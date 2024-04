Vulin o odlaganju rezolucije o Srebrenici: Čestitam predsedniku Vučiću na rezultatima i upornosti

Odlaganje rezolucije o Srebrenici je i mala i velika pobeda. Mala zato što rezolucija nije zaustavljena, niti može biti zaustavljena, ali i velika jer se Srbija, zemlja sa 6 miliona stanovnika suprotstavlja kompletnoj EU, celom NATO paktu i Islamskoj konferenciji. Čestitam predsedniku Vučiću na rezultatima i na upornosti, izjavio je Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Prva.

"Ovo je strašna i velika laž, jedna odvratna ironija da Nemačka optužuje Srbiju posle dva svetska rata, desetine miliona ljudi je stradalo zahvaljući Nemačkoj i njenim saveznicima, i oni okrivljuju Srbiju za genocid. Onda su uzeli Ruandu, pošto je ta zemlja preživela stravičan genocid koji su Evropljani mogli da spreče, jer su Francuzi imali vojsku tamo, mogli su sve to da zaustave, pa nisu", naglasio je Vulin.

Vulin je dodao da je pre odlaska predsednika Vučića u Njujork razgovarao sa njim i da mu je rekao da misli da tamo gubi vreme i da treba da ostane u Srbiji i da se bavi izborima jer od toga zavisi sudbina Srbije.

"Nije me poslušao, otišao je tamo i radio je fantastično. Ne znam kako je to izveo? Pedeset sastanaka dnevno, i za svaku od tih delegacija morate da date sve od sebe. I prema najmanjoj zemlji na svetu morate da pokažete poštovanje kao da razgovarate sa Kinom, Rusijom ili Amerikom, jer svakog morate da ubedite, svaki glas vam je podjednako važan. Zamislite pedeset sastanaka dnevno, koliko je to energije, argumenata, često i različitih argumenata koje morate da prilagodite svakoj od zemalja. Morate da znate sve o toj zemlji. Moram da mu čestitam i na rezultatima, ali i na upornosti", poručio je Aleksandar Vulin.

"Borba koju je Aleksandar Vučić vodio na Ist Riveru, i vodi je još uvek, je nezabeležena. Mi mislimo o sebi da smo veliki i važni, i treba tako da mislimo, ali realnost je nešto drugo. Šest miliona stanovnika zemlje koja nema nuklearno oružje, nema naftu, nema izlaz na more, nosi se sa političarima koji zastupaju milijarde ljudi i uspete bar da odložite rezoluciju. Da to nije tako, odavno bi ona bila izglasana. Ovo je već drugi put, jednom je zaustavljena u Savetu bezbednosti kada su predsednik Vučić i predsednik Putin uspeli to da zaustave 2015. godine ruskim vetom, evo i sada se bore za to", naglasio je Vulin.

"Glasanje o rezoluciji o Srebrenici je glasanje o Srbiji. Ovo nije rezolucija o genocidu, nije rezolucija o Republici Srpskoj, ovo je rezolucija o srpskom narodu gde god on da živi. Ovo je rezolucija po kojoj će naša deca učiti da su im očevi počinili genocid i da su oni deo genocidnog naroda. Ovo je rezolucija o svim Srbima gde god oni da žive. I zato je predsednik Aleksandar Vučić, kao predsednik svih Srba, preuzeo na sebe borbu protiv rezolucije o Srbima gde god oni da žive. Uvek su nam isti prijatelji, i uvek su nam isti protivnici, a ja kažem neprijatelji. Nepogrešivo isti. I uvek će nas podržati Rusija, Belorusija, Kina, pa slobodne se stidite tih zemalja, ali to su nam prijatelji" poručio je Aleksandar Vulin.

