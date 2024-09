Vesić: Vučić vodi odgovornu politiku, a Kurtija jedino interesuje etnički čisto Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi odgovornu politiku i prema Srbima i prema Albancima na Kosovu i Metohiji za razliku od Aljbina Kurtija koji nema odgovornost ni prema kome već ga jedino interesuje rat i da u istoriju uđe po tome da je napravio etnički čisto Kosovo, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je, gostujući u emisiji “Fokus” na televiziji B92, rekao da Vučić jasno pokazuje da vodi srpsku i odgovornu politiku koja znači sprečiti ulazak Srbije u ratove i omogućiti da zemlja nastavi da se razvija i svojom ekonomskom snagom omogući da imamo jaču vojsku i snažniju spoljnopolitičku poziciju.

“Najteže je voditi politiku kada imate šta da čuvate, a mi čuvamo naš ekonomski razvoj i bolji životni standard. Sa druge strane, najlakše je voditi politiku kada ste neodgovorni kao što su ovi iz opozicije ili kada ste kao Aljbin Kurti odnosno kada nemate šta da čuvate jer on na Kosovu i Metohiji nije obezbedio ni proizvodnju ni viši životni standard već su tamo jedino poznati po trgovini drogom. Pošto ništa drugo nemaju, onda nemaju šta ni da čuvaju i njegova jedina politika je pozivanje na rat”, rekao je Vesić.

Istakao je da Srbija napreduje, da je najznačajnija zemlja zapadnog Balkana i da predsednik Vučić čini sve da očuva naš narod na KiM.

“Paket ekonomskih mera koji je usvojila Vlada Srbije je nešto što je dobilo podršku ne samo među srpskim narodom na KiM, već i u Evropi", rekao je Vesić i dodao da jedino Kurti zbog toga nije bio srećan.

Naveo je da Kurti misli da na KiM ne treba da bude Srba i da su njemu samo mrtvi Srbi, dobri Srbi.

“Sve što donosi nešto dobro Srbima, za njega je loše. To je njegova politika još od kada je kao student radio u kancelariji Adema Demaćija i uzimao novac porodicama otetih Srba i obećavao da će biti pušteni”, rekao je Vesić.

Naveo je da u međunarodnoj zajednici ne postoji podrška za Kurtijeve poteze, ali da, nažalost, nema ni jasne osude, odnosno protivljenja tim potezima.

“Nemojte nikada zaboraviti, o tome često priča predsednik Vučić, da je nezavisno Kosovo čedo velikog dela zapadnih zemalja, njihovo dete koje nije prohodalo. Pokazalo se da ne može da funkcioniše i da oni u svakom slučaju neće nikada do kraja osuditi čak ni one poteze za koje smatraju da ne doprinose miru”, rekao je Vesić.

Istakao je da to što Kurti radi zaslužuje potpunu izolaciju njegove vlade i da on postane političar sa kojim niko ne želi da razgovara.

“On je političar koji, za razliku od nekih njegovih prethodnika, nema takav uticaj i ne može da ode u svaku prestonicu Evrope. Svi su uvideli da je on opasan čovek koji se igra ratom i želi da sprovede etničko čišćenje, ali nikada nismo čuli osudu onakvu kakvu jedna takva osoba zaslužuje”, rekao je Vesić.

Naveo je da je najteže voditi politiku u situaciji u kojoj Srbija mora da sačuva svoj narod na KiM, mir i svoju ekonomiju jer, dodao je, država ne bi mogla da da novac našem narodu na KiM da nemamo snažnu ekonomiju.

“Teško je donositi odluke na mestu na kom se nalazi predsednik Vučić jer on ima odgovornost prema svima – i prema Srbima i prema Albancima. Tu odgovornost jasno pokazuje, dok Kurti nema odgovornost ni prema Srbima ni prema Albancima jer da je ima uradio bi nešto da ti ljudi žive bolje na KiM, otvorio neku fabriku, radno mesto”, rekao je Vesić.

Naveo je da Kurtija samo interesuje rat i da protera Srbe sa KiM.

“Njega interesuje da uđe u istoriju po tome da je napravio etnički čisto Kosovo. Kada imate takvu osobu koja nije spremna ni na kakav kompromis, onda je zaista teško razgovarati jer suština politike je veština kompromisa pošto se kompromisima dolazi do rešenja”, zaključio je Vesić.

Autor: Dalibor Stankov