Vesić i Čubrilović obišli radove na putu Bijeljina-Rača: Gradimo jače saobraćajne veze za bolji život svih građana!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić, sastao se danas u Banjaluci sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilović, a zatim su zajedno obišli radove na deonici Bijeljina-Rača, budućeg auto-puta Beograd - Sarajevo, jednog od dva koja će povezati Srbiju i Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu.

"Drago mi je što vidim da naš auto-put, odnosno prvi deo između Beograda i Sarajeva, na deonici od Kuzmina, preko Sremske Rače do Bijeljine dobro napreduje", rekao je Vesić.

Preneo je da je na deonici auto-puta kroz Srbiju, od Kuzmina do Sremske Rače, novi most na Savi izgrađen gotovo 95 odsto i da bi uskoro trebalo da bude pušten u saobraćaj. Dodao je da će biti urađene i privremene devijacije kako bi saobraćaj bio prebačen na novi most, umesto starog.

"Veoma brzo ćemo prebaciti saobarćaj na novi most, a onda radimo integrisani granični prelaz po dogovoru sa BiH, sa srpske strane. Biće to veliki prelaz ogromne propusne moći. Sigurno će kroz taj prelaz moći da prodje veliki broj kamiona bez zastoja", rekao je Vesić.

Rekao je da je ponosan jer ne postoji zemlja poput BiH, ka kojoj Srbija pravi više puteva.

"Trenutno gradimo jedan auto-put i dve brze saobarćajnice. Ovaj auto-put je zapravo prvi deo auto-puta Beograd-Sarajevo, a radimo i brzu saobarćajnicu od Šapca do Loznice, koju ćemo završiti do kraja ove godine, a do sledeće ćemo raditi nastavak od Slepčevica do Badovinaca. Trenutno projektujemo auto-put od Požege do Kotromana, čekamo da nam BiH da status spajanja sa Kotromanom, što je neophodno za završetak projektovanja. Tu ćemo takođe imati zajednički granični prelaz", preneo je ministar Vesić.

Poručio je da je bolja saobraćajna povezanost izuzetno važna kako bi se životni standard građana poboljšao.

Ministar je preneo i da je završen projekat rekonstrukcije dela pruge Beograd-Sarajavo, na deonici od Špaca prema Zvorniku.

"Završili smo projekat, sada pregovaramo o novcu kako bi se pruga rekonstruisala za brzine od 120 kilometara na sat", dodao je Vesić.

Naveo je da se radi i rekonstrukcija mostova na Drini. Tako će, u okviru radova na saobraćajnici od Slepčevića do Badinovaca biti izgrađen još jedan most, o kojem se sada pregovara. Vesić je rekao i da je zatvoren most Karakaj za kamione, zbog čega je po hitnom postupku raspisan tender i izabran izvođač za njegovu rekonstrukciju. Jutros je dobijena saglasnost da se teretni saobarćaj prebaci na most Šepek, koji će se koristiti dok se Karakaj ne završi.

"Kada vidite šta se sve radi i koliko puteva gradi očekujemo da ćemo biti dobro povezani, na radost i korist ljudi koji žive sa jedne i druge strane Drine.

Kada završimo auto-puteve i saobraćajnice, kada znamo da ćemo 2026. godine završiti Fruškogorski koridor, iz Bijeljine će se stizati za oko sat vremena do Beograda ili Novog Sada. To je budućnost. Da ceo ovaj region bude dobro povezan, što donosi investicije, više radnih mesta, veće plate i bolji životni standard", rekao je Vesić.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je deonica Bijeljina-Rača u punoj fazi izgradnje, te da su im izvođači radova preneli da dinamika prati planiran rok za završetak radova - 2025. godinu.

"Verujemo u reči izvođača radova da ćeti rokovi biti ispoštovani. Imaju mnogo posla, jer više od dva miliona kubika materijala treba se ugradi. Ako imamo u vidu objekte, a na deonici ih se radi devet, ima još zaista mnogo posla i trebaće mnogo ozbiljnosti truda i angažovanosti izvođača rada i investitora da ispoštuje rokove, ali imajući u vidu iskustvo izvođača ima u gradnji auto-puteva, uvereni smo da će tako biti", rekao je Čubrilović.

On je zahvalio Vladi Srbije za podršku u finansijskom smislu, budući da je do sada uplaćeno oko 20 miliona evra, a posebno ministru Goranu Vesiću na poseti i na angažmanu u realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata.

Čubrilović je ukazao na značaj povezivanja Bijeljine sa Srbijom.

"Veoma smo blizu realizacije važnog projekta za Srbiju i Republiku Srpsku. To je važno za naše privrednike, sa obe strane, ali i za sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da budu povezani sa građanima Srbije", dodao je Čubrilović.

Vesić se, prethodno, tokom jednodnevne posete Republici Srpskoj, u Banjaluci sastao i sa ministrom prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Bojanom Vipotnikom.

Autor: Iva Besarabić