Glasanje o rezoluciji o Srebrenici pred Generalnomu skupštinu Ujedinjenih nacija prvobitno je bilo planirano za 2. maj i da podsetimo pomereno je za najmennje 4 dana. Utisak je da oni koji su napravili nacrt rezolucije nemaju sigurnu većinu u Generalnoj skupštinu UN-a, koja bi im garantovala da će ona biti usvojena i da im je potrebno vreme kako bi prikupili dodatne glasove. Nakon 6. maja znaćemo da li su uspeli da razjesne sadržaj rezolucije zemljama koje se iz nekog razglaza dvoume.

Ipak, ostaja ocena da je odlaganjem glasanja za rezoluciju srpska delegacija uradila dobar posao i predočila činjenice da u Srebrenici nije postojao nikakav genocid.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, rekao je da je ovaj nacrt rezolucije zasigurno jedan veliki pritisak na Srbiju da bi se srpski narod okarakterisao genocidnim, iako smo mi i kroz istoriju, kako je dodao, stradalni narod.

- Kroz istoriju smo pomagali svim tim narodima na Balkanu, da li su oni bili u sastavu nekada države Srbije ili smo im pomagali na njihov poziv. I onda najedno sada dobijamo ovaj sraman nacart rezolucije. Međutim, svedoci smo i videli smo da je ta diplomatska borba i predsednika Vučića i celog srpskog rukovodstva u Ujedinjanim nacijama dala rezultate. Jer očigledno da oni nisu očekivali takav odgovor Srbije. Odmah se oglasio i neustavno izneo svoj stav i ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjanim nacijama Zlatko Lagumdžija, koji je rekao da rezolucija ide na dopun. Znači oni su imali nešto spremljeno, ali Srbija je dosta dobro odgovorila i sigurno da je veliki broj zemalja saslušao i prihvatio argumente Srbije o tom sramnom nacrtu rezolucije – kazao je Jeremić i dodao:

- I sada na sve načine, tako uplašeni, pokušavaju da dopunue tu rezoluciju i da je iznesu pred Ujednjene nacije, ne bi li na neki način dobili većinu. Ja verujem opet da pravda i istina postoje u svetu, da smo je mi obelodanili ovim i da neće doći do usvajanja rezolucije. Ukoliko bi rezolucija bila usvojena, bila na dnevnom redu Skupštine na glasanju i usvojena, sigurno bi išlo ka uništenju i Dejtonskog sporazuma i Republike Srpske, jer bi se ona smatrala genocidnom tvorevinom.

Jeremić ističe da srpsko rukovodstvo u svakom trenutku treba da odbaci takav stav, što bi i uradilo, kako je dodao, jer ukoliko dođe do njenog usvajanja, nama bi veoma teška pozicija i u razgovorima sa Prištinom i bilo kojim drugim.

- Jednostavno, ako ste označeni kao genocidan narod, vi nemate šta da tražite. Nadam se i posle ovoga što je izneto i od strane ljudi koji se bave genocidom kao formum, a ne samo kao političari koji iznose ono što im se kaže, da će najići na razumevanje kod većine članica Ujednjenih nacija i da neće podržati sraman nacrt rezolucije za genocidu, jer mi nismo genocidan narod – istakao je Jeremić i dodao:

- Tamo se dogodio rat, tamo su počinjeni zločini, počinjen je jedan veliki zločin i sa jedne, i sa druge, i sa treće strane. Medijska kampanja je bila takva da se čuje za Srebranicu i da bude okarakterisana kao ogroman zločin, što i jeste. Niko ne beži o toga, ali nema nikakve genocidne namere u tome. Ovo ne govorim ni paušalno, ni kao novinar, ovo govorim i kao pravnik. Tako da verujem da neće ni doći do glasanja, da će biti odbačen ovaj nacrt rezolucije – rekao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, javni nastupi ljudi koji se bave genocidom i koji su potvrdili da u Srebrenici nije počinjen genocid mogu da znčajno pomognu Srbiji u odbrani pravde i istine.

- Jednostavno, postoje zemlje koje gledaju, koji su možda i bile žrtve u nekim ratovima, i gledaju to šta će im reći, ajde da kažemo, stručnjaci koji se bave genocidom, da bi negde potvrdili njihov stav. Ali mene više brine unutrašnja priča, koliko će se to odraziti po nas. Mi imamo da iz Bosne sada postoje novi zahtevi, gde se traže da se prekinuspecijalne veze između Srbije i Republike Srpske, što je skaradno. Znači oni su sada sve pokrenuli. Očigledno da je ovaj nacrt rezolucije tako spremljen da bi bio direktan udar na Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. Republika Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. A sve ovo negde meni izgleda kao da idu ka tome da bi se taj Dejtonski sporazum poništio, revidirao, neutralisao, bilo kako, kako bi jednostavno bila uništena Republika Srpska. Oni kažu sada mi idemo u Evropsku uniju, sve je legitimno, sve je to u redu. Ali kažu jedinstveno, znači oni jednostavno više ne prepoznaju dva entiteta, oni prepoznaju Bosnu i Hercegovinu. Oni i za sada drugi entitet, Republiku Srpsku, vide kao RS, ili, kako ga nazivaju još, drugi manji entitet – rekao je Jeremić i dodao:

- Znači, veoma moramo biti obazrivi u narednom periodu, i uopšte nam ne trebaju ove podele u društu, koje se događuju. Govorimo o delu opozicije, koja se bavi nekim, kada su državni, nacionalni interesi ugroženi, perifernim stvarima. Hoće na izbore, neće na izbore. Mi moramo da budemo čvrsti kao nacija, da imamo jedinstven stav, a ne da se oni po nalogu nekih tamo njihovih istomišljenika sa zapada ponašaju, i da daju i neke izjave, i da tvrde da je bilo genocida. Ne, nije bilo genocida, što je potvrdio i Međunarodni sud.

Kako je rekao Jeremić, oni se raduju tim, misleći da će tim da se ruši Aleksandar Vučić.

- Ovo apsolutno nema veze sa predsednikom Srbije. Ovo je rušenje Srbije, rušenje Republike Srpske i rušenje naše nacije. Jedan ozbiljan udar na nas – kazao je Jeremić.