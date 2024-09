Vesić: Budžet ministarstva deset puta veći nego 2012. godine, ali isfrustriranoj opoziciji ništa ne valja

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je budžet ministarstva koje vodi deset puta veći nego 2012. godine, ali da opoziciji ništa ne valja zato što je, kako kaže, isfrustrirana svime što uradi predsednik Srbije Aleksandar Vučić jer je to merilo njihove nesposobnosti.

Vesić je rekao da, prema rebalansu budžeta koji je na dnevnom redu sednice republičkog parlamenta, budžet Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iznosi 2,3 milijarde evra od čega 80 odsto ide na infrastrukturne projekte, dok je 2012. godine budžet ministarstva bio 28,5 milijardi dinara ili 205 miliona evra.

“Sada je budžet deset puta veći i to se vidi po tome koliko Srbija napreduje”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Hepi i dodao da je za prvih osam meseci ove godine naša zemlja imala 3,2 milijarde evra direktnih stranih investicija što je za 12 odsto više nego prošle godine.

“Više od 60 odsto svih stranih investicija sa zapadnog Balkana dolazi u Srbiju koja se najbrže razvija i u kojoj raste prosečni lični dohodak, kao i plate i penzije”, rekao je Vesić.

Naveo je da se ulaže u putnu, ali i železničku infrastrukturu, ali da opoziciji, šta god uradi sadašnja vlast, ništa ne valja.

“Na skupštinskoj raspravi su mi rekli da sve pričam u futuru, a ja im sada ponovo kažem, pošto ne veruju u realizaciju projekata, da ću im kupiti karte za brzi voz između Novog Sada i Subotice koji će biti pušten u saobraćaj 25. novembra, pa nek vide da li će to da se dogodi”, rekao je Vesić.

Naveo je da je počelo testiranje te brze pruge, što vrši kompozija “Dojče Bana”, uz podsećanje da je prugu izgradila kineska kompanija i da je urađena po svim evropskim standardima, te da će njome moći da putuju svi evropski vozovi.

Vesić je rekao i da će biti završena pruga Niš-Brestovac, da su u toku radovi na rekonstrukciji pruge Niš-Dimitrovgrad, a da će sledeće godine početi radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša.

Kada je u pitanju putna mreža, Vesić je rekao da će do kraja ove godine biti završeno 54 kilometra brze saobraćajnice između Šapca i Loznice, nova deonica Moravskog koridora kojom će Vrnjačka banja i Trstenik biti na mreži naših auto-puteva, 5,5 kilometara obilaznice oko Valjeva, kao i obilaznica oko Gornjeg Milanovca koja ceh biti gotova za desetak dana.

“Osim što ćemo ovih 5,5 kilometara završiti u oktobru, radimo i novih 2,8 kilometara južne obilaznice oko Valjeva, što smo ugovorili, a radićemo i put između Ljubovije i Valjeva gde ćemo raditi novi tunel ‘Proslop’ što će bitno skratiti put i ljudima koji žive u Ljuboviji, Bratuncu…omogućiti da brzo mogu da dođu do Valjeva, a onda preko brze saobraćajnice i do auto-puta ‘Miloš Veliki’”, rekao je Vesić.

Naveo je da će do 1. juna sledeće godine biti završena deonica od Preljine do Adrana, kod Kraljeva, čime će i taj grad biti priključen na auto-put.

Takođe, dodao je da će do 1. juna biti puštena u saobraćaj i deonica auto-puta od Pakovraća do Požege, sa tunelom “Munjino brdo”, da će do septembra sledeće godine biti završen kompletan Dunavski koridor, do kraja 2025. kompletan Moravski koridor, a u 2026. godini i kompletan Fruškogorski koridor.

Vesić je rekao da opozicija sve to kriitkuje jer žive u svom svetu i frustrirani su onim što se radi u Srbiji jer je sve što uradi predsednik Vučić merilo njihove nesposobnosti.

“Mogli su i oni to da urade, ali nisu. Nije bilo zabranjeno da se grade pruge i putevi, ali ih nisu gradili”, dodao je Vesić.

Istakao je da svuda gde je sadašnja vlast izgradila put dolaze nove fabrike što znači nova radna mesta, razvoj tuizma i lokalnih biznisa.

Vesić je rekao da može da razume svaku vrstu kritike kada je opravdana jer uvek kada se nešto radi može bolje, ali ne i to da je neko protiv izgradnje puteva kao što su, kako kaže, poslanici opozicije samo zato što oni nisu radili ništa kada je u pitanju infrastruktura.

“Oni ne razumeju da politika ne znači napadati kada se nešto uradi za građanke i građane. Svako ima pravo na svoju ideologiju i politički program, ima puno tema oko kojih možemo da raspravljamo, ali politika nije kada napadate i to je nešto zbog čega i prolaze loše na izborima”, rekao je Vesić.

Podsetio je da je opozicija pre nekoliko meseci počela proteste zbog najave da će, u skladu sa svim ekološkim standardima, Srbija razmotriti mogućnost da iskopava rudu litijum i gradi fabrike kako baterija tako i automobila, što bi znatno doprinelu razvoju naše ekonomije.

“Lagali su narod kako će se kopati po celoj Srbiji, pa su išli od grada do grada i pričali gluposti, a onda su dali svoj predlog zakona o litijumu u kome su predložili da se zabrani kopanje litijuma, ali samo u Jadru. Znači, može svuda samo ne može na tom mestu, gde su Gornje Nedeljice. Osim toga, rekli su da je iskopavanje zabranjeno, ali samo privremeno što znači da je zabranjeno dok oni ne dođu na vlast”, rekao je Vesić.

Takođe, naveo je da opozicija time što je rekla da nije za trajnu zabranu rudarenja jer nisu protiv napretka zapravo priznala da bi rudarenje omogućilo napredak naše zemlje, te zaključio da ovaj predlog zakona pokazuje licemerje opozicije i koliko ih ne interesuju ni građani ni zaštita životne sredine.

