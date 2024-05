EKSKLUZIVNO! PAPIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA GA OPOZICIJA POVEZUJE SA BELIVUKOVIM KLANOM: To je šema kojom pokušavaju da izmanipulišu ovaj narod (VIDEO)

Poznati biznismen Aleksandar Papić u podkastu “Bez ljutnje, molim sa Gordanom Uzelac” progovorio je o svom privatnom životu, pritiscima opozicije, ali i optužbama da je navodno morao da angažuje vođu ozloglašenog kriminalnog klana, Veljka Belivuka!

Aleksandar Papić nikada do danas nije govorio za medije, iako je on opozicionim medijima itekako zanimljiv. Njegovo ime pominje se često u novinskim člancima i televizijskim prilozima, a čak mu je ime pominjano i na sednici Skupštine Srbije kada se birala nova Vlada.

Gost Gordane Uzelac u podkastu "Bez ljutnje, MOLIM" rekao je za sebe da je normalan, porodičan, poslovan čovek.

Papić se u razgovoru sa Gordanom Uzelac osvrnuo i na pisanje 'Krika' da je oteo neki lokal na Trgu Republike italijanskom biznismenu Eduardu Lojakonu, koji čak tvrdi da je on angažovao i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Koliko sam se šokirao za pismo, šokirao sam se i za to. Čovek, ne znam ni kako da objasnim to, nisam ga nikad ni video - počeo je Papić i dodao:

Ja ne mogu na nedeljnom nivou da propratim koliko ima laži. Ja tog čoveka u životu nisam video, pojma nemam o čemu se radi, ali to je upravo pritisak na mene poturanjem laži.

Papić je rekao da opozicija u njemu vidi nekog ko može da uradi nešto, a da on ne može da uradi ništa i da neće da laže o SNS-u.

- Italijana nikada u životu nisam video. Raspitao sam se, znam ko je. Pripremio sam se da odgovorim na to pitanje, očekivao sam ga. Italijan, njegov otac, je postao zakupac tog lokala 1995. godine - pojasnio je Papić.

Prema njegovim rečima, to što je Italijan pričao da se dešavalo njemu u stvari je on radio 1995. godine.

- Taj lokal je podelio u više manjih lokala i dao u rezakup drugim korisnicima - naveo je Papić i pojasnio da Italijan nije plaćao ni deo koji je trebalo da plati.

Kako kaže, gospodin Italijan je angažovao jednu ozbiljnu kriminalnu grupu kojoj je obećao pozamašnu svotu novca da ne izgubi ugovor.

- Posle toga on pravi kontra priču i kaže da je neko angažovao Belivuka da ga istera iz lokala, e to nije istina, on je angažovao Belivuka, pošto mu je propala prva kombinacija gde je Aleksandar Kajmaković platio reket 300.000 evra jer je imao ugroženu bezbednost - naveo je Papić.

Upitan kako nađu njegovo ime, kaže da se ono koristi sada svuda, da ga pripisuju Srpskoj naprednoj stranci, izmišljaju i čine to da bude ''mirođija u svakoj čorbi''.

- Bez obzira da li sam bio tu ili nisam, oni to posole, to je obavezno on, to je Srpska napredna stranka, to tako funkcioniše, ta kriminalna šema. Upravo zbog toga oni to rade. Kakve ja to veze imam sa tim lokalom - kazao je Papić.

On se osvrnuo i na izjavu Italijana koji opisuje njega kao čoveka nižeg rasta koji nosi naočare.

Ja imam 186 centimetara, ako je to niži rast, to je super. Znači on ne zna ni kako izgledam.

Papić se osvrnuo na razne izjave Italijana i istakao da oni čine sve da laž postane istina.

- To je njihova šema i platforma kojom pokušavaju da izmanipulišu ovaj narod i da promene, iskrive realnu sliku, a to je prosperitet i sigurnost koju imamo. To je ono što se dešava. Sve oni što rade jer nemaju politiku, pronalaze ljude sumnjivog morala, žele da učine štetu, jer naš narod je nekad naivan - istakao je Papić.

Autor: Pink.rs