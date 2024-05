Vesić: Sramna rezolucija o Srebrenici, Vučić se lavovski bori da spreči njeno usvajanje

Rezolucija o Srebrenici, koja će se naći pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, sramna je, jer nema za cilj pomirenje u regionu, već raspirivanje sukoba i da Srbija ostane obeležena kao zemlja koja je činila genocid, a srpski narod kao genocidan, izjavio je danas član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar saobraćaja, gradjevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, ističući da predsednik Aleksandar Vučić u Njujorku vodi lavovsku borbu za srpke ineterese, protiv usvajanja tog dokumenta.

Vesić je za TV Hepi rekao da je Vučić u poslednjih nekoliko meseci zlpokazao kako jedna mala zemlja može da se izbori za svoje interese, prvo u pogledu članstva lažne države Kosova u Savetu Evrope, a zatim i kada je reč o rezoluciji o Srebrenici.

"U Savetu Evrope je blokiran prijem lažne države Kosovo, i pored velike podrške Zapada Prištini. Posle Vučićeve diplomatske ofanzive, srpski argumenti su uvaženi i Kurti nije dobio na poklon članstvo u toj organizaciji, koje je trebalo njegovim biračima da pokaže da on ima međunarodnu podršku, što i nije slučaj. I sada, se predsednik Vučić lavovski bori u Njujorku, pokušavajući da spreči usvajanje sramne rezolucije o Srebrenici“, rekao je Vesić.

Ukazao je da taj dokument ne govori o nevinim žrtvama, koje su nesporne, jer se u Srebrenici dogodio zločin, već je cilj da Srbija ostanrvtrajno obeležena kao zemlja koja je izvršila genocid, a srpski narod označen kao genocidan.

"Rezolucija nema za cilj mir, već produbljivanje sukoba. Da ima za cilj mir, onda bi se sva tri naroda u BiH dogovorila o njenom tekstu, osim Srebrenice, bila bi pomenuta i druga stratišta i iza takvog teksta bi stali svi narodi u BiH. Ovako, rezolucija produbljuje rane, ne donosi mir i napisana je, zapravo, da bi raspirivala sukobe i nestabilnost u BiH i regionu", napomenuo je Vesić.

Primetio je da ni predlagači rezolucije ne kriju da je to dokument koji treba da nanese štetu Srbiji.

"Ni Zlatko Lagumdžija, anmbasador BiH u Ujedinjinim nacijama, ne krije da mu je rezolucija poteebna iz političkih razloga, kako bi se u bošnjačkom telu pokazao većim Bošnjakom od Stranke demokratske akcije. Vučić svojom borbom pokazuje kako mala zemlja može da se izbori, jer mi nemamo za protivnika BiH, već vodeće zemlje sveta“, rekao je Vesić.

Istakao je da je najsramnije što za rezoluciju lobira - Nemačka, kao i Ruanda, zemlje za koje je dokazano da su počinile genocid.

Vesić je dodao i da nemački narod ne stoji iza rezolucije, čak ni vodeće nemačke stranke, već jedna od malih stranaka, Zeleni, koja trenutno vodi nemačku spoljnu politiku, a koja ne krije otvorenu mržnju prema Srbiji.

"Taj zeleni esktremizam koji nemački zeleni iskazuju prema Srbiji nema objašnjenje. Dok ta stranka vodi spoljnu politiku Nemačke, imaćemo ovakve pokušaje da se Srbija stigmatizuje, a Srbi označe genocidnim narodom. Kada kažem Nemačka, mislim na te krugove koji vode ekstremističku politiku prema Srbiji, kojima je Kurti dobar za sve. Analeni Berbok je Kurti dobar i kada proganja Srbe, kada ih ubija, kada im zabranjuje dinar, ne dozvoljava ZSO a Srbija je uvek kriva za sve…“, rekao je Vesić, dodajući da čak i nemački kancelar Olaf Šolc ima drugačiju politiku od Berbokove iako ni on nije najnaklonjeniji Srbiji.

Vučić, poručio je ministar, vodi veliku bitku, u kojoj će Srbija pobediti, a pobeda će značiti da je mnogo više onih koji budu protiv i uzdržani, od onih koji će podržati rezoluciju.

"A, oni koji su učestvovali u sramnoj rezoluciji biće zapamćeni kao neko ko je pokušao da na ružan način stigmatizuje srpski narod“, dodao je Vesić.

Kada je reč o Crnoj Gori, koja je najavila da će glasati za rezoluciju i čiji je amandman na taj dokument usvojen, Vesić je rekao da ta zemlja svakako nije pokrenula rezoluciju, ali da je kao bratska država trebalo da kaže da će makar biti uzdržana.

Primetio je da u Beogradu i Novom Sadu postoje političari koji kažu da je Srbija počinila genocid, misleći da time štete predsedniku Vučiću, a zapravo štete svojoj zemlji.

"To su uvek isti oni koji se protive spomeniku Stefanu Nemanji, ulici Blagoja Jovovića u Beogradu, novom Sajmu… Ista grupa onih koji misle da mogu politički da funkcionišu tako što će biti protiv Srbije. Pobeda Srbije biće to što rezolucija neće biti usvojena jednoglasno, kao što su usvajane sve rezolucije do sada, jer je Vučić, kao lider male zemlje, uspeo da pokrene javno mnjenje da raspravlja o tome. To je velika pobeda", dodao je ministar Vesić.