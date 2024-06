Vesić potencijalnim kupcima stare Šećerane: Ako mislite da tu gradite, džaba bacate pare

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je danas potencijalnim kupcima prostora stare Šećerane na Čukarici, koja je stavljena na prodaju, da džabe bacaju pare ako misle da će tu moći nešto da grade jer je, kako je istakao, ceo taj kompleks zaštićeno kulturno dobro i to će i ostati.

Stečajni upravnik kompleksa stare Šećerane nedavno oglasio prodaju čitavog kompleksa za oko šest miliona evra.

Vesić je naveo da je nekoliko kompanija već dalo bankarsku garanciju ili uplatilo depozit i poručio da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zajedno sa Ministarstvom kulture čvrsto stoji pri tome da je stara Šećerana zaštićeno kulturno dobro i da tu nikada neće biti dozvoljena bilo kakva promena namene.

To, istakao je Vesić, znači da na tom prostoru nikada neće moći da se gradi bilo šta i poručio da se, ukoliko neko ko želi da kupi staru Šećeranu nada da će to moći da postigne, džabe se nada jer je tu moguće samo obnoviti čitav objekat i koristiti ga za namenu predviđenu urbanističkim planovima, a to je kultura.

“Ako neko želi da uloži šest miliona evra u kulturu, dobrodošao je i mi smo srećni da postoje takve kompanije u Srbiji, ali ako neko ulaže taj novac nadajući se da će jednog dana moći da gradi bilo šta na prostoru ovog kompleksa, džabe daje pare jer to nikada neće biti dozvoljeno”, izričit je Vesić.

Naveo je da će stara Šećerana, gde se nalazi kultno pozorište KPGT Ljubiše Ristića, postati mesto za pozorište, umetničke galerije i takve vrste sadržaja, kao i za habove u kojima će moći da rade startap kompanije jer je to mesto, dodao je, blago Beograda i kao takvo će ostati.