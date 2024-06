'TO JE BILO POLITIČKO SUĐENJE!' Marinković za Pink: Tramp i ovo sve što se dogodilo je homogenizovalo Republikansku partiju (VIDEO)

Porota na suđenju Donaldu Trampu, bivšem predsedniku SAD donela je presudu za finansijsku prevaru u slučaju plaćanja za ćutanje zvezdi filmova za odrasle Stormi Denijels.

Tramp je proglašen krivim po svim tačkama. Presuda je doneta za svaku od 34 tačaka na suđenju Donaldu Trampu za davanje mita. Izricanje kazne zakazano je za 11. jul.

Ovih 34 tačaka proizilaze iz 11 faktura, 12 vaučera i 11 čekova koji čine Trampovu mesečnu nadoknadu Majklu Koenu koji je platio 130.000 dolara zvezdi filmova za odrasle Stormi Danijels.

Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, rekao je da postoje još tri optužbe sa kojima se Tramp suočava.

- Ono što će biti najinteresantnije je taj 11. jul, onako slučajno očigledno izabran datum, tri dana pred održavanje Republikanske konvencije koja će se održati u Milvokiju, gde bi Tramp zvanično trebalo da bude proglašen kao kandidat - rekao je Marinković u Novom jutru TV Pink.

Marinković je kazao da je činjenica da je on potpuno ok sa tim da iz kućnog pritvora vodi kampanju.

- Jasno je da će Tramp u aspektu kandidovanja i borbe da se kandiduje biti nezaustavljiv. 38,5 miliona dolara u samo šest sati posle odluke porote da je kriv i 141 milion dolara tokom maja meseca za finansiranje kampanje - naveo je Marinković.

Kako je dodao, Demokrate gađaju na neopredeljene.

- Tramp i ovo sve što se dogodilo je homogenizovalo Republikansku partiju - kazao je Marinković.

Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost, kaže da je ovo pokušaj sputavanja Donalda Trampa da pobedi na američkim izborima.

- Ovo jeste, pre svega, političko suđenje. Kada vidimo 34 tačke optužnice, to su 34 papira gde je nešto pogrešno napisano, negde je dva puta nešto upisano, to su dve tačke optužnice... On ukupno može 136 godina zatvora da dobije, ne bi me iznenadilo da bude osuđen iz političkih razloga - naveo je Miškeljin.

Kako je rekao, osuđen za krivično delo je nešto što vole da ponavljaju u američkim medijima koji su za Bajdena.