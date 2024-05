Predsednik Vučić govorii o svim važnim temama za Srbiju i njene građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gost je emisije Jutro sa dušom voditeljke Jovane Jeremić, sa kojom razgovara o najaktuelnijim političkim temama važnim za našu državu.

Generalna skupština UN na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici zakazana je za četvrtak 23. maj.

Predsednik je na samom početku rekao da sutra putuje u Njujork gde našoj državi predstoji velika borba.

Predsednik je rekao da delegacija Srbije kreće iz Hrama Svetog Save i da će im patrijarh Porfirije izgovoriti besedu.

- Redovnom linijom u sedam sati letimo za Njujork, vraćamo se u petak. Četiri, pet dana provešćemo u Njujorku, imaću mnogo sastanaka, a u četvrtak ćemo da se borimo svi zajedno. Rekao sam i ljudima koji idu sa mnom, ako nisu spremni da se bore, ako misle da je to uobičajeni put, da ne idu. Oni koji su spremni da se bore, na svaki način, da samo oni pođu - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Borićemo se i ja vam to garantuje. Znam kolika je sila koja nam preti i koliko su veliki i snažni, ali mi ćemo dati sve od sebe. Suprotstavićemo se jače nego što su očekivali -rekao je predsednik.

Predsednik Vučić se zatim osvrnuo na najave Crnoj Gori da će glasati za Rezoluciju o takozvanom genocidu u Srebrenici.

- Nije to prvi put, Crna Gora je priznala i nezavisno Kosovo. Hrvati kad nemaju šta na naslovnu stranu, oni pišu o meni. U tome učestvuju i ljudi iz Srbije. Nisam sklon da prebacujem krivicu. Umerena doza moje agresivnosti je to što sam rekao da se ne mešamo u unutrašnje stvari Crne Gore. Mi poštujemo i međunarodno pravo i naše susede. Poštujemo sve. Za mene je bila odvratna igra oko amandmana i celu istinu, sa kim su pregovarani i zašto izneću po povratku iz Njujorka. Reč je o igri kojom je trabalo Srbiji da se zapuše usta. Niste se sa Srbijom dogovarali oko amandmana za Rezoluciju. Podneli su najmanje jedan, a čak i drugi koji su dobrim delom prihvaćeni. Drugi govori da narodi ne mogu nositi krivičnu odgovornost, već samo individualnu. Ako je tako, šta će vam Rezolucija, već su svi snosili odgovornost individualno. Što to radite kada imamo individualnu odgovornost. To je neko radio da bi sopstvenu savest mogao da opere zašto će da glasa za Rezoluciju. Neka oni rade svoj posao, a najjadnije je to što kažu da se mi iživljavamo nad nekome. Srbija se iživljava nad Crnom Gorom, pa nije Srbija priznala nezavisnost, ničega u Crnoj Gori, nije Srbija narušila teritorijalni integrite Crne Gore, već Crna Gora Srbiji.

Predsednik je poručio da ćemo u četvrtak znati ko su nam prijatelji u svetu, a ko su nam samo partneri.

- Mi ćemo već u četvartak uveče znati ko su nam prijatelji u svetu, a ostali su nam partneri. Svi koji ne glasaju ili su uzdržani su nam prijatelji, sa ostalima ćemo da imamo korektne odnose.

Predsednik Srbije se zatim osvrnuo na predstojeće lokalne izbore koji će se održati 2. juna, kao i na navode nekih da bi mu poraz u gradu Nišu najteže pao.

- Ja sam uvek spreman da čestitam ljudima koji nas pobede. Da li bih najteže podneo ovakve ili onakve rezultate. Vreme je da pokažete šta znate i umete. Prosečna plata u Nišu je veća za 150 odsto, u Beogradu je za oko 120 odsto veća plata. Brže je rasla plata u Nišu nego u Beogradu i Novom Sadu. Imali smo 37.000 nezaposlenih u Nišu, danas je to 17.000. Zašto bih teško podneo da ne pobedimo u Nišu? Zato što sam u Nišu proveo više vremena u poslednjih 10 godina nego što su svi predsednici i premijeri zajedno proveli vreme u Nišu. Deset fabrika, 10 investicija, lično sam učestvovao u dovođenju u Niš. Pričate da Niš to nije dobio, ima budžet od 15 milijardi, a što ne kažete da je bio 7 milijardi, što ne kažete da radimo brzu prugu Beograd-Niš. Što ne kažete da je Niš dobio auto-put do Bugarske granice. Što ne kažete da smo uradili Grdeličku klisuru celu, da se gradi pruga Niš-Dimitrovgrad. Što ne kažete narodu da je niš prvi dobio Klinički centar, zašto to prećutkujete. Šta ste vi ponudili narodu, šta ćete da uradite za Niš? Lako je nekoga kritikovat, ali je teško nešto uraditi -rekao je predsednik i dodao:

- Mi u Nišu imamo kompletno novu listu i treba da sagledavamo svoje greške, koliko nismo vodili dovoljno brigu o ljudima Ići ću u Niš poslednjeg dana svoje kampanje i reći ću im šta mislim, a oni neka izaberu. Mislim da je Niš na odličnom putu, da se niko u istoriji nije brže i bolje razvijao. Da li mogu da imaju bolji odnos, da mogu, i moraju da imaju.

Predsednik Vučić je prokomentarisao i na sramne izjave nekih od članova opozicije, pa istakao da opoziciono nazivanje sela "selendrama", Srbijom zverinjakom i slično jeste dobra poruka za sve građane Srbije.

- Ja mislim da je ovo dobra poruka za ljude, da to je njihov odnos. Oni misle da ovo nisu ljudi, a da su oni viša klasa i rasa. Ja sam rođen u Beogradu, ali nikada to nisam smatrao nekom manom ili prednošću. Rodite se tamo gde za to vaši roditelji donesu odluku. Govorio sam i o Nišu jer sam se trudio koliko je važno da vreme posvetim jugu Srbije. Više sam vremena proveo u Nišu nego svi moji prethodnici zajedno od 1945. godine. Za 10 godina sam bio u Nišu nego svi oni zajedno. Ovo pokazuje gađenje prema sopstvenom narodu, pokazuje isticanje sebe, kao mi smo urbane face, neće valjda ovi seljaci da nam odlučuju. Oni koji su urbani ne napadaju starce, oni su uvek prihvatali fer borbu.

Predsednik Srbije se osvrnuo na atentat na Roberta Fica, pa odgovorio da li se boji za sopstvenu bezbednost.

- To su besmislice, ne bojim se ni u Njujorku, a kamoli ovde! Fico je istinski, slobodarski, veliki lider. Samostalni, nezavisni, veliki lider. Kapa dole za Roberta Fica, nadam se da će biti bolje pa kad se vratim iz Njujorka da sa drugom Viktorom odem i posetim ga. Interesantna je priča, kao protiv nasilja. Znate li koju je organizaciju osnivao onaj koji je upucao premijera Fica, to je "Slovačka protiv nasilja".

Vučić je zatim prokomentarisao i besramne izjave Save Manojlovića, kako bi on trebalo da se nađe iza rešetaka.

- Zna se ko koga finansira, nije to neka tajna. Imate grupu građana u Čačku, kojima sa strane daju po 40, 50 hiljada evra za lokalne izbore da bi pobedili Todorovića i SNS. Nešto stiže iz Nemačke, nešto odavde, nešto odande. Ljudi misle da je to pitanje lokalnih izbora samo, da kanalizacija je važna, putevi nikada ih više nismo ni gradili. Nije glas samo za ljude na lokalnom nivou već i za one koji vode ovu zemlju. Mi smo napravili jedan širi front pokazujući da razumemo u kakvoj je situaciji država. Zato je tu Dačić, Milica Đurđević, zadoovljan sam po tom pitanju. Mi smo pokazali ozbiljnost i odgovornost. Oni podelama, deobama, nesposobnošću da liste podnesu na validan način pokazuju neodgovrnost i neozbiljnost. Kada neko kaže da Beogradu nije potreban metro, nego garaže na sprat... Gradimo i gradićemo, nama je metro ono što rešava probleme. Da je neko vodio računa o državi, ne bi danas imali ove izbore. Neko nije hteo da vodi računa o državi, sad je već drugačije -rekao je Vučić i dodao:

- Vi očekujete eksploziju besa ili agresije sa moje strane, meni je samo žao ovog čoveka. Oduševljenje kod onih koji promene svoj izbor, u Beogradu traje nekoliko meseci... Njihov jedini program je "Vučića u zatvor", Dačić je nama važan partner, i važno je da zajednički radimo. Što se zatvora tiče nije najgore što čoveku može da se dogodi, najgore je kada radite protiv svoje zemlje. Oni su govorili kako nas finansira Blejer, Šveder, ali oni nastavljaju sa lažima. Njima je Rokfeler davao pare i nemaju objašnjenja što je to radio. Dobro je da ljudi vide njihove antisrpske stavove, da ih nije briga za rezoluciju i za Kosovo, rekao je Vučić i nastavio:

- Lokalni izbori će svakako biti teški za listu koja nosi moje ime. Ujediniće se mnogi lokalni interesi, politički, kriminalni na lokalnom nivou. Imate dve liste u Novom Sadu iza kojih stoji čist kriminalni lobi. Ima tu raznih lista koje su potaknute da iztađu pred građane zbog kriminalnih interesa.

Predsednik Srbije je prokomentarisao i Branimira Nestorovića, koga je, kako kaže, izuzetno poštovao.

- Ne bih nikoga da komentarišem, veoma sam cenio gospodina Nestorovića. Sada je jasno na kojoj je starni. Čovek sam koji se uvek trudim da pronađem više važnih i dobrih stvari kod nekoga. Loših je uvek lakše naći. Bio sam iznenađen neodgovornošću posle izbora. Za mene je jedna njegova rečenica zanimljiva - "Biće pata karte, ne zna se ko pije ko plaća". Mislim da je bitno da se u državi zna ko pije , ko plaća, a ko snosi odgovornost i ko odlučuje. Strašno je važna stabilnost, odgovornost.

Vučić je reagovao i na kampanju koje pojedine države imaju protiv Srbije, a tiče se Srebrenice.

- Nije bilo teško predvideti šta će se dešavati. Nije bila potrebna velika pamet da se to vidi. Predvideo sam šta će da rade, kampanja protiv srpskog naroda je jeziva u Sarajevu, Zagrebu, Podgorici, Prištini. Sa Srbijom nisu ni razgovarali. Iz Crne Gore su me obavestili kada su se amandmani pojavili. Saznaćete sve u petak. Gospodin Konaković je prihvatio samo narativ United medija grupe, a to je da je Vučić monstrum i zlikovac. I pošto je on "ovakav", mi ćemo da idemo na tošto je predvideo, na ukidanje Republike Srpske. Konaković je svaku moju reč potvrdio da će to da rade. Iako su nam govorili da to neće da rade i da su to Vučićeve laži. Izletelo im je sve što ustvari misle i žele. Morali su onda da donose besmislene amandmane, da kažu nije narod genocidan. Nema odgovora na ključno pitanje - Zašto donosite rezoluciju? Išao sam lično da položim cvet, da se poklonim žrtvama Srebrenice pa ste me zamalo ubili. Do čega vam je? Do onoga što su sami potvrdili. Videćete, koliko vam ovde Manojlović želi da idete u zatvor, ja nisam primao pare od Rokfelera, nisam radio ništa protiv svoje zemlje, Srbija sada ubedljivo najbrže napreduje. Od plata i penzija, zato 1400 evra da bude prosečna plata 2027. godine, u Beogradu će biti oko 1800 evra, u Novom Sadu između ta dva broja. Kada sve to radimo, osim ličnje mržnje, koju vidite i kod gospodina Konakovića, jedino oko čega ne mogu da pobede je da daju ozbiljne i odgovorne odgovore. Za Konakovića je to, tako je reč o odgovornosti zbog čega je tražite? Šta si ti tu uradio, šta bi gradili? -pitao je vučić, pa kazključio:

- Predstoji nam velika borba, ne znam da li će biti istorijska, to ćemo videti, ali nema nikakve sumnje da se nikada snažnije nismo suprotstavili velikim silama, koje nisu radile u našu korist, u to budite sigurni.

Vučić je zaključio da je opoziciji samo važna da se dočepa novce i ništa drugo.

- Opoziciji je važan Beograd da se dočepaju para. Njihove ideje su samo da ruše. Oni nemaju ideje da grade. Obećali su da će izgraditi metro... Mislim da ljudi dovoljno dobro znaju, da Beograđani razumeju. Neka ljudi procene. Mnogo problema imamo... Nikada neće reći šta smo uradili, nikada ništa neće priznati, niti reći, uvek je lako kritikovati i reći da ste neku temu izmislili. Da sam se bavio više lokalnim izborima ne bi imali šansu da išta urade. Pet dana sada imam u Njujorku, pet dana ću biti apsoludno posvećen tome. Idemo danas i za Novi Sad, tamo imamo skup. Ono što je istorijsko to je da se nikada snažnije nismo suprotstavili velikim silama.

Predsednik je prokomentarisao neizvesnost izbora koji slede.

- Jesu neizvesni, posebno su lokalni izbori neizvesni. Nacionalni su lakši. To je demokratija. Sada ste videli koliko su lagali oko izbornih prevara. Fantomski birači su njihovi fantomski kandidati. Oni ih imaju po 30 i Manojlović i Biramo borbu... Imaju jednu ulicu na Vračaru u koju su doselili sve, da mogu da se kandiduju na Vračaru. Sve vreme su lagali. Sve ono što meni nije na pamet palo. Znali su šta su oni radili, šta su oni činili da su se bavili fantomskim biračima i kandidatima. Polazeći od sebe mislili su da smo to mi radili. Podigli su hajku na narod RS.

- Zbog promene prebivališta neće moći da glasaju na mestima gde je trebalo. Zamislite bezobrazluk, oni imaju pravo da budu fantomi i da sebe kandiduju kao fantome, a oni koji to nisu, obični ljudi koji nisu fantomski birači nemaju mogućnost da glasaju.

Predsednik Srbije je poručio koliko je ponosan na projekat EXPO 2027, koji će, kako kaže, doneti dosta našoj državi.

- To podrazumeva ogromna ulaganja koja se ne tiču samo Beograda. Beograd će dobiti centar za vodene sportove, nacionalni stadion, novi Sajam, bezbroj kvadrata novog stambenog prostora, dobićete brzu saobraćajnicu da podignemo severni deo južnobačkog okruga, Kulu, Sombor. To je izgradnja i kompletnog auto-puta da podignemo Toplicu, da svaki deo Srbije podignemo. Mnogo toga nas čeka i sve to podvodimo pod EXPO sa konačnim ciljem dostignemo sve to do 2027. godine. Da budućim generacijama ostavimo bolju ekonomiju nego danas. Nikada nismo lagali građane, da li nekad može da se zakasni u projektu, može, to je život, ali taj posao obavite.

Predsednik Srbije je na kraju poslao važnu poruku građanima Srbije pred odlazak u Njujork.

- Narednih pet dana neću odgovarati na pitanja domaće politike, baviću se samo našom jedinom Srbijom i našim interesima. Borbom za našu Srbiju. Hvala građanima koji su uz svoju zemlju. Znam da mi neće oprostiti što sam im sve trikove prozreo, ne plašim ih se, ne plašim se zatvora, ni smrti, plašim se samo svog naroda, boga... Pomoliću se bogu pred put u Njujork. Oslonićemo se pre svega na svoje snage, na svoju energiju i na naš rad.