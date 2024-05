Vučević: Srbija je pravna država, zločini neće moći da se isplate

Mandatar za sastav Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da će se zalagati za pravnu državu, za veće kažnjavanje onih koji čine zločine i veću brigu prema žrtvama zločina, naglasivši da je Srbija pravna država koja svojim građanima obezbeđuje pravo, pravdu i sigurnost i u kojoj zločini neće moći da se isplate.

"Pravda drži zemlju i gradove. Ovo je nasušna misao koja nam uvek mora biti zvezda vodilja koja će nas inspirisati da se žrtvujemo, ali i učiniti da pobeđujemo kako bismo svom narodu obezbedili pravo, pravdu i bezbednost", rekao je Vučević izlažući ekspoze u Skupštini Srbije.

On je istakao da svi znamo da je sudska grana vlasti nezavisna od preostale dve, izvršne i zakonodavne, ali da isto tako mora biti jasno da je na nosiocima sudskih funkcija velika odgovornost.

"Oni moraju u svojim presudama uvek uzimati u obzir opšti interes, tako i interes oštećenog, čega nam je neretko nedostajalo i zbog čega su građani sa pravom dizali glas i postavljali pitanja", naglasio je Vučević.

On je podsetio da je skupštinska većina 2019. godine donele izmene Krivičnog zakonika, kojim je u naš pravni sistem vraćena kazna doživotnog zatvora bez prava na uslovni otpust.

"Izmenama iz te godine uvećani su brojni posebni minimumi, kada je reč o kaznama zatvora za različita krivična dela. Da nije bilo tako, bojim se da mnogi ne bi osetili mač pravde, koji uvek mora stajati u ruci nosioca pravosudne vlasti. Ne da bi se bilo ko ugnjetavao, već naprotiv, da bi se ugnjeteni zaštitili i da bi se ukazalo neophodno zadovoljenje u vidu izrečene kazne onima koji su im naneli zlo", rekao je Vučević.

Dodao je da bez straha od pravične kazne neće biti ni uzdržavanja kod onih koji su delikatima skloni i koji bi nasiljem da postignu sve ono što ne mogu radom ili blagim delovanjem.

"Zato i stručno-pravna javnost mora imati više sluha za one koji su ugnjeteni, za one koji su povređeni i za one koji se smatraju nedovoljno zaštićeni", naglasio je Vučević.

Istakao je da, kao advokat, zna sa kakvim se problemima suočavaju advokati, tužioci i sudije, ali i naglasio da je siguran da imamo kvalitetne i čestite ljude u sudovima.

"Želim da i oni znaju da će u meni uvek imati čoveka koji će biti spreman da ih sasluša, da im pomogne da uradi ono što je posao izvršne vlasti. Da omogućava uslove za nesmetan rad i delovanje od kojeg će korist imati čitava država, jer će narod videti da živi u pravnoj državi i da ovde zločini nikada neće moći da se isplate", rekao je Vučević.

Dodao je da je sudstvo nezavisno, a tužilaštvo samostalno u svom radu i da tako i treba da bude, ali da to ne znači da je bilo ko neodgovoran za svoj rad.

"Svi smo konačnici odgovorni narodu, jer zbog naroda i radimo, a od naroda i dobijamo platu. I nije to samo pitanje puko profesionalizma. Reč je o istinskom i dubinskom rodoljublju, jer imali išta svetije od pravde. Kakva je uopšte smisao postojanja države u kojoj nema pravde? Srbija jeste zemlja pravičnih ljudi i jeste pravna država. Tako će biti i ubuduće", poručio je manadatar.

On je posebno naglasio da država mora da bude uvek budna, beskompromisna i oštra u zaštiti žena.

"Žene će u Srbiji imati ista prava i iste početne pozicije kao i muškarci", rekao je Vučević.

Takođe, on je istakao da stvaramo društvo jednakih u pravdi, jednakih u pristupu i društvo jednakih šansi.

"I u tom društvu nema, nije bilo i neće biti mesta za bilo kakvu vrstu verske, rasne, nacionalne ili etničke netrpeljivosti. Braniću pravo pripadnika svake nacionalnosti da slobodno koristi svoj jezik, svoje pismo, da ispoveda svoju veru, čuva svoju tradiciju, običaj i kulturu i izjašnjava se kako on to želi, bez ikakvog straha ili bilo kakve primisli da bi zbog toga na bilo koji način mogao biti diskriminisan", poručio je Vučević.