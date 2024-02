Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ima informaciju da su države koje nisu priznale tzv. Kosovo zatražile razjašnjenje u vezi ubacivanja Ohridskog sporazuma u Poglavlje 35 i vreme za utvrđivanje pozicija koje ne bi naškodile i njihovim interesima!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će sednica Saveta bezbednosti UN o stanju na KiM, koju je zakazala Gvajana kao predsedavajuća, biti možda jedan od najvažnijih političkih događaja u ovom momentu i prilika da se čuju argumenti Srbije koje će izneti predsednik Aleksandar Vučić.

On je na pitanje kako je došlo do toga da sednica bude otvorena za javnost, rekao da je kao i uvek do sada Srbija bila suočena sa velikim licemerjem i dvostrukim standardima nekih zapadnih zemalja i da je bilo silovitih pritisaka na Gvajanu kao predsedavajuću SB UN da se održi zatvorena sednica.

Podsetio je da je Srbija tražila sednicu o stanju na KiM da bi ceo svet mogao da čuje i vidi o kakvom kršenju ljudskih prava i sloboda Srba se radi, o kršenju Rezolucije 1244, o najnovijim odlukama Prištine i zabrani srpskog dinara na KiM.

"Mi smo razgovarali sa onim zemljama koje nisu priznale Kosovo. Ja sam razgovarao sa (Sergejom) Lavrovim, sa ministrima iz Alžira, Mozambika, Sijera Leonea, Ekvadora. Predsednik je razgovarao sa kineskim ambasadorom i poslao pismo za predsednika Sija. Do poslednjeg trenutka se nije znalo kako će se razviti ova situacija", naveo je Dačić.

Države koje nisu priznale Kosovo su zatražile razjašnjenje o Poglavlju 35.

Ministar spoljnih poslova izjavio je danas da Srbija ima informaciju da su države koje nisu priznale tzv. Kosovo zatražile razjašnjenje u vezi ubacivanja Ohridskog sporazuma u Poglavlje 35 i vreme za utvrđivanje pozicija koje ne bi naškodile i njihovim interesima.

Dačić je ocenio da se Srbija nalazi pod "baražnom vatrom", a u okviru toga je želja da se ubaci u Poglavlje 35 puna implementacija Ohridskog sporazuma, pa čak i onih delova koje Srbija nije prihvatila što obesmišljava evropski put, jer ne možemo da prihvatimo da Kosovo postane član UN.

Takođe, tu je i pokušaj politizacije izbora u Srbiji u Evropskom parlamentu što, prema njegovim rečima, predstavlja "političku varku" jer je ispod toga "antisrpska politika" i zaključak toga će, kako smatra, biti da treba da se prizna tzv. Kosovo, da pozivaju druge zemlje koje nisu priznale tzv. Kosovo da to učine, da se uvedu sankcije Rusiji, da se smanji saradnja sa Kinom, da se osudi Republika Srpska itd.

"I zato, čini mi se, da svako ko podržava tu rezoluciju Evropskog parlamenta radi protiv interesa Srbije i o tome sam govorio i pre izbora. Prosto je neverovatno da neko misli da poslaničku zakletvu treba da položi pred Evropskim parlamentom, odnosno pred antisrpskim lobijem, a ne ovde u Beogradu", rekao je Dačić.