'SARADNJA KINE I SRBIJE JE NA OBOSTRANU KORIST!' VESIĆ ZA PINK: U decembru do Subotice ćemo putovati za 80 minuta! (VIDEO)

Kina puno investira u infrastrukturu, i to je put koji i Srbija treba da sledi, rekao je za PINK ministar infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja Goran Vesić.

Komentarišući dolazak kineskog predsednika Si Đinpinga i značaj te posete Srbiji, Vesić je rekao da je to veoma važna poseta za našu zemlju, posebno istakavši investicionu politiku Kine kao nešto korisno iz čega možemo puno toga da naučimo.

- Investiciona politika Kine u infrastrukturu, posebno u transportnu, suštinski je dovela do povećanja njihovog BDP-a. Nemojte zaboraviti da je BDP Kine od 2000. do 2010. rastao po prosečnoj stopi od oko 10 odsto, zato je od 2010. do 2020. ona bila oko 7 odsto, i upravo to što su oni odlučili da razvijaju svoju zemlju kroz ulaganja u infrastrukturu je omogućilo da se zemlja bolje poveže, da se omogući pristup tržištu, da se obezbedi veća produktivnost i ravnomerno razvijanje regiona - rekao je Vesić.

Kako kaže, Kina je 2004. godine imala ukupno 104 hiljade kilometara puteva, da bi već 2020. godinu završili sa 5,2 miliona kilometara puteva.

- Kada su u pitanju pruge 2010. godine imali su skoro 52 hiljade kilometara pruge, da bi 2021. godine imali 103 hiljade kilometara pruge. Govorim o tome da je ulaganje u infrastrukturu dovelo do dramatičnog skoka BDP-a u Kini - rekao je ministar.

Ističe da je to nešto što i Srbija pokušava da uradi, i dodaje da su kineske investicije važne kada je u pitanju naša infratruktura.

- Mi imamo trenutno kada je u pitanju drumska infrastruktura 8 projekata sa Kinom, a inamo i dva nova potencijalna - rekao je Vesić i dodaje da je jedna od kineskih kompanija radi i prugu u Srbiji između Novog Sada i Subotice.

Kako kaže, već u decembru do Subotice ćemo putovati za 80 minuta. Dodaje da je saradnja sa Kinom dobra za našu zemlju, ali je takođe dobra i za kineske kompanije.

