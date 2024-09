VESIĆ CITIRAO ALAN FORDA U SKUPŠTINI: Vi ništa ne obećavate i svoja obećanja ispunjavate

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je danas poslanicima opozicije da može da razume njihovu frustraciju, ali ne i laži o tome kako se u Srbiji ništa ne radi jer to, istakao je, nije tačno.

“Kao neko ko je odrastao uz strip ‘Alan Ford’, moram da vas podsetim da se tamo pominje jedna partija čiji je slogan ‘Mi ništa ne obećavamo, jer svoja obećanja ispunjavamo’. Taj slogan je idealan za pošto ništa niste ni radili a i ne radite”, poručio je Vesić poslanicima opozicije, odgovarajući na njihove kritike iznete na sednici republičkog parlamenta.

Vesić je naveo da se od opozicije moglo čuti kako država Srbija gradi puteve u Crnoj Gori i istakao da to nije tačno, ali da su naši prijatelji Crnogorci nedavno raspisali tender za izgradnju svog dela auto-puta prema Srbiji, na kome su dobili cenu oko 30 miliona evra po kilometru.

Takođe, osvrnuo se i na primedbe da se u Srbiji gradi samo jedna pruga, prema Nacionalnom stadionu.

Naveo je da je to zapravo pruga prema aerodromu “Nikola Tesla” i dodao da po direktivi Evropske komisije do 2030. godine svi aerodormi koji imaju više od deset miliona putnika moraju da budu povezani sa železničkom prugom.

S tim u vezi, ministar je rekao da je aerodorom “Nikola Tesla” prosle godine imao skoro osam miliona putnika, a da će ove godine imati blizu devet miliona, te da će do 2030. godine biti na 12, 13 miliona putnika.

“Prema tome, gradimo prugu da povežemo aerodrom, i sajam, i novi nacionalni stadion ali i Surčin, sutra i Obrenovac, pošto je to deo beograske železnice. Povezujemo prugom aerodrom kako bi sutra neko iz Novog Sada ili Subotice brzom prugom mogao da dođe na aerodrom bez korišćenja automobila”, rekao je Vesić.

Istakao je da je završena izgradnja brze pruge između Novog Sada i Subotice što je, dodao je, novih 108 kilometara brze pruge u našoj zemlji.

Naveo je da sutra počinje testiranje te pruge koju je gradila jedna od najboljih kineskih kompanija i dodao da je pruga građena po svim evropskim standardima.

Testiranje će vršiti nemačka železnica “Dojče Ban” i kada 10. oktbora budu zavrsili testiranje pruge, krenuće se sa probnim vožnjama da bi 25. novembra krenuo prvi brzi voz do Subotice, rekao je Vesić i dodao da će se između Beograda i Subotice putovati sat i deset minuta.

Osim toga, Vesić je naveo da se očekuje da do kraja ove ili početkom sledeće godine budu raspisani prvi tenderi za izgradnju brze pruge od Beograda do Niša, koja će biti duga 230 kilometara.

Takođe, naveo je da se trenutno gradi obilaznica oko Niša i rekonstruiše 86 kilometara pruge između Niša i Dimtrovgrada koja je bila u lošem stanju, ali se niko pre sadašnje vlasti nije setio da to uradi.

Vesić je rekao da će početkom sledeće godine biti završenio 23 kilometara pruge između Niša i Brestovca i da će se, čim se završi projektovanje, krenuti ugovaranje nastavka pruge prema Preševu, zajedno sa prugom koju će raditi Severna Makedonija.

“Ta pruga treba da poveže Niš i Skoplje, a kada naši prijatelji iz Mađarske, protiv kojih je ovde u Srbiji vođena kampanja kako neće završiti prugu, urade svojih skoro 160 kilometara od Subotice do Budimpešte, vozom će se od Beograda do Budimpešte stizati za dva sata i 45 minuta, dok će se od Niša do Beograda stizati za sto minuta”, rekao je Vesić.

Ministar je rekao da može da razume frustraciju, ali ne i laži, da se stvari izmišljaju i da se tvrdi da se nešto nije dogodilo.

Naveo je da se, osim u železničku infrastrukturu, ulaže i u putnu mrežu navodeći da će do kraja ove godine biti završeno 85 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, dok će do kraja 2026. godine biti završeno 460 kilometara.

Obraćajući se poslanicima opozicije, ministar je još jednom citirao “Alana Forda”.

“Problem je ovde u nečemu drugom. Nije problem što se gradi nego, kako bi rekli u ‘Alanu Fordu’, ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti, a vi stalno i često gubite”, rekao je Vesić.

Na primedbe da, kada priča o prugama, govori u “futuru dva jer samo priča da će nešto biti urađeno”, Vesić je poslanicima opozicije poručio da će 25. novembra dobiti besplatne karte za prvu vožnju brzim vozom između Novog Sada i Subotice, pa će moći da vide da li se nešto izgradilo ili nije.

“Možete i sredinom decembra da se provozate do Trstenika i Vrnjačke banje, pa da vidite da li je izgrađen auto-put ili nije, možete za nekoliko nedelja da se provozate do Gornjeg Milanovca i vidite obilaznicu koja će biti završena, možete da odete i do Valjeva jer će početkom oktobra biti završena deonica kojom će Valjevo biti povezano na auto-put, a ako želite sredinom decembra možemo da organizujemo i autobus, ako treba i panoramski, da se provozate od Šapca do Loznice i vidite brzu saobraćajnicu čija će izgradnja biti završena”, rekao je Vesić.

Kazao je da je problem to što opozicija ne želi da prizna da se gradi i što misle da treba da negiraju da se stvari dešavaju.

“Uvek i u svemu ima mesta za kritiku, ne radi se sve najbolje i slažem se da postoji prostora za poboljšanje, ali da se negira da se nešto gradi, to naprosto nije tačno”, zaključio je Vesić.

Autor: Marija Radić