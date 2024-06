Vesić i Selaković obišli KPGT: Država će naći način da sačuva prostor Šećerane

Ministar kulture Nikola Selaković i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišli su danas prostor stare Šećerane na Čukarici, gde su u prostoru KPGT-a razgovarali sa osnivačem tog pozorišta Ljubišom Ristićem.

Pre nekoliko dana oglašena je prodaja tog kompleksa, koji je zaštićen kao kulturno dobro.

Ministar Selaković je ukazao da Beograd ima nešto što nema baš mnogo gradova u Evropi, a u regionu gotovo niko – KPGT i kompleks stare Šećerane na Čukarici, koji se izdvaja ne samo po tome što predstave mladi umetnici izvode na devet scena, već i po tome što je apsolutno jedinstven kulturni inkubator u Srbiji, pa i na Balkanu.

A, to je, kaže, budućnost srpske kulture.

„Ovde mogu da nastaju i da se razvijaju oni koji u budućnosti treba da dominiraju kulturnom scenom Srbije - svojim talentom, umetničkim izrazom i time što su u stanju da igraju a da nekada za to ne traže nijedan dinar“, naveo je Selaković.

Upravo takav jedinstveni inkubator i jedinstvenu oazu napravio je Ljubišta Ristić sa prijateljima u KPGT-u, i to, poručuje, treba sačuvati.

„Prostor koji smo obišli je pod zaštitom države, kao kulturno dobro od najvišeg značaja. On to mora i treba da ostane. Zato sam danas i došao, da razgovaramo, ovde ću se i vraćati, i uveren sam da će i ova poruka mnoge dovesti u KPGT, da dođu i uživaju u kulturi“, rekao je Selaković.



Ministar Vesić je podsetio da je upravo dok je on obavljao funkciju u Beogradu, KPGT postalo gradsko pozorište, odnosno da Grad stao iza tog pozorišta, koje je, dodao je - najveći pozorišni brend poslednjih decenija u Srbiji, na kojem bi pozavideli i mnogi gradovi u svetu.

Kako se trenutno vodi polemika oko budućnosti Šećerane, ministar građevinarstva je istakao da je taj kompleks zaštićeno kulturno dobro i da je u Šećerani nemoguće bilo šta graditi, već je samo moguće obnoviti sve objekte u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika.

„I to će tako ostati. S obzirom da je u toku tender za prodaju Šećerane, moja poruka svim kompanijama koje umaju nameru da učestvuju na tenderu je da su - ako žele da ulože šest miliona evra u kulturu, dobrodošli, ali da su - ako misle da će kupovinom Šećerane moći tu da grade - džabe bacali pare, jer se to nikada neće dogoditi“, poručio je Vesić.

Kako je naveo, namera države je da to postane kulturni centar, na 11 hektara, kao mesto za mlade umetnike, koje će omogućiti da se srpska kultura razvija, dok će Beograd dobiti prostor kakav imaju veliki evropski gradovi, gde se stari industrijski kompleksi pretvataju u slične prostore.

„Inače, da nije bilo Ljubiše Ristića i KPGT-a, ne bi Šećerana toliko dugo ni preživela. On je pozorištem održavao duh Šećerane, podsećao da je ovde moguće uraditi takve stvari i država će sigurno naći način da otkupi ili da preuzme ovaj prostor, koji će onda pripadati državi, jer je to potpuno normalno i prirodno“, zaključio je ministar Vesić.

