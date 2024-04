Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će tokom boravka u Rusiji razgovarati sa predstavnicima Indije i drugih zemalja o najavljenoj rezoluciji o Srebrenici zbog pritiska Zapada da se taj dokument usvoji, ocenivši da će prilikom glasanja oko 120 država biti uzdržano ili protiv.

Dodik je naveo da unuci onih koji su činili zločine sada žele da Srbima nametnu krivicu, te ukazao da najveći autoriteti koji se bave Holokaustom i genocidom, bez oklevanja kažu da se taj genocid nije desio.

- Birokrate iz Amerike, koji nisu stručnjaci, su davno okarakterisali događaje. Genocid je izmišljen da bi se sve ovo dešavalo - rekao je Dodik novinarima u Sankt Peterburgu, prenosi Srna.

On smatra da će prilikom glasanja u Generalnoj skupštini UN više od 40 zemalja biti protiv rezolucije, a da će oko 80 država biti uzdržano.

- Oni menjaju pravila onda kada njima odgovara i važi samo `za` i `protiv` prilikom glasanja. Mislim da ljudi razumeju da će rezolucija napraviti mnogo problema u BiH koji se neće moći prevazići. Za zločin u Srebrenici odgovarali su pojedinci i kažnjeni su - istakao je Dodik.

Dodik je napomenuo da 29 godina posle ponovo pokušavaju da izvuku temu o navodnom genocidu u Srebrenici, kako bi se okarakterisao jedna narod.

- Za nas je ponižavajuća činjenica da je sponzor takvih dokumenata Nemačka, koja je učinila masovne zločine prema nekoliko naroda, Srbima, Jevrejima, Rusima i Romima - rekao je Dodik.

On je rekao da je i Forum u Sankt Peterburgu posvećen bezbednosti, na kojem učestvuje, prilika da se o tome razgovara.

- To je globalno pitanje. Borićemo se i dalje. Cenimo napore koje ulaže predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić. Znamo da se u Njujorku sastaje sa brojnim predstavnicima zemalja članica UN - istakao je Dodik.

On je istakao da je bošnjački narod dobar, te da jednako žali za svim žrtvama, ali je dodao da i Bošnjaci znaju da je ova priča ispolitizovana.

- Za zločine su odgovarali ljudi. Svaka vrsta političkih kvalifikacija dovešće do zastoja. To nema nikakvog smisla. Naravno da će velike sile pokušati to da drže silom, ali i to ima svoj rok trajanja - rekao je Dodik.

On je istakao da Srbi ne mogu da žive sa onima koji sve što se desilo u proteklom ratu pripisuje samo jednoj strani, kvalifikujući to na najgnusniji način, jer su i Bošnjaci činili zločine.

Dodik je naglasio da Republika Srpska nije opstruisala proces protiv nekoga ko je počinio zločin niti nekoga institucionalno štitila.

- Ne razumem šta hoće sa ovom rezolucijom. Kako to zvuči cinično i ponižavajuće da je to u funkciji pomirenja. Posle toga se ne možemo pomiriti - istakao je Dodik.

Ocenio je da Nemci kroz ovu rezoluciju žele da operu svoju istoriju.

- Zašto niste rekli da su Nemci i muslimani načinili genocid nad Srbima, kao i Hrvati u Jasenovcu pa ćemo se onda miriti. Kako to ne važi - upitao je Dodik.

Predsednik Srpske je podsetio da je ranije bio stav da je krivica na pojedincu, a ne kolektivitetu, a da je sada drugačija priča, te se postavlja pitanje, kaže, šta će se pisati u udžbenicima.