? To je uslov da se proglasi raj na Kosovu. To je sramno. A formiranje ZSO koje treba da bude prvo, to će kada budu primljeni. Kurti je odmah rekao da mu ne pada napamet. Vidite kakvi su to lažovi i sa kakvim mi uopšte odnosom se susrećemo u međunarodnoj zajednici. Očekujemo da neke zemlje ispune obećanja predsedniku Vučiću ili će opet da lažu. Videcemo - rekao je Dačić.

Prvi sporazum o principima normalizacije odnosa Beograda i Prištine, zaključen je 19. aprila 2013. godine u Briselu pod pokroviteljstvom EU.

Briselski sporazum potpisao je Ivica Dačić, zajedno sa Hašimom Tačijem i Ketrin Ešton.

Međutim, ZSO, koja je glavna obaveza, nije ni do današnjeg dana realizovana, pre svega zbog odbijanja prištinskih vlasti.