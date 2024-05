'BORBA OKO REZOLUCIJE O SREBRENICI JE BORBA NERAVNOPRAVNIH' Vučić: U četvrtak u UN videćemo da se rađa novi poredak u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je borba oko Rezolucije o Srebrenici borba neravnopravnih, ali da ćemo u sledeći četvrtak u UN, kako je rekao, videti da se rađa drugačiji i novi svetski poredak.

"Da postoji jedan značajan deo zemalja koji sme da se suprotstavi teroru većine i njihovom shvatanju istine. Veoma, veoma značajan broj zemalja. Koji se više ne libe da govore slobodno. Ja se ne libim da govorim slobodno. Niko ne može to da mi uskrati", rekao je Vučić.

Na pitanje da li postoji neka takva zemlja u regionu, Vučić je odgovorio da je Mađarska sasvim sigurno slobodna zemlja.

Vučić je istakao da iza te Rezoluciej stoje isključivo Berlin, London i Vašington i da bi bilo veoma licemerno da krivi zemlje iz regiona koje će glasati za nju.

"Šta hoćete da vam kažem kada jedan Meksiko bude uzdržan ili Nikaragva protiv? Za to mogu da vam kažem jer su to čvrsti ljudi, čvrste zemlje. A Crna Gora da bude za. Ili Kina da bude protiv, a Crna Gora da bude za. Ali vam i to govori koliko se poredak u svetu menja. A meni su najsmešniji njihovi izvinjavajući razlozi i sve to što govore", rekao je Vučić.

Za Severnu Makedoniju je rekao da su naši prijatelji i braća, ali da kod njih to tako funkcioniše.

"Kada nemate dovoljno snage u međunarodnoj areni, onda morate time da se bavite. Ali, hoćemo li da se iživljavamo na Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji? Ne bi baš imalo smisla. Ja mislim da je više fer i da je poštenije, da kao čovek i u ime Srbije, izađem i kažem šta mislim onima koji stvarno iz ovoga stoje. To su Berlin, London i Vašington", poručio je Vučić.

Ući će u istoriju ono što ću reći na Sednici GS UN Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će ono što bude rekao na Sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati rezolucija o Srebrenici ući u istoriju. "Lažu nas sve vreme i to je najmanje što ću u lice da im kažem. U istoriju će ući, u istorijske čitanke Srbije to što ću im reći, šta god neko danas govorio. Glavni argument im je bio da nema kolektivne krivice već je ona individualna, a kada ih pitate čije ime piše u rezoluciji, kažu ničije", rekao je predsednik.

Na pitanje o odnosima sa Nemačkom, Vučić je rekao da nisu kao u vreme kancelarke Angele Merkel, ali da veruje da ćemo moći da gradimo bolje odnose sa tom zemljom.

"Odnosi sa kancelarom (Olafom) Šolcom su drugačiji u odnosu na Merkelovu, a drugačiji su odnosi sa Šolcom u odnosu na ono što imamo sa Ministarstvom spoljnih poslova Nemačke. Verujem da ćemo moći da gradimo bolje odnose sa njima", konstatovao je Vučić.

Dodao je da sa Britancima nismo nikada imali sjajne odnose, ali da ćemo morati i tu da gradimo bolje odnose.

"Sa Vašingtonom razgovaramo. Ponekad je lakše razgovarati sa Vašingtonom nego sa mnogima drugima. Znate, bar hoće da vas čuju, ako ništa drugo. A da ja sad kažem, kriva mi Podgorica i Skoplje, a nisu krivi ovi koji su ovo napravili, bio bih licemer i pokazivao bih da sam kukavica. A ne mislim da sam kukavica i umem da nazovem pravim imenom i na pravu adresu da se obratim", objasnio je Vučič.