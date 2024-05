Ministar Đurić u 'Hit tvitu' poručio: Srbija će voditi nacionalno odgovornu spoljnu politiku - Nova Vlada je okrenuta ka budućnosti

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

U večerašnjoj emisiji Verice Bradić o događajima u nedelji pred Vaskrs i šta nas čeka posle praznika govorili su Marko Đurić, ministar spoljnih poslova, Jelena Žarić Kovačević, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ljubiša Ristić, reditelj, Aleksandar Apostolovski, kolumnista politike.

Predlog broj 1 - Memorijali

Komentarišući prvi predlog Ristić je rekao da da država preuzima na sebe ono što treba, sećanje i memorijalne centre.

- Najveći memorijalni centar koji može da se osmisli i napravi je da se uvede obavezno srednje školovanje - kazao je Ristić i dodao da do 2027. godine to treba učiniti.

Ristić je naveo da je obrazovanje osnov svega u zemlji.

Apostolovski je komentarišući mnoge ideje koje su postojale kaže da se seća da je postojala polemika da li su deca posle tog perioda trebala da se vrate u školu, te da su ova dva zločina možda i najgora u našoj istoriji.

- Ponekad su postojale nepotrebne polemike. Slažem se sa Ljubišom, da se ništa ne može sprečiti ukoliko ne budu roditelji više sa decom - kazao je Apostolovski.

Žarić Kovačević rekla je da su nestali životi dece i ljudi i da ne bi upoređivala ko je o kome više govorio.

Kako je dodala, smatra da će Vlada Srbije usvojiti potrebne predloge i razmišljati o merama koje treba preduzeti.

- To je opomena za čitavo naše društvo na koji način bi trebalo da razmišljamo - kazala je Žarić Kovačević i istakla da će Vlada Srbije raditi na svemu što je potrebno.

Đurić je rekao da su 3. i 4. maja prošle godine cela Srbija tugovala i da su najtvrđi među nama plakali.

- To su traume koje se ne događaju svaki dan. Država Srbija je preduzela mere bez presedana, raspoređene su hiljade policajaca po školama. Kao otac tri ćerke školskog i predškolskog uzrasta video sam kao odgovornu tu meru Vlade. Važno je da nastavimo da se sećamo. Kao roditelj smatram da treba da nastavimo da čuvamo svoju decu - istakao je ministar Đurić.

Predlog broj 2 - Vlada

Ministar Đurić komentarišući novu Vladu Srbije kaže da je nova Vlada Srbije vlada budućnosti i da je okrenuta ka budućnosti.

- Ova Vlada je vođena vizijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i može da transformiše Srbiju na bolje. Srbija će voditi nacionalno odgovornu spoljnu politiku pružanja ruke čuvajući svoje dostojanstvo - kazao je Đurić.

Poručio je da Srbija neće zapostaviti svoja tradicionalna prijateljstva.

- Mi ćemo negovati prijateljstva i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Ruskom Federacijom i sa zemljama koje su nam pomogle širom sveta, nekadašnjim nesvrstanim zemljama, koje su nam pomogle da dobijemo ovaj EXPO - rekao je Đurić.

Upitan da li je Vlada previše glomazna Đurić kaže da je zanimljivo da to govore oni u čijim Vladama je bilo jako mnogo ministara.

Ocenio je da nova vlada ima ozbiljan kadrovski sastav, pohvalio je odgovornost novog premijera Vučevića i istakao da je ova vlada, vođena vizijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, vlada koja uživa izuzetan legitimitet.

Đurić je rekao da je red da se novoj Vladi da 100 dana da pokaže kako funkcioniše i da oni koji je sada komentarišu i kritikuju ne poštuju ni osnovna pravila demokratije.

- Srbija će do 2025. godine dostići prosečnu zaradu od 1.000 evra. Srbija će do 2027. realizovati 300 novih projekata u okviru našeg ''skoka u budućnost'' - naveo je Đurić.

Kako je rekao, kada se kritikuje treba nuditi rešenja, a ne samo kritikovati.

Apostolovski je rekao da je nova Vlada - Vlada Srbije i da je napravljen jedan funkcionalni kabinet.

- Mislim da su odnosi sa SAD već resetovani... Čini mi se da je ovo Vlada koja će obnavljati prijateljstva sa SAD, a koja će zadržati tradicionalne dobre odnose sa Pekingom i Moskvom - ocenio je Apostolovski.

Kako je dodao, u ovoj Vladi su uključene i sve nacionalne manjine, što je izuzetno dobro.

- Sa tim može da se ponosi svaka demokratska zemlja - naveo je Apostolovski.

Žarić Kovačević komentarišući to da Srbija stoji na dve stolice kaže da ova Vlada ne gleda na to kako će stranci gledati na to.

- Naša Vlada je vlada kontinuiteta i to od 2014. godine - kazala je Žarić Kovačević.

Kako je naglasila, Vlada je isključivo prosrpska i svi ministri će raditi u interesu Srbije.

- Nama je potrebno da imamo kontinuitet, da obezbedimo mir i stabilnost - navela je Žarić Kovačević.

Osvrnuvši se na posetu predsednika NR Kine Si Đinpinga Ristić kaže da ova Vlada ima ogroman posao.

- Nije to samo EXPO 2027, već je to Vlada koja ne sme da bude pasivna, koja mora da bude aktivna na polju ekonomije, zaštite građanskih prava - rekao je Ristić.

Govoreći o poseti predsednika Kine Evropi Apostolovski kaže da se Makron pre susreta sa njim video sa Šolcom i dodao da Francuska i Nemačka ne mogu da se dogovore o liderstvu u Evropi.

- Očigledno je njegova ruta izabrana zato što smatra Makrona jačim igračem od Šolca - ocenio je Apostolovski.

Kako je rekao, to što je izabrao Srbiju pored Mađarske i Francuske govori o tome da mu je naša zemlja veoma značajna i da u njoj vidi principijelnog saveznika.

Đurić je istakao da je poseta predsednika Ši Đinpinga za nas velika čast i da smo zbog nje veoma radosni.

- Sporazum o slobodnoj trgovini je zadužbina za generaciju naših unuka - naveo je Đurić.

Kako je dodao, to što je Srbija među tri evropske zemlje koje posećuje je dokaz da naša zemlja sama donosi svoje odluke.

- Srbija gleda svoj interes. Kina je danas lider na tržištu automobila, mi želimo da u budućnosti našu ekonomiju podižemo kroz saradnju sa Kinom - kazap je Đurić i dodao da SAD ima Kinu kao trgovinskog partnera broj jedan.

Predlog broj 3 - Stadion

Žarić Kovačević rekla je da nije sve samo u Stadionu i da je on jedan od 323 projekta do EXPA.

- Pored tog stadiona biće i tematskih parkova za decu, mnogo infrastrukture. To nije samo razvoj Beograda, već Srbije - kazala je Žarić Kovačević.

Ona je istakla da se sve nalazi u Opštini Surčin, gde će se graditi i nove saobraćajnice.

Apostolovski je rekao da se vlast ne može kritikovati zbog EXPA i da britanski Sun piše o našem stadionu u superlativu.

- Oko EXPA, stadiona, prijema Kosova u Savertu Evrope se ova vlast ne može kritikovati - ocenio je Apostolovski.

Upitan o projektu stadiona Ristić je rekao da je juče imao raspravu i onda dodao da je to biznis, nova radna mesta, investicija, privredni rast.

- Fudbal je tu stvar usput - naveo je Ristić.

Đurić je rekao da opoziciona politička javnost nema dovoljno odgovornosti da prigrle ono što je dobro za Srbiju.

- Za mene je ovaj stadion jedna politička snažna izjava da Srbija sanja velike snove, da iako smo mali narod, mi smo narod sa mentalitetom velikog naroda - kazao je Đurić i dodao da je stadion velelepni objekat.

Pobednički predlog je broj 1 - Memorijali.

