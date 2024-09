VESIĆ OPOZICIJI: Lažu o infrastrukturi jer ništa nisu umeli da izgrade!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je tačno da Srbija nema dovoljno razvijenu putnu mrežu u odnosu na zemlje srednje i zapadne Evrope i da se zato grade auto-putevi i brze saobraćajnice, ali i pozvao opoziciju da ne laže kako ti projekti nisu korisni za građane samo zato što oni nisu znali da izgrade puteve.

Vesić je na sednici republičkog parlamenta, odgovarajući na primedbe opozicije, rekao da budžet Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za ovu godinu iznosi 273,7 milijardi dinara ili 2,3 milijarde evra, a da je budžet ministarstva 2012. godine bio 28,5 milijardi dinara ili 205 miliona evra.

Naveo je da opozicija prigovara da Srbija nema dovoljno razvijenu putnu mrežu u odnosu na zemlje srednje i zapadne Evrope, a istovremeno traži da se zaustave projekti izgradnje auto-puteva i brzih saobraćajnica jer to, kako kažu, nikome ne koristi.

Ministar je naveo da će samo do kraja ove godine biti završeno više od 85 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica među kojima su 54 kilometara brze saobraćajnice do Loznice, skoro 30 kilometara auto-puta između Kruševca i Vrnjačke banje - 19,9 kilometara do Trstenika i dodatnih 9,9 kilometara do Vrnjačke banje.

Osim toga, naveo je da će 5,8 kilometara do Valjeva biti završeno već u oktobru, 9,5 kilometara obilaznice oko Gornjeg Milanovca u narednih desetak dana, dok će kompletna trasa auto-puta do Požege, sa tunelom “Munjino brdo” biti puštena u saobraćaj do 1. junasledeće godine.

Takođe, Vesić je naveo da će biti završeno više od 30 kilometra čime će Požarevac biti spojen sa auto-putem Beograd-Niš, dok će kompletan Dunavski koridor biti završen do septembra sledeće godine, što je pre roka.

“I onda se kaže to nikome ne koristi. Pa hajde da pitamo građane Trstenika, Vrnjačke banje, Požarevca, Loznice da li im ovi putevi koriste ili ne koriste, hoće li se voziti tim putevima ili neće”, rekao je Vesić.

Naveo je da je ono što se danas čulo u skupštini od strane opozicije “neverovatna zamena teza” i dodao da opozicija tvrdi da infrastrukturni projekti nikome ne koriste zato što ih radi neko drugi, a da su znali da izgrade puteve onda bi pričali kako je to korisno za građane.

“Kažu da većina građanki i građana nema dobar put. Tako je, tu se misli na atarske i lokalne puteve, ali mi smo prošle godine uradili skoro 700 kilometara regionalnih i lokalnih puteva, a osim toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da ćemo sledeće godine investirati 250 miliona u lokalne puteve”, rekao je Vesić i dodao da za taj novac može da se uradi 4.000 kilometara tih puteva.

Vesić je dodao da će taj projekat trajati četri do pet godina i dodao da se tako podiže kvalitet života ljudi.

“Prema tome, tačno je da zaostajemo za zapadnim i centralnim zemljama Evrope, ali ako budemo slušali predloge da se prekinu svi infrastrukturni projekti onda ih zaista nikada nećemo dostići”, rekao je Vesić.

Naveo je i da je netačno da izgradnja javne infrastrukture ne znači razvoj Srbije jer, istakao je, gde god se izgrade put, brza pruga ili rekonstruiše obična tu dolaze investicije koje znače nova radna mesta, a samim tim viši životni standard, razvoj turizma i lokalnog biznisa.

Tako se Srbija razvija, istakao je Vesić i kao primer naveo Sava centar, koji je privatna investicija.

“Svi su nas iz opozicije napadali kada smo prodali Sava centar na tenderu, na koji je svako mogao da se javi. Ukupno je 120 miliona evra investirano u Sava centar koji ima kapacitet za šest do sedam hiljada ljudi iz kongresnog turizma”, rekao je Vesić i dodao da to znači razvoj.

Pozvao je poslanike opozicije da ne budu dvolični i licemerni već da veruju da je dobro da se Srbija razvija i da se gradi, bez obzira na to ko gradi.

“Uvek je dobro kada se nešto novo izgradi, makar bilo gore od onoga što nikad nije izgrađeno. To nas je odavno naučio Duško Radović, a vidim da to u ovoj skupštini mnogi još nisu naučili”, zaključio je Vesić.

Autor: Iva Besarabić