Vesić: Vučićev govor u UN pokazao kako mali narod vodi svoju politiku, bez sukoba

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je boravak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija na najbolji način pokazao kako jedan mali narod može da opstane, da vodi svoju politiku, a da ne ulazi u sukobe i ratove.

"Aleksandar Vučić je hrabar političar, koji vodi hrabru i odgovornu politiku. Kada se jednog dana budu svodili računi, pričaće se i o vremenu kada je državu vodio Aleksandar Vučić, koje će biti okarakterisano kao nagli skok Srbije i ubrzani razvoj, vreme slobodne, nezavisne i hrabre politike u teškim okolnostima", rekao je Vesić gostujući na TV Una.

Uz primebdu da niko ne bi poverovao pre gotovo tri godine da Srbija za sve to vreme neće uvesti sankcije Rusiji, Vesić je ukazao da se i time pokazuje kako Srbija u teškim vremenima, kao mala zemlja, uspeva da ostane van blokova, da sačuva svoju nezavisnost.

"Vučić vodi srpsku politiku i uvek će doneti odluku za koju smatra da je u najboljem interesu, ne njegovom ili stranke, već interesu Srbije. Nikada nijednim potezom neće ugroziti interese Srbije“, dodao je Vesić.

Upravo to je, kaže, velika promena u srpskoj politici.

"Upravo je i njegov govor bio na tragu toga, kao kada se hrabro borio tokom rasprave o Rezoluciji o Srebrenici. Taj govor pokazuje kako jedan malo narod može da opstaje, da vodi sopstvenu politku, a da ne ulazi u sukobe i ratove. To je istorijski govor i vredi ga poslušati“, rekao je Vesić i dodao da mu je žao što deo političkih protivnika ne razume da postoje teme, poput odnosa prema Kosovu i Metohiji, koje su iznad dnevne politike.

Dodao je da je Vučić najbriljantniji političar u modernoj srpskoj istoriji, jer odlično razume geopolitiku, a samo onaj ko to dobro razume, kaže Vesić, može da donosi dobre odluke.

Kao primer nerazumevanja geopolitičkih okolnosti i posledica koje je pretrpela Srbija, naveo je 1989. godinu u vreme pada Berlinskog zida.

"Slobodan Milošević tada nije razumeo da se raspada Sovjetski savez, nije razumeo u kom pravcu ide svet, već je nastavio da živi u komunizmu. Vučić razume današnje okolnosti. Mi ne možemo da odlučujemo o subdini sveta, ali možemo da vodimo našu politiku, da se prilagodimo onome što se dešava“, rekao je Vesić.

U tom smislu, a posebno imajući u vidu rat u Ukrajini, istakao je da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja u koju su svi dobrodošli.

Vesić, koji će večeras biti na čelu delegacije Vlade Srbije koja će prvi put letom „Er Srbije“ odleteti direktno u kineski grad Guangdžo, kaže da je i taj let - deo politike, ali i ekonomskog rasta Srbije.

Naveo je da je "Er Srbija" najbrže rastuća regionalna kompanija u Evropi.

"Guangdžo je jedan od najvećeih ’habova’ u Aziji, odakle postoji veza za maltene svaki grad na tom kontinentu.. To znači da će ’Er Srbija’ prevoziti putnike ne samo iz Srbije, već i regiona i Evrope. Linija će biti protfitbilna", uveren je ministar Vesić.

Podsetio je da "Er Srbija" već direktno leti do Tjenđina, nedaleko od Pekinga, a da će do kraja godine biti uvedena i direktna linija za Šangaj, kao i da avioni srpskog nacionalnog avio-prevoznika lete direktno do Njujorka i Čikaga, dok je u planu i treća destinacija u SAD.

"Napredak ’Er Srbije’ pokazuje ekonomski rast naše države. Nema male zemlje poput Srbije sa takvom frekvencijom letova", rekao je ministar Vesić.

Autor: Snežana Milovanov