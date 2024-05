Vesić: Kineski predsednik drugi put u Srbiji za osam godina - znak da naša zenlja ima velikog prijatelja

Kineski predsednik Si Đinping za dva dana doći će u posetu Beogradu, što će biti njegova druga poseta Srbiji za osam godina, što pokazuje koliki ugled u svetu uživaju i naša zemlja i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

"Od ogromnog je značaja za zemlju koja, teritorijalno i po broju stanovnika nije velika, da predsednik jedne od najvećih svetskih sila drugi put dolazi u posetu za osam godina. To pokazuje koliki je ugled predsednika Srbije u svetu, jer Si Đinping u tako kratkom roku ne posećuje ni mnogo veće zemlje", rekao je Vesić za Informer TV.

Dodao je da je Si posetiti samo tri evropske prestonice - Pariz, s obzirom da je Francuska sada najvažnija zemlja EU, a zatim Beograd i Budimpeštu, jer su Srbija i Mađarska dve zemlje sa kojima Kina najviše sarađuje.

"To je veliko priznanje i dokaz da je Vučić veliki politički lider, sa čak i većim ugledom od veličine naše zemlje. To je i dokaz da Srbija ima velikog prijatelja u svetu", napomenuo je ministar.

On je pojasnio i da se Srbija i do sada ugledala na Kinu u pogledu njene investicione politike, koja se uglavnom zasnivala upravo na ulaganjima u transportnu infrastrukturu - u puteve i železnice, koja su vodila ubrzanom rastu BDP-a.

Upravo je to, dodao je, bio uzor Srbiji, koja uveliko ravija svoju saobraćajnu i transportnu infrastrukturu, kao osnov daljeg ekonomskog razvoja Srbije, na čemu insistira predsednik Vučić.

"Time povezujemo Srbiju, obezbeđujemo razvoj turizma i lokalnih biznisa, obezbeđujemo više stranih investicija, koje dolaze tamo gde imaju put ili prugu, povećavamo mobilnost stanovništva i stvaramo bolje uslove za život svih građana", rekao je Vesić.

U tom smsilu, ponovio je da će do 30. jula biti završeno 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice, koja će biti puštena u saobraćaj do kraja godine.

Zahvaljujući tome, od Beograda do Subotice putovaće se 80 minuta, od Beograda do Vrbasa 53 minuta, od Beograda do Bačke Topole 64 minuta, a od Novog Sada do Vrbasa samo 17 minuta.

"Za 17 minuta ne možete kroz Novi Sad da prođete ceo... Ljudi će moći da rade u Novom Sadu, a da žive u Vrbasu. To će potpuno promeniti način života svih ljudi na trasi", rekao je ministar.

Podsetio je da je Srbija kupila pet kineskih brzih vozova, kod kojih će u Českoj biti izvršena homologacija na evropske standarde, dok će sertifikaciju same pruge po standardima izvršiti jedna od najvećih evropskih kompanija iz Holandije, a tehničku kontrolu i prijem nemačka kompanija "Dojče ban".

Vesić je dodao da će do kraja godine stići i 10 manjih "Štadlerovih" vozova.