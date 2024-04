Vulin o izborima 2. juna: Vučić mora da se bavi izborima, ovo nisu lokalni izbori, hoće da slome kičmu Vučiću i našoj slobodarskoj politici

Gostujući u jutarnjem programu televizije Prva, Aleksandar Vulin je kazao da se 2. juna odlučuje o budućnosti Srbije, te da nije reč o lokalnim izborima koji se samo tako zovu. Vulin je kazao da na ovim izborima hoće da slome kičmu Vučiću da bismo se odrekli Republike Srpske, Kosova i Metohije, da bismo priznali da smo genocidan narod i uveli sankcije Rusiji.

"Vučić se ne bavi izborima, bavi se Srebrenicom, stvara sebi neprijatelje. A, u Srbiji se vodi suštinska borba, bude li poražena opcija koju Vučić predstavlja, možemo odmah da zaboravimo na borbu protiv rezolucije o Srebrenici, nego će Lazović i slični doći i reći gde treba da potpišemo, rećiće da treba da budemo sponzor rezolucije i da konačno iskoračimo ka Zapadu", kazao je Aleksandar Vulin i istakao da smo već uveliko trebali da imamo izbore, ali da se termin promenio jer opozicija mora na holidej.

"Mi smo već trebali da imamo izbore, ali pošto je pronatovska opozicija rešila da ide na holidej, izbori su pomereni, pošto je protiv svih njihovih građanskih prava i sloboda ukidanje holideja zbog izbora. Pošto im je holidej važniji od rezolucije o Srebrenici, onda Aleksandar Vučić ide na Ist River, umesto da se bavi izborima", poručio je Aleksandar Vulin.

"Nesporno je da je Vučić glavni adut naše koalicije. Narod prati svog vođu, koliko god osporavali, Aleksandar Vučić jeste vođa srpskog naroda gde god on da živi. Kada je teško Republici Srpskoj ili kada je teško Srbima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, pa kome se obraćaju, Aleksandru Vučiću se obraćaju, ne obraćaju se Savu Manojloviću. Dakle, Aleksandar Vučić jeste predsednik svih Srba i vođa srpskog sveta, pa čak kad me i on demantuje zato Vučić mora da se bavi izborima", istakao je Aleksandar Vulin.

Vulin je naglasio da je opozicija jedinstvenija nego ikad, te da je i ojačala sklanjanjem Đilasa.

"Protivnik sam teze koju iznose moje kolege iz SNS i SPS da je opozicija razbijena. Ne, nije opozicija razbijena, ojačala je. Zahvaljujući ambasadama koje ih vode i koje im prave istraživanja, uspeli su da eliminišu Đilasa koji je najnepopularniji predstavnik pronatovske opozicije i da dovedu Manojlovića ili Aleksića nije važno koga, svako je popularniji od Đilasa. Oni su sad ojačali, nisu oni razbijeni. Oni su o Đilasu uvek mislili sve najgore i on o njima misli sve najgore i priča sve najgore, ali su bili na jednoj listi jer im je američka agencija rekla da moraju da idu zajedno. Tako im je i sad rečeno da moraju da sklone Đilasa. Uveli su Đilasa u priču o bojkotu, povukli priču o bojkotu, on nije mogao da povuče reč o bojkotu izbora i tako su rešili faktor Đilas. Opozicija je jedinstvenija nego ikada nisu oni razbijeni. Oni su doveli popularnijeg od Đilasa, a svako je popularniji od Đilasa. Rekli su im da je Savo Manojlović novi vođa opozicije i da se skupe oko njega, kao što su im rekli da izađu na izbore", istakao je Aleksandar Vulin.

"Smatram da Aleksandar Vučić mora da nađe vreme da se bavi izborima. Ovo što Aleksandar Vučić radi jeste herojski poduhvat, vodi državnu politiku, ali mora da se bavi i izborima. Ovo su najteži izbori do sada, sklonili su Đilasa, imaju apsolutnu podršku stranaca i imaju Vučića koji se bavi rezolucijom o Srebrenici i UN. Ovo su izbori o budućnosti Srbije, ovo nisu lokalni izbori. Ne glasate za komunalno uređenje u opštini, glasate za odnos Srbije prema Republici Srpskoj, prema Kosovu i Metohiji, glasate za odnos Srbije prema rezoluciji o Srebrenici, glasate o budućnosti Srbije. Ovo nisu lokalni izbori, samo se tako zovu. Njih zanima da se slomi kičma Vučiću i njegovoj politici, da bismo pristali na rezoluciju o Srebrenici, da bismo uveli sankcije Rusiji. Ovo nisu lokalni izbori, hoće da slome kičmu Vučiću i našoj slobodarskoj politici. Ako nas nateraju da uvedemo sankcije Rusiji, onda je gotovo, gubimo prijatelje, neće onda biti više reči ni o rezoluciji, ni o Republici Srpskoj niti o Kosovu i Metohiji", poručio je Aleksandar Vulin.

